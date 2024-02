Figueroa lanzó el Plan Forestal con un fuerte llamado a defender los intereses de los neuquinos

El gobierno neuquino lanzó hoy el plan forestal provincial para el manejo de los bosques implantados y el aprovechamiento de plantaciones tanto públicas como privadas. Desde allí, el gobernador Rolando Figueroa hizo una fuerte defensa de los intereses neuquinos frente a la falta de decisiones federales por parte del gobierno central. También anticipó que firmará un acuerdo de gobernanza con todos los intendentes de la provincia y en lo referido a educación adelantó que “ninguno de las niñas y niños inscriptos en el nuevo plan -que cumplan los requisitos- se quedará sin su beca”.

Este acto, con fuerte contenido político, se realizó en el Auditorio de Casa de Gobierno, con la participación del gobernador Figueroa, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; los ministros de Economía y Producción, Guillermo Koenig; de Trabajo, Lucas Castelli; de Gobierno, Jorge Tobares; de Educación, Soledad Martínez; y el presidente de Corfone, Jorge Lara, entre otros.

“Los neuquinos no vamos a dejar que toquen a Neuquén. Nos plantean que no vamos a recibir fondos nacionales, pareciera que no somos más parte de la Patria, a pesar de todo lo que le aportamos al país. ¿Qué sería de la Capital Federal sin Neuquén, cómo se calefaccionarían, tendrían energía eléctrica o cómo se movilizaría el campo?”, se preguntó Figueroa.

“Este trabajo que lleva adelante Corfone nos abraza a todos, es un compromiso a defender la neuquinidad. Por eso decimos, en Neuquén las empresas públicas no se tocan, el ISSN no se toca; vamos a defender lo nuestro a ultranza y nos vamos a poner muy firmes para defender lo que es nuestro”.

Tras valorar la actitud de los legisladores nacionales la semana pasada frente al frustrado tratamiento de la denominada Ley Ómnibus, Figueroa anticipó que el martes próximo en Chos Malal firmará un acuerdo de gobernanza con todos los jefes comunales de la provincia, para que nos cuidemos entre nosotros y que no le falte nada al pueblo del Neuquén”, dijo.

“Somos conscientes de lo que tenemos que hacer para nuestra gente y de los problemas que nos generar la gente que desconoce cómo se vive en las provincias (…) que son federales para pedirnos recursos, pero no lo son en las medidas de gobierno. Por eso tenemos que estar unidos para enfrentar con valor e inteligencia lo que se viene. Nosotros no nos vamos a dejar acorralar y para eso tenemos que ser ordenados, volcando los recursos donde tienen que estar”, sostuvo.

A modo de ejemplo del abandono por parte del gobierno nacional, el gobernador Figueroa señaló los programas de incentivo forestal y docente, de los cuales Neuquén no recibió ningún fondo: “Son federales de la boca para afuera”, insistió.

“Queremos que se nos respete. Nos vamos a abrazar y le vamos a decir a quien sea que quiera atropellarnos que estamos dispuestos a aportar, pero que Neuquén necesita que ese progreso que aporta sea valorado”, culminó.

Todos los niños y niñas con una beca

En ese contexto, el mandatario anticipó que a pesar de que inicialmente se habló de 10.000 becas, “ningún niña o niño de la provincia que se hay inscripto al Plan y cumpla los requisitos establecidos se va a quedar sin su beca, sea cual sea la cantidad de inscriptos”.

Convenio forestal

Durante el acto se firmó un convenio marco para el desarrollo del plan forestal y manejo de los bosques implantados, para el aprovechamiento de las plantaciones de propiedad privada o pública a través de elaboración de proyectos de financiamiento provinciales o fomentando el incentivo forestal establecido por la ley 2.482.

El convenio fue firmado también por los jefes comunales de Aluminé, Diego Victoria; de Loncopué, Daniel Soto; de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo De Gregorio; de Huinganco, Luis Sepúlveda; de Los Miches, Víctor Ortega y de Manzano Amargo, Malvina Antiñir.

También firmaron este convenio el presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí, Daniel Salazar y el presidente de la AFR de Manzano Amargo, Alfonso Rubén Aravena. El convenio contó con la adhesión de Junín de los Andes y de la comunidad mapuche Puel, cuyas respectivas autoridades no pudieron asistir al acto.

El ministro Koenig explicó que este año se apuntalarán dos planes específicos: el incentivo Forestal y el Operativo Leña.

Respecto del Incentivo, el funcionario señaló que por pedido del gobernador Figueroa se destinarán $500 millones, “que es 10 veces más que lo destinado en 2023”, dijo.

Respecto del Operativo Leña dijo que se invertirán $1.000 millones, con la novedad de que se utilizarán fondos provenientes del sector hidrocarburífero, en particular de los ingresos de la petrolera estatal GyP, para el financiamiento de este programa: “Esto es lo que nos habla el gobernador respecto de la economía circular. Somos un gobierno austero que trata de invertir los recursos en obras y acciones que den buen resultado para la comunidad”, sostuvo.

Homenaje al “ministro Lara”

Durante el acto se realizó un especial homenaje al presidente de Corfone, Jorge Lara, por su extensa trayectoria laboral al servicio de la provincia del Neuquén.

“Muy pocas personas pueden conservar un título sin ser; y muy pocas también pueden incrementar el valor de ese título; por eso para nosotros hablar de Jorge es referirnos al Ministro Lara”, dijo el gobernador Figueroa, tras relatar su vínculo personal, político y laboral con el actual presidente de Corfone en los últimos 30 años.

Mediante un video, compañeras y compañeros de trabajo de Lara resaltaron el valor humano de sus gestiones, el contacto con vecinas y vecinos y su presencia constante en el territorio con humildad, entrega y acompañamiento.

Una historia noble

El gerente general de Corfone, Fabián Fernández, dio detalles de la historia y el presente de la empresa.

Corfone SA fue fundada en 1974. Nació como un programa de desarrollo económico con el objetivo de convertirse en una alternativa de diversificación de las actividades productivas del interior de la Provincia.

En la actualidad, Corfone tiene 12.000 hectáreas de bosque implantado. Posee 13 campos propios, dos campos con derecho real de superficie forestal y administra nueve campos forestales de terceros.

Posee también bosque nativo por una superficie de 4.628 hectáreas. Trabaja en cuatro cuencas forestales: Minas, Ñorquín, Aluminé y Huilliches. Tiene el vivero forestal en Junín de los Andes y tres industrias forestales: Junín de los Andes, Abra Ancha y Las Ovejas. Genera en total 701 empleos directos y 300 indirectos.

Corfone tiene presencia en toda la cadena de valor del trabajo forestal. Con pinos va desde las semillas-genética, plantación, poda y raleo, cosecha del bosque, transporte, industria, secado hasta el embalaje.

Esto incluye el valor agregado en la comercialización a través de sistemas constructivos en bloques (BME) y paneles. Desarrolla acciones en campos propios y terceros productores, realiza compra de madera a terceros productores, podas tempranas con tijeras eléctricas, chipeado de residuos-ramas y despliega el Operativo Leña provincial.

En el vivero de Junín de los Andes se producen plantas (pinus ponderosa), sustrato orgánico y venta de plantas a terceros productores, con capacidad para forestar 500 hectáreas /año y avances en Mejoramiento Genético. El personal afectado es de 45 personas.

La industrialización se realiza en Junín de los Andes, Abra Ancha y Las Ovejas con el aserrado, producción y secado de la madera. Los productos obtenidos son variados: tablas, vigas laminadas, molduras, machimbres, kits para construcción de viviendas, bloques para encastrado; entre otros.

Como parte de sus objetivos, se desarrolló un revolucionario sistema de construcción a través de paneles de madera y Bloques de Madera Encastrado (BME) que brinda soluciones habitacionales y obras de infraestructura; generando mano de obra en localidades y parajes del territorio provincial. Esta política, además, dinamiza las economías locales a partir de una fuerte inversión en la compra de materiales en los corralones y negocios de la zona donde se ejecutan las obras.