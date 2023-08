Figueroa volvió a cargar contra el masivo pase a planta de personal político

El gobernador electo Rolando Figueroa volvió a cuestionar al gobierno de Omar Gutiérrez por el pase a planta permanente de empleados nombrados para cargos políticos originalmente. Dijo que ese es el tema que más le preocupa de la administración en plena transición. No es para menos, revertir los nombramientos después del cambio de mando en la Casa de Gobierno tiene garantías de conflicto.

Figueroa sostuvo que sus equipos y los del gobierno de Gutiérrez avanzaron en todos los temas, aunque advirtió que en materia de ingreso de personal político a la planta del Estado «hay una nube gris» en el trabajo de la transición.

«Me llama mucho la atención que gente de la planta política sea designada en la planta permanente. Yo cuando he participado en algún cargo jamás he pasado a planta permanente a los empleados de político que llegaron conmigo», sostuvo el electo en una entrevista con la radio LU5.

«Se ha tomado con naturaleza que miles de personas de la planta política se incorporen a la planta permanente del Estado, algunas de ellas sin siquiera haber ido a trabajar y otras incluso cobrando dos sueldos, como las personas que cobran en una cooperativa por un lado y por otro en el Estado», cuestionó Figueroa.

El mandatario electo el 16 de abril puntualizó sobre esta cuestión: «Ahí existe un punto de discordancia con el actual gobierno, una discordancia seria que tenemos».

Como contrapartida, remarcó que «estamos trabajando en la deuda flotante, en los vencimientos para el año que viene… y como en el resto de los temas rescato una vez más el rol que lleva adelante en esta transición el gobernador de la provincia, con una seriedad que como hombre de Estado debo valorar».

Contra la danza de nombres

En otro orden, Figueroa insistió con mantener los nombres de los integrantes de su futuro gabinete de ministros en secreto durante el mayor tiempo posible. Sostuvo que revelará la integración completa del gobierno que viene el 10 de diciembre, cuando está prevista su asunción. Difícilmente pueda llegar a esa fecha sin filtraciones, pero por ahora no soltó prenda.

La transición entre el gobierno de Gutiérrez y el de Figueroa está llegando a la mitad del tiempo que se abrió desde las elecciones provinciales hasta el cambio de mando. El electo aseguró que los nombres en danza en los medios para su futuro gabinete no tienen asidero real. «No hay nada de eso, no es lo que dicen», aseguró.

