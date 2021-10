“Fue Johnny”: Paul McCartney señaló a Lennon como el responsable de la separación de The Beatles

La mayoría de las versiones apuntan a que la relación entre John Lennon y Yoko Ono fue la gran responsable de la separación de The Beatles. A lo largo de los años creció el rumor de que el romance del músico había quebrado la relación con sus compañeros de banda, quienes supuestamente no toleraban que la artista conceptual japonesa estuviera presente en los procesos creativos de sus canciones.

Pero tampoco faltaron rumores que señalaban que Paul McCartney estaba particularmente molesto con ese vínculo. Harto de esa presunción, más de cinco décadas después, decidió terminar con esas especulaciones en torno al final de los “fantastic four”. “Yo no incité la separación. Ese fue nuestro Johnny’’, señaló en el programa de radio This Cultural Life de la BBC, que saldrá al aire el 23 de octubre y cuyo adelanto fue publicado por The Guardian.

Al momento de explicar qué motivó aquella decisión, el bajista apuntó que Lennon tenía el deseo de “liberarse” y vivía el fin del grupo como “un divorcio”. Aún molesto por lo sucedido, cuando el entrevistador John Wilson indagó sobre la decisión de emprender su propio camino, relató un hecho determinante: “John entró un día a la oficina y dijo: `Me voy de los Beatles’. ¿Eso es instigar la separación o no?’’.

A diferencia de lo que sentía el otro miembro de la dupla creativa más maravillosa de la música pop, él sentía que discos como Abbey Road y Let It Be no estaban “nada mal” y eran una señal de que tenían cuerda para rato. “Era mi banda, mi trabajo, mi vida, así que quería que continuara”, dijo emocionado.

John Lennon junto a Yoko Ono. (Photo:AFP) Por: – | AFP

El autor de “Eleanor Rigby” reveló que las imprecisiones históricas se deben a que el mánager Allen Klein les pidió a los miembros que no dijeran nada de la ruptura hasta que concluyeran varios acuerdos comerciales. “Teníamos pequeñas reuniones y era horrible. Era lo contrario de lo que éramos. La separación se hizo inevitable, según Klein, porque John ‘quería meterse en una bolsa y tumbarse en la cama durante una semana en Ámsterdam para estar tranquilo’”.

Además, poniéndole fin al otro runrún que acompañó la disolución, McCartney aclaró que piensa de la relación de Lennon y Yoko Ono. “Eran una gran pareja. Había una fuerza enorme ahí”, se limitó a decir.

La entrevista se produce previo al estreno de un documental de seis horas, dirigido por Peter Jackson, que narra los últimos meses de la banda. The Beatles: Get Back se lanzará en noviembre por Disney+ y abarcará la agria disolución del grupo.

