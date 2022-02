Fue a instalarle un teléfono a Pappo y terminó trabajando como su asistente de escenario

Pappo dejó una marca muy fuerte en nuestra música. Es la guitarra de nuestro rock. Una obra magnífica con una gran cantidad de discos publicados a lo largo de sus distintas etapas. La historia de Guille Krassner no es una más. Por esas cosas del destino llegó a pertenecer al grupo selecto que acompañó en los últimos años al Carpo.

Su llegada al mundo de Norberto Napolitano -verdadero nombre de Pappo, fue de casualidad. “Su hermana Liliana había comprado a principios de los ‘90 un teléfono inalámbrico. Para la época era una comodidad que una estrella debía tener y yo me ofrecí a instalarlo”, arrancó Krassner, que también es baterista, en una charla con La Viola.

Leé también: “Desconfío”, un clásico de Pappo en versión reggae

Y agregó: “Esa tarde fui a su casa y al entrar escuché que alguien estaba tocando la guitarra. Para mí sonaba raro y dije que estaba desafinada. En ese momento apareció y me dijo ‘¿Qué sabés vos de música? con su voz gruesa intimidante e inconfundible ¡¡¡Cómo yo pude decir semejante comentario!!!”.

Play Video

Guillermo trató de reparar la situación. Su palabra no sonó muy bien en aquella habitación. “Recién había llegado de los Estados Unidos y había traído un cabezal Soldano y yo solo lo ecualicé. Esto valió un nuevo comentario. Yo imaginé que me iba a invitar a su próximo show. ‘El sábado sos mi asistente y jefe de escenario en el Roxy”.

En 2016, Krassner publicó el trabajo El blues local, más vivo que nunca, donde repasó la obra de Pappo y que tuvo la participación de grandes figuras como Vox Dei, Litto Nebbia, Los Chevy Rockets, Claudia Puyó, el “Tano” Marciello y Ricardo Tapia, entre otros. Todo lo recaudado fue para la obra Don Orione.

Foto que le tomó Guillermo Krassner a Pappo junto a su perro Cactus (Foto: Krassner).

– ¿Cómo fue trabajar con Pappo?

– Fue muy especial. Me trató super bien. Como regaló pude compartir el tiempo con su familia que no es para nada poco. Era cero divismo. Entendía que era un trabajo y así me lo enseñó. Pappo era su empresa, su trabajo que le daba de comer. Así uno aprendió a entender el verdadero mundo del rock.

Guillermo y su pasión por la batería (Foto: Facebook de Guille Krassner).

– ¿Tenía una personalidad fuerte?

– Tenía su carácter. El quería ser un profesional en un país donde eso no era común. Venía de los Estados Unidos donde todo era muy distinto y creo que recién en su último trabajo lo pudo encontrar. Era un tipo rudo, pero para los que lo conocimos era un dulce. No podías no reírte con él. Era muy gracioso y te daba para seguirle el tren. Le ponía apodos a todos y se reía mucho. Un gran tipo.

– ¿Cómo era con las personas que no eran de su entorno?

– Siempre mantenía distancia. Nunca te iba a dar un beso delante de todos. Se hacía el malo pero cuando nos veíamos siempre estaban los besos, los abrazos y las demostraciones de afecto.

– Los autos y las motos eran su otra pasión

– Corrió en Turismo Carretera (TC) sin mucho éxito. Amaba los fierros. Un día llegué a su casa y su mamá Angelita me dijo: ‘Por favor mirarlo, despertarlo por favor, decile algo’. Me asuste y al entrar a su cuarto estaba dormido con una Harley Davidson al lado que no dejaba de abrazarla. Un día nos teníamos que ir y él no llegaba. Apareció con la mano derecha enyesada a la altura de la muñeca. Me dijo: ‘Tenés razón. Esto no puede volver a suceder y entendí que si le pasa algo a mis manos pierdo la vida’. Ese día tocó así y la promesa de no volver a subirse a una moto nunca me la cumplió.