Fuerte respaldo a la nueva ley de Empleo Joven en la provincia

La Cámara aprobó hoy, en general y por amplia mayoría la denominada ley de “Empleo joven” para fomentar el trabajo formal y registrado de personas de 18 a 35 años en la provincia. Así lo aprobó hoy el pleno, ocasión en la que sancionó también la comunicación 208 que exige la restitución de la torre del Periodista a sus dueños legítimos tras 46 años de usurpación por parte de distintas fuerzas de seguridad. Además, en la sesión de este mediodía tomaron estado parlamentario los presupuestos de los tres poderes del Estado, los que serán analizados en comisión durante el mes de noviembre y tratados en el recinto a fin de mes, según la moción aprobada.

La ley que promueve la inserción laboral y el emprendedurismo joven en todo el territorio provincial alcanzó 29 votos aportados por los bloques del MPN, FRIN, FNN, Juntos, Up-FR, Siempre, JC, FT, PDC, Avanzar y MAV. Por la negativa se inclinaron las dos bancas de la izquierda. La redacción final consensuó dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y otro del bloque Avanzar, al tiempo que recuperó aportes de los bloques de JC y FT, y de actores directamente involucrados.

La norma incentiva la contratación por parte de empresas privadas de jóvenes de entre 18 y 35 años de edad y, a tal fin, otorga un crédito fiscal equivalente al 50% de las contribuciones de la seguridad social abonadas por la parte empleadora por cada persona joven contratada, según porcentajes y criterios establecidos en la propia ley, sobre el que recaerán adicionales por cumplimiento de otros requisitos como contratación de mujeres y primer empleo, entre otros.

Las personas jóvenes interesadas en acceder al programa deberán inscribirse en un registro y cumplir una serie de condiciones, entre ellas tener residencia neuquina de al menos un año de antigüedad y no poseer un trabajo formal registrado al momento de registrarse. El sector empresarial también deberá cumplimentar una serie de requisitos, tales como no poseer deuda con fisco y no incumplir distintas normativas de regulación laboral.

El vicegobernador Marcos Koopmann celebró “el consenso entre los bloques y el proceso de escucha activa y de debate por el cual se arribó a la aprobación de la norma” que, según afirmó, “tuvo como protagonistas a los jóvenes, quienes participaron de varios encuentros de debate donde pudieron plantear los problemas y limitaciones para poder insertarse en el mercado laboral”. ”A partir de estos casi 7 meses de debate, de escucha, que también incluyeron a los sindicatos, a los empresarios, a distintos sectores que abarca esta ley, construimos los consensos necesarios para tener la mejor herramienta, porque estamos convencidos de que a partir del diálogo y el trabajo en conjunto es como podemos dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad”, finalizó.

Al fundamentar el nuevo marco legal, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) aseguró que “es consecuencia del diálogo, el consenso y la participación de la mayoría de las fuerzas políticas” de la Legislatura. En ese sentido, recordó que la propuesta recuperó las bases de dos proyectos de distinta autoría y de los aportes de distintos actores directamente involucrados, entre ellos la Cámara empresarial, los sindicatos y fundamentalmente “los grandes beneficiarios: la juventud”. Al respecto, puntualizó las reformas que desde dichos espacios se le realizaron a la redacción original, entre ellas la incorporación del emprendedurismo y el registro de beneficiarios.

Gaitán informó que, según los datos preliminares del Censo nacional 2022, Neuquén tiene una población juvenil de 167 mil personas y que tres de cada cuatro personas desocupadas son jóvenes de entre 18 y 35 años. En ese marco, aseveró que la nueva ley apunta a “implementar políticas públicas específicas que generen herramientas concretas de bienestar y desarrollo social”. La legisladora sintetizó señalando que “la ley tiene una mirada federal, plural e inclusiva”.

Desde el bloque Avanzar, el diputado Lucas Castelli –autor de una de las iniciativas consensuadas- remarcó el trabajo mancomunado con distintos actores y en esa línea destacó que “entre todos los espacios políticos pudimos consensuar una política pública real y concreta. Hay que militar el diálogo como bandera y la construcción de consensos”, dijo el legislador y agregó que “las grietas políticas no deben ser un impedimento para hacer lo que debemos hacer”.

“El principal objetivo es que los jóvenes neuquinos tengan su propia ley y su presupuesto y que no dependamos de los humores políticos de Nación”, continuó Castelli y detalló que “el único objetivo es una provincia más justa donde no haya lugar para la desigualdad”.

También se pronunció a favor la diputada Soledad Salaburu (FT) quien destacó la incorporación de sugerencias que se realizaron desde el bloque que integra, al tiempo que pidió que la letra de la ley sea acompañada por presupuesto y por otras políticas públicas integrales para garantizar su efectiva implementación. Puntualizó en la incorporación de la perspectiva de género que permitirá facilitar el acceso al primer empleo de mujeres, personas trans y no binarias.

En tanto, por la negativa votaron las bancas del PTS-FIT y FIT. Al fundamentar el voto en contra, Blanca López (FIT) opinó que la propuesta “no es la salida que está pidiendo la juventud sino los empresarios”. Además, afirmó que “la precarización de la juventud aumenta a costa de los ajustes de los gobiernos” y pidió por más recursos para educación, becas, insumos e infraestructura escolar. Por su parte, Blanco (PTS – FIT) coincidió que la ley no reducirá la tasa de desempleo de la población joven y propuso en cambio abordar las propuestas de su espacio de reparto de las horas de trabajo o concreción de obra pública que genere mano de obra local.

Por el bloque JC se expresó la diputada Leticia Esteves, quien remarcó que “tenemos que generar el entorno para que el sector privado motorice la economía y genere empleo genuino, como lo hace esta ley”. A su vez, se pronunció a favor de normativas que eximan y bajen la tasa impositiva, ocasión en la que aseguró que “no estamos defendiendo a los empresarios, pero el único que puede generar empleo genuino y digno es el privado”.

Finalmente, el diputado Carlos Sánchez de UP-FR celebró el trabajo en comisiones al remarcar que “hasta último momento se tomaron observaciones de todos los bloques, lo que demuestra la buena predisposición de los autores del proyecto”, y subrayó la importancia de la instancia de la reglamentación que seguirá retomando aportes.

Presupuestos 2023: debate en el mes de noviembre y aprobación a principios de diciembre

En la sesión de hoy, tomaron estado parlamentario los presupuestos de los tres poderes del Estado para el próximo año, al igual que el proyecto de ley impositiva y Código Fiscal que entrarán en vigencia, una vez sancionados, a partir de enero del 2023.

Los presupuestos de los Poderes ejecutivo y judicial serán tratados con moción de preferencia en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B), mientras que el del legislativo se hará sólo en esta última comisión.

Los diputados y las diputadas acordaron una agenda de trabajo que contempla el tratamiento parlamentario en comisiones del paquete económico durante el mes de noviembre, con el objetivo de ser debatidos en el recinto en las sesiones previstas para el 30 de noviembre y 1 de diciembre, con despacho de las comisiones correspondientes.

Restitución de la Torre de Periodistas a sus dueños legítimos

El requerimiento para que se restituya la Torre de Periodistas y el Centro Cultural Dr. Enrique Pedro Oliva se dirige tanto al gobierno nacional como al provincial y municipal de la capital neuquina. Solicita el inmediato desalojo y consecuente restitución a sus legítimos propietarios, periodistas neuquinos que, en marco del ‘76 fueron usurpados hasta la actualidad por efectivos del Ejército Argentino, Gendarmería, la Armada Argentina y la policía federal.

Al actuar como miembro informante, el diputado Blanco recordó que “son 46 años de resistencia y 39 años de seguir exigiendo que se dé cumplimiento a algo que no tiene discusión, porque tomaron por asalto los departamentos de la Torre de Periodistas el 24 de marzo de 1976”. Y sentenció que “estamos pidiendo simplemente que se realice un acto de estricta justicia histórica” con el pronunciamiento aprobado.

El debate de la iniciativa implicó la intervención de legisladores y legisladoras de la mayoría de las bancas políticas que exigieron justicia, pidieron celeridad y rechazaron el accionar ilegítimo de las fuerzas de seguridad tanto en tal acto de usurpación como en todos los que constituyeron en plan dictatorial de la época.

Los damnificados, entre ellos Dante Lombardo, Enrique Drussi, María del Carmen Vidal, Karina Rayen Reynoso, Víctor Reynoso y Diego Flores Giménez, presenciaron el debate desde la zona de la barra del recinto.

Renuncia del diputado Germán Chapino y asunción de Víctor Pino

A la vez, el pleno aprobó la resolución 1177 que aprueba la renuncia al cargo de diputado de Germán Chapino del MPN, quien se prevé que asuma como ministro de Desarrollo Social esta tarde. En su lugar, juró y asumió la banca el joven de extracción petrolera, Víctor David Pino.

La 22° sesión ordinaria comenzó a las 11.50 y finalizó a las 14:45 h. Fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y contó con la participación de 33 diputados y diputadas. Al inicio, y en el marco del programa “Himnos en vivo-Música activa”, la joven Natalia Ibarroule, acompañada por Florencia Olatte y Luis Zacarias Trassini, interpretó los himnos nacional y provincial.

La Cámara volverá a sesionar mañana a partir de las 10 h en la 23° sesión ordinaria del cuerpo.

