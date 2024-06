Fin de la sesión en el Senado: aprobaron el blanqueo con cambios, pero se cayeron los capítulos de Ganancias y Bienes Personales

El Senado de la Nación abordó este miércoles el tratamiento de la Ley Bases, en un contexto de máxima tensión por los graves incidentes registrados en las afueras del Congreso. Con un ajustado quórum de 37 legisladores, el oficialismo logró dar curso al debate y luego de más de 12 horas, se procedió a la votación en general del proyecto: como se registró un empate de 36 votos afirmativos y 36 negativos, Victoria Villarruel desempató con su voto a favor de la Ley Bases. En la votación en particular de los artículos, el oficialismo también salió victorioso. Esta madrugada también fue aprobado en general el paquete fiscal y sigue adelante el tratamiento en particular.

Durante la jornada, el oficialismo aceptó múltiples modificaciones -que incluyeron, por ejemplo, el discutido Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones- , lo cual terminó inclinando la balanza a favor de la aprobación del proyecto.

07.52 – Se dio por cerrada la sesión

Tras casi 24 horas de debate, la Cámara Alta dio por finalizada la sesión dándole media sanción al paquete fiscal.

07.45 – Fue aprobado el título octavo

Tras varios minutos de debate, se aprobó el último de los títulos luego de que cuatro de los cinco artículos del mismo recibieran la aprobación de los senadores.

07.20 – Se aprobó el título séptimo, del régimen de transparencia fiscal al consumidor

Recibió el aval por la mayoría de los senadores, con 38 votos positivos y 34 negativos.

07.15 – Se aprobó el título sexto, del régimen simplificado para pequeños contribuyentes

El título sexto se aprobó por mayoría. Luego se votó en particular el artículo 100, que fue rechazado.

06.50 – Se rechazó el quinto título, que restablecía el Impuesto a las Ganancias eliminado por Sergio Massa

Durante el tratamiento en particular de al menos tres artículos del capítulo quinto, por mayoría fue rechazada la propuesta de modificaciones al Impuesto a las Ganancias tras una votación de 41 votos en contra y 31 a favor.

Con modificaciones, en una reñida discusión, los legisladores votaron en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, que restituía la cuarta categoría y afectaba a un millón de trabajadores.

«Habiendo sido rechazado el título no tiene ahora coherencia votar los artículos 77, 78 bis y 88 que había sido separado», señalaron algunos senadores.

06.20 – Rechazaron el capítulo de Impuesto a Bienes Personales

Se rechazó el capítulo 3 de Impuesto sobre Bienes Personales con 37 votos en contra y 35 a favor.

Implicaba una elevación del piso del impuesto, y la caída representa un fuerte revés para el Gobierno.

06.10 – Se aprobó el segundo título del proyecto, aunque con modificaciones

El título dos Régimen de regularización de activos se aceptó por unanimidad con 72 votos positivos.

06.00 – Debaten el título del blanqueo de capitales

Ezequiel Atauche, miembro informante, aceptó el retiro del artículo 19, la eliminación de los artículos comprendidos entre el 35 al 40 y la reformulación del artículo 48, el cual incluye nuevas precisiones a los incisos por las personas en primera instancia y en segunda instancia por delitos tributarios.

05.47 – La oposición solicitó modificar algunos artículos del título del blanqueo de capitales

Lousteau solicitó incorporaciones y cambios al título segundo del paquete fiscal, mientras que los senadores de Unión por la Patria también presentaron sus propuestas.

En concreto, la senadora de UCR Tagliaferri pidió retirar el artículo 19 en el capítulo dos sobre Régimen de regulaciones de activos. «Eliminar a los sujetos no residentes, de que los extranjeros no pueden estar incluidos. Solicito la exclusión de ese artículo», indicó.

También pidió excluir los artículos del 35 al 40, en resumen, «todo lo que tiene que ver con la posibilidad de las empresas de hacer el blanqueo».

5.40 – El Senado aprobó en general el paquete fiscal y se trata en particular

Con 37 votos afirmativos, 35 negativos y cero abstenciones, se aprobó en forma general el proyecto de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.

Cabe mencionar que cada legislador votó por título y se permitió realizar observaciones particulares. Para este momento los senadores llevan más de 18 horas de sesión.

05.00 – Más de 18 horas de sesión

En plena madrugada continúa el debate del paquete fiscal en la Cámara alta y se aproxima la votación en general del proyecto.

El momento cúlmine de la noche tuvo lugar alrededor de las 23, cuando el Senado aprobó la Ley Bases con el voto de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien debió tomar una decisión tras haberse registrado un empate.

03.34 – Lousteau cuestionó el Paquete Fiscal: «Privilegia a los más fuertes»

El senador radical Martín Lousteau criticó las medidas incluidas dentro del Paquete Fiscal y consideró que la normativa enviada por el Ejecutivo «Tiene una lógica similar al RIGI, más privilegios y la pregunta es para quienes». Además, consideró que lo que está en debate «es el blanqueo más generoso de la historia».

«Privilegia a los más fuertes en detrimento de los más débiles, libera del yugo impositivo del estado a los más ricos pero se muestra indiferente con todo el resto del arco de contribuyentes. Al que evadió le da todo, a los más ricos le da todo, al contribuyente cumplidor y a la clase media no le da nada», expresó, aunque indicó que votaría a favor de la medida.

03.10 – Tras la aprobación en general y en particular de la ley Bases, comenzó el debate del paquete fiscal

Una vez alcanzada la aprobación de la Ley Bases, en el Senado comenzó el debate del Paquete Fiscal, el cual incluye propuestas como la reactivación del impuesto a las Ganancias, el blanqueo y Bienes Personales.

23.30hs – Comenzó la votación por títulos de la Ley Bases

La sesión continuó con la votación por títulos.

El primer tema sujeto a votación, la declaración de emergencias, terminó con un nuevo empate, con 35 votos afirmativos y 35 en contra. De este modo, se repitió la secuencia anterior, con un desempate de la presidenta del Senado, que le permitió al oficialismo una segunda victoria en el recinto.

Seguidamente, se abordó el título 2, vinculado con la reforma del Estado (artículos 2 al 62 inclusive).

En esta instancia volvió a registrarse un empate en la Cámara alta: Villarruel pidió a los senadores reanudar la votación para ratificar o rectificar votos.

Teniendo en cuenta que la votación no sufrió alteraciones, la presidenta del Senado volvió a desempatar a favor del bloque libertario.

Con posterioridad, se abordó el tercer título: ‘Contratos y acuerdos transaccionales’ (artículos 63 a 74 inclusive). Con 37 votos afirmativos y 33 negativos, también resultó aprobado este segmento.

Luego se procedió a votar el título 4 de la Ley Bases: ‘Promoción del empleo registrado’ (artículos 75 al 80 inclusive).

La Libertad Avanza logró aprobar el cuarto título del megaproyecto con 37 votos a favor y 33 en contra.

A continuación, se sometió a votación el quinto título: ‘Modernización laboral‘, correspondiente a los artículos 81 al 98 inclusive de la Ley Bases.

La senadora Edith Elizabeth Terenzi, el radical Martín Lousteau y Mariano Recalde propusieron modificaciones que primero fueron rechazadas por el oficialismo, pero finalmente se accedió a votar por separado el artículo 96 de este título.

Con 37 votos afirmativos y 33 en contra, La Libertad Avanza logró aprobar los artículos incluidos en el título Modernización laboral, con la salvedad del artículo 96 que se votó a continuación: la iniciativa resultó rechazada con 52 votos en contra y 18 a favor.

En el título 6, ‘Energía’, se agruparon los artículos 99 a 161 inclusive, los cuales fueron aprobados por una mayoría de 37 votos contra 33 negativos.

La maratónica sesión continuó con la votación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), correspondiente a los artículos 162 a 226 inclusive.

La iniciativa del gobierno libertario fue aprobada con 38 votos afirmativos y 32 negativos.

Con 33 votos afirmativos, 10 negativos y 27 abstenciones, se aprobaron las Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad – Tabaco (correspondiente a los artículos 229 a 233).

Tras una larga discusión por la moción de Lousteau de debatir el financiamiento educativo, se abordó la votación del Título X – Disposiciones finales, correspondiente a los artículos 234 a 238 inclusive.

Los resultados fueron favorables una vez más para el Gobierno con 36 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención.

Sobre el final, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó a Villarruel y al secretario parlamentario por no dar lugar a la votación de la moción de orden de Lousteau.

22.45hs – Ezequiel Atauche: «Massa y Fernández cuadruplicaron la inflación»

El senador libertario por Jujuy, Ezequiel Atauche, defendió los primeros meses de gestión libertaria e insistió en la herencia económica de la administración anterior.

«La Ley Bases tiene como objetivo que las familias, los emprendedores y empresarios argentinos vuelvan a tomar el rumbo que habíamos perdido», observó el senador de La Libertad Avanza.

22.00hs – José Mayans: «Milei es resultado de las redes sociales»

El senador peronista por Formosa José Mayans criticó el supuesto «desastre» del Gobierno en materia económica, con foco en los niveles actuales de pobreza e indigencia.

También trajo al recinto la problemática situación que atraviesan los jubilados y acusó a la gestión libertaria de aplicar recetas económicas que ya arrojaron resultados adversos, con el agravante de una conflictividad social en aumento.

A su vez, consideró que el Gobierno promueve «un esquema de entrega del país».

21.30hs – Juliana Di Tullio: «Se normalizaron las extorsiones»

La senadora opositora argumentó que Ley de Bases está disociada de las necesidades de la ciudadanía y cuestionó duramente a la administración libertaria por su programa económico.

«Este Gobierno agregó 5 millones de pobres a la Argentina», manifestó la senadora de Unión por la Patria.

A su vez, Di Tullio puso en entredicho la delegación de facultades a Milei, recordó las afirmaciones del jefe de Estado al compararse con un «topo» que destruirá el Estado desde adentro y subrayó que la Ley Bases es «invotable».

21.15hs – Luis Juez: «El presidente Javier Milei se merece una hoja de ruta»

El senador del PRO Luis Juez expresó su respaldo al proyecto libertario y sostuvo que Javier Milei debe contar con las herramientas necesarias para profundizar las reformas.

En idéntica dirección se expresó el jefe de bancada de la UCR, Eduardo Vischi, quien ratificó que el radicalismo mostró desde el vamos «iniciativas de cambio y voluntad de acompañar esta ley».

21.00hs – Cambio Federal, a favor de la Ley Bases

El legislador en representación del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero, remarcó el apoyo de su bancada al proyecto del oficialismo y se mostró de acuerdo con la delegación de facultades al Ejecutivo.

«En todos los gobiernos hubo delegación de facultades y ahora nos desgarramos las vestiduras por eso», advirtió Romero.

20.37hs – Luis Caputo responsabilizó al kirchnerismo por los incidentes de la jornada: «Minoría violenta y antidemocrática»

El ministro de Economía, Luis Caputo, acusó a la oposición (puntualmente al kirchnerismo) por los episodios de violencia registrados en las afueras del Congreso.

«Es hora que el peronismo se despegue de este mamarracho que representa el kirchnerismo», señaló el ministro en redes sociales y también habló de una «minoría violenta y antidemocrática».

20.15hs – En la recta final del debate, La Libertad Avanza acepta más modificaciones

El oficialismo aceptó estratégicamente nuevas alteraciones en la Ley Bases, incluido el capítulo correspondiente al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que se acotará «al sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología».

Mientras el senador libertario Bartolomé Abdala repasaba las modificaciones recientemente introducidas al proyecto, el legislador Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, le reclamó las copias impresas tras remarcar que «legislar verbalmente es difícil».

20.00hs – Cacerolazos contra el Gobierno

En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires se registraron cacerolazos contra la Ley Bases y expresiones de repudio contra la represión que tuvo lugar en el Congreso.

Las manifestaciones se concentraron en los barrios de Chacarita, Boedo, Caballito, Balvanera, Almagro y La Paternal, entre otros, con fuertes críticas al Gobierno.

19.50hs – La crítica de una senadora de UxP a la Ley Bases: «Hay gato encerrado»

Luego de hacer responsable a la vicepresidenta Victoria Villarruel por los disturbios afuera del Congreso, Anabel Fernández Sagasti cuestionó el proyecto que Unión por la Patria ya anticipó que va a rechazar: “Mi voto en contra no solo radica en el contenido de la ley sino también en las formas. Personalmente estoy en contra de las leyes ómnibus. Si hay una ley ómnibus, hay gato encerrado. Quienes se lavan las culpas diciendo que van a votar porque sacan Aerolíneas, el Correo y el INTI de las privatizaciones… Muchachos, los van a destrozar igual. Es un engaño. Ojo al pueblo argentino, que no se quede tranquilo”, sostuvo.

Más temprano, luego de que comenzaran los incidentes, cargó contra la presidenta del Senado: “Hago responsable a la vicepresidenta por la integridad física de todos los argentinos y argentinas que democráticamente se están manifestando y pido por favor que nos informen el estado de salud de todos los argentinos y argentinas y diputados nacionales que en este momento están siendo atendidos por la represión sucedida afuera”, reclamó.

19.40 – Jorge Macri sobre los incidentes en el Congreso: «No son manifestantes, son delincuentes»

Mientras el debate prosigue en el Senado, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri repudió los disturbios en los alrededores del Congreso y afirmó

«Los argentinos elegimos vivir en democracia, cuando gobierna el kirchnerismo y cuando no también, aunque parece que a algunos les cuesta entenderlo», expresó el alcalde porteño en sus redes sociales.

19.20hs – El Gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad

En medio de la atención que se vive en las afueras del Congreso, mientras se sigue debatiendo la Ley Bases, desde el Gobierno Nacional salieron a defender el operativo policial desplegado en la tarde de este miércoles.

«La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina», fue el mensaje de la oficina presidencial.

18.30hs – Unión por la Patria insiste con los incidentes y critica la Ley Bases

“Ninguno de nosotros podemos estar ajenos a lo que pasó fuera del recinto. Cuando hay gases, balas y bombas…», se quejó la senadora Eugenia Duré, de Unión por la Patria, mientras se siguen viviendo incidentes afuera del Congreso entre la policía y los manifestantes que protestan contra la Ley Bases.

«Retumbaban las bombas dentro del recinto mientras nosotros votábamos un proyecto de ley que tiene como objetivo principal de este Gobierno la libertad de los argentinos y argentinas. Y yo me pregunto, ¿esta es la libertad que quiere Javier Milei?», criticó, asegurando que el jefe de Estado necesita la represión porque “lo que acá se vota va en contra de los argentinos”.

«Si no quieren ir a la plaza, pueden ver en las redes sociales lo que pasó. Si tienen que reprimir y vallar el Congreso es porque estamos votando en contra de los argentinos”, expresó Duré.

17.15hs – La crítica de Villarruel a los senadores de Unión por la Patria

En medio de los incidentes entre los manifestantes que protestan contra la Ley Bases y la policía, los senadores de Unión por la Patria encabezados por Eduardo «Wado» de Pedro pidieron detener la sesión a través de una moción.

Para Villarruel, presidente del cuerpo, se trató de una maniobra para detener el debate. «Los K hicieron el intento de frenar la sesión en la Cámara de Senadores con la excusa de ver la situación en la calle. O sea los senadores a los cuales les pagamos para legislar van a chequear cómo se desarrolla el plan de seguridad en la calle, facultad de la que carecen. No vamos a interrumpir la sesión del Congreso ni permitir que con las piedras se atente contra la democracia», sostuvo.

17.00hs – El senador Abad (UCR) votará en contra de las facultades delegadas y pone en riesgo la aprobación

El senador radical de la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad confirmó esta tarde que votará a favor de la Ley Bases en general pero que no dará su voto para el artículo 2 en el que se delegan facultades al presidente ligadas a la declaración de emergencia en distintas áreas.

«La Argentina necesita razonabilidad, moderación y pragmatismo para salir adelante, por eso creo que fue un gran error del Gobierno darle una épica fundacional a esta ley, porque eso implica barrer con lo anterior y los argentinos no necesitan más divisiones», sostuvo el referente radical, que mantuvo en duda su postura hasta los últimos días ya que no acompañó ninguno de los dictámenes en la discusión en el plenario de comisiones.

El senador por Tierra del Fuego Pablo Blanco ya había anticipado su rechazo a votar las facultades delegadas y varias de las privatizaciones que fueron eliminadas hoy del texto definitivo a tratarse en el recinto. De esta manera, se complica aún más la delegación extraordinaria al Presidente.

15.30hs – El oficialismo ya evalúa un escenario de empate y Villarruel con la decisión final

Con las modificaciones incorporadas a último momento para eliminar puntos conflictivos del dictamen de mayoría y el correr de la lista de oradores, en simultáneo a las negociaciones detrás de escena, en el oficialismo reconocen que podría darse un escenario de empate, que obligaría a Victoria Villarruel a emitir de manera excepcional el voto definitorio.

La primera certeza provino de Martín Lousteau, quien con dictamen propio, confirmó su decisión de votar en contra de la opción oficialista, con lo que se suma así al pelotón de Unión por la Patria con el voto negativo. Otro de los integrantes de su bloque, el bonaerense Maximiliano Abad ratificó su voto a favor, en duda en los últimos días ya que había decidido no acompañar ningún dictamen.

Según informaron fuentes oficiales a PERFIL, Milei confirmó esta noche su viaje al G7 con lo que a partir de ese momento quedaría a cargo del Ejecutivo Villarruel. Si para ese momento no se produjo la votación en el Senado, será el presidente provisional Bartolomé Abdala (LLA) el encargado de votar por el desempate.

La lista de oradores actualizada tiene 47 referentes anotados, y todavía no se alcanzó la primera mitad por lo que aún restan varias horas de debate en el Senado.

Victoria Villarruel, presidenta del Senado

13.50hs – Recalde: «Ningún peronista puede votar a favor de ningún artículo de esta ley»

El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde realizó una argumentación en contra de los capítulos que realizan modificaciones laborales y cuestionó que «este proyecto de ley viene a profundizar la defensa de los derechos de los empresarios, en contra de los trabajadores».

En una reforma laboral «se discute cómo se reparte la riqueza y el poder en la relación entre trabajadores y empresarios, se discute el grado de sometimiento, esta leyes vienen a profundizar la desigualdad y el sometimiento», subrayó el abogado especialista en derecho laboral.

«Aca se está demostrando otra vez la locura de este Presidente que promueve este proyecto que es mas de lo mismo. MIlei ya lo dijo en un reportaje, le preguntaron por la reforma laboral, dijo que no hacía falta, no les pedían tanto correligionarios, dijo que no hacía falta, que los salarios ya son de miseria», en un ataque hacia los radicales que impulsaron parte de la reforma incorporada al texto original en Diputados.

13.10hs – Cristina López (UP) «Señor presidente, no somos mierda, no nos trate como tal»

La senadora de Unión por la Patria de la provincia de Tierra del Fuego Cristina López le recordó al presidente Javier Milei que Argentina «es uno de los más ricos y con mayores recursos de Latinoamérica. Y Tierra del Fuego es la que en sus fábricas y sus trabajadores producen el 100% de todos los equipos eléctricos y como mínimo hay 5 productos en cada casa», provenientes de la provincia patagónica.

«Señor presidente no somos mierda, no nos trate como tal», le pidió la senadora que anticipó su voto en contra de la Ley Bases y también cuestionó las declaraciones de Milei, cuando señaló que «va a llegar un momento en el que la gente se va a morir de hambre, y de alguna manera va a decidir algo para no morirse, fue lamentable escuchar eso de un Presidente».

12.20hs – Lousteau confirmó que votará en contra de la Ley Bases y se ajustan los números para el oficialismo

El senador radical y titular partidario Martín Lousteau confirmó este mediodía que votará en contra de la Ley Bases, luego de presentar su propio dictamen con varios de los cambios que consideraba necesarios para mejorar la normativa original.

“En esta ley a las grandes empresas se les da todo, ahora ya y para siempre, pero los jubilados tienen que esperar”, se quejó Lousteau, quien sostuvo que la iniciativa tiene «más vicios que virtudes».

En su dictamen, Lousteau propuso que se dé continuidad a las obras públicas que tengan un avance de más del 75% y en parte se atendió ese requerimiento ya que en los cambios anunciados por Abdala se resolvió tener en cuenta las obras que tengan un avance del 80%.

“Si no van a mejorar a los jubilados y a la educación, si no pueden considerar a las pymes locales en las grandes inversiones, si no pueden terminar las obras pendiente a las que les queda poco, tengan la decencia de no darles plata a los que más tienen”, se quejó el radical.

El senador radical Martín Lousteau

11.42hs – El Gobierno dio marcha atrás con la eliminación de la moratoria jubilatoria y quitó ese artículo de la Ley Bases.

En el marco de la negociación de último momento para alcanzar la mayor cantidad de votos en general pero también en los artículos en particular de la Ley Bases, el oficialismo decidió eliminar del dictamen de mayoría los artículos 227 y 228 de la propuesta.

El primero era la derogación de la ley 27.705 de Plan de Pago de la Deuda Previsional, es decir el mecanismo de moratoria aprobado en 2023 para permitir el acceso a la jubilación de quienes cuentan con la edad necesaria pero no con los aportes de 30 años. El otro artículo elimina la propuesta de creación de una prestación proporcional para aquellas personas que no habían podido cubrir la cantidad de años de aportes necesarios para acceder a la jubilación plena.

11.20hs. – El oficialismo anuncia la eliminación de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de empresas a privatizar.

El senador Bartolomé Abdala, miembro informante por el oficialismo, anunció distintas modificaciones al dictamen de mayoría firmado hace dos semanas entre las que se destaca el acortamiento de la lista de empresas que podrán ser privatizadas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos, agrupados en Radio y Televisión Argentina (RTA). Se trata de las tres empresas que generaban mayor discordia entre los senadores dialoguistas, por lo que se elimina de esta manera un escollo para la votación en particular de la Ley Bases.

11.00hs – Bartolomé Abdala (LLA): «»A todos los presidentes les aprobaron leyes, menos a Milei, tanto miedo tienen»

El presidente provisional del Senado y miembro informante por La Libertad Avanza de la Ley Bases Bartolomé Abdala inauguró este miércoles los discursos, en este caso en defensa de la propuesta del oficialismo y realizó una enumeración de las leyes que se aprobaron en el Congreso en el inicio de las distintas gestiones presidenciales desde Raúl Alfonsín en 1983.

«A Raúl Alfonsín de 1983 a 1989, 30 leyes, a Carlos Menem de 1989 a 1999, 7 leyes; a Fernando De la Rúa de 1999 al 2001, una ley aprobada; a Néstor Kirchner de 2003 a 2007, 14 leyes aprobadas; a Cristina Fernández de Kirchner del 2007 al 2015, 11 leyes aprobadas; a Mauricio Macri de 2015 al 2019; 4 leyes, a Alberto Fernández de 2019 al 2023, cinco leyes aprobadas; a Javier Milei y Victoria Villarruel desde 2023, cero leyes aprobadas».

En ese contexto, el senador razonó: «A todos los presidentes les aprobaron leyes, menos a Milei, tanto miedo tienen». Abdala realizó buena parte de su discurso leyendo apuntos previamente preparados, una práctica que en rigor no está permitido por el reglamento del Senado.

Bartolomé Abdala, senador de La Libertad Avanza

10.38 hs – Antes del debate, ingresaron los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para la Corte Suprema

La titular del Senado Victoria Villarruel habilitó este miércoles el ingreso de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla como candidatos a ocupar los lugares vacantes en la Corte Suprema, junto con otros pliegos de diplomáticos, judiciales y militares que deberán ser evaluados en la Comisión de Acuerdos. Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó Elena Highton de Nolasco, mientras que la candidatura García Mansilla recién es para después del 31 de diciembre cuando abandone su puesto Juan Carlos Maqueda al cumplir 75 años, la edad límite prevista en la Constitución.

10.18hs – Con la presencia de 37 senadores, comenzó la sesión en el Senado

El oficialismo logró esta mañana de manera ajustada el número requerido para el comienzo de la sesión en la Cámara alta, donde se tratará la Ley Bases y el paquete fiscal. Entre los presentes figuraba el senador radical Martín Lousteau, uno de los que había estado en duda durante la jornada de ayer, aunque luego confirmó su decisión de dar el debate. El radical presentó un dictamen propio el pasado viernes.

De acuerdo al plan de labor consensuado por los distintos espacios, en la discusión en general habrá veinte minutos por interbloque, diez minutos por orador y veinte minutos por cierre. Al momento de la discusión en particular, los discursos serán de cinco minutos para quien realiza la propuesta y otros diez para los miembros informantes. Para no demorar el debate, también se consensuó que no haya ni cuestiones de privilegio ni homenajes.

El Senado debate este miércoles 12 de junio la Ley Bases y el Paquete fiscal, en una sesión especial maratónica y con resultado todavía incierto que comenzará a las 10. La discusión en particular promete ser larga, ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos. Si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al gobierno de Javier Milei.