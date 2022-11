Figueroa confirmó a Gloria Ruiz como su compañera de fórmula de cara al 2023

El diputado nacional Rolando Figueroa anunció esta tarde en un masivo evento que la actual intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, será la candidata a vicegobernadora que lo acompañará en la formula de cara a las elecciones del 2023

La confirmación se dio en un predio de eventos privados en Plottier, a pocos metros del límite con Neuquén y del mismo participaron varias figuras políticas que serán parte del espacio político que liderará para las elecciones. Entre ellas estaba la médica Luciana Ortiz Luna, quien durante la semana fue presentada públicamente como la candidata a diputada que encabezará la lista a legisladores en la provincia.

Gloria Ruiz y Luciana Ortiz Luna, parte de la propuesta que tendrá a la cabeza a Rolando Figueroa.

Figueroa desplegó un efusivo discurso donde repasó los principios de su propuesta partidaria y valoró en la figura de Gloria Ruiz, un proceso favorecedor para las mujeres de la política en Neuquén.

Hace exactamente diez días, el propio Figueroa había confirmado el apoyo de Ruiz al modelo de gobierno que someterá a las urnas el próximo año.

«Cuando quieran pongan la fecha de la elección. Estamos preparados»

En un masivo acto el diputado nacional por Neuquén, Rolando Figueroa presentó a su compañera de fórmula que irá por la vicegobernación, la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz. Sin sorpresas y sin anunciar nuevas postulaciones, un eufórico Figueroa dijo: «Cuando ellos quieran que pongan la fecha de la elección. Nosotros estamos ya preparados».

El acto se realizó en un salón de eventos ubicado en el límite exacto entre Plottier y la ciudad capital. El discurso de ambos candidato no tuvo sorpresas ni anuncios nuevos. Ya se sabía extraoficialmente que la jefa comunal de Plottier tenía todos los porotos para subirse a la fórmula y así fue.

«Una mujer lo tuvo que hacer, como todo en la vida, como siempre pasa. Nada de igualdad de género, las mujeres arriba. Es tiempo de las mujeres», dijo el actual diputado nacional al arrancar con su discurso. «Gloria no le pidió permiso a nadie para ser intendenta y ahora está acá», agregó

La frase cobra sentido cuando se recuerda que Ruiz llegó a ser la candidata a vicegobernadora del espacio que construye Figueroa, luego de apartarse del partido Siempre, que lidera el diputado provincial y ex intendente de Plottier, Andrés Peressini y también porque siempre fue muy crítica del gobierno de Neuquén que comanda el gobernador Omar Gutiérrez.

Y de ese lado también se paró el candidato a gobernador en varias partes de su discurso, sobre todo con dos frases: «Muchos de ustedes fueron perseguidos como me persiguieron a mí (2018, durante la campaña por la interna partidaria). Ahora también son apretados. Este no es el Neuquén fundacional, no es el Neuquén de Felipe Sapag. Hoy, al que piensa distinto se lo deja en la calle. Pero acá tenemos el coraje de enfrentar a lo que ustedes vienen haciendo: persiguiendo a la gente», en claro mensaje a la lista Azul del MPN. «Neuquén es mucho más de lo que quieren hacer ver algunos que piensan que somos gas y petróleo. Algunos dicen que llevan a Neuquén en la sangre y viven del otro lado del charco», aseguró en otro párrafo de su alocución.

Figueroa consideró que con él y con Ruiz se viene la «etapa del poder de los acuerdos». «Es la última oportunidad que tenemos los neuquinos por primera vez de elegir nuevos líderes. Vamos a cambiar el liderazgo, a construir un liderazgo de puertas abiertas, en el que cuando un intendente hable se lo escucha porque algo tiene que decir». Unas de las críticas principales de Ruiz durante su gestión, fue al reclamar fondos adeudados por Provincia para su municipio, cuando se quejaba porque no la escuchaban ni le atendían el teléfono.

El candidato a gobernador consideró que llegó la hora de regionalizar la provincia, descentralizarla, «con funcionarios con poder en cada región. «Que los funcionarios dejen los trajecitos elegantes para cuando vayan a un acto y se pongan a trabajar por la gente», lanzó. Y en este sentido que el actual poder Ejecutivo gasta 1.500 millones de pesos por mes en funcionarios políticos, en su planta política.

Fuente: Diario RN

357 vistas 357