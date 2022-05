Fiesta en Olivos: los papás de Solange quieren ser querellantes y piden que no se cierre la causa

Mediante una presentación judicial, la familia de la joven que padecía cáncer y murió durante la cuarentena en Córdoba exige ser parte de la denuncia contra Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. “Nos oponemos expresamente a la reparación económica ofrecida”, indicaron.

Luego de que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez aceptara las propuestas de donaciones del presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez para cerrar la causa de la Fiesta VIP en la residencia oficial de Olivos, el papá de Solange Musse, la joven que padecía cáncer y murió durante el aislamiento estricto de 2020 en Córdoba, expresó que el mandatario “tendría que ir a juicio” y “no ocupar nunca más un cargo público”.

Ayer por la mañana, mediante su abogado Alejandro Sarubbi Benítez, Pablo Musse y Beatriz Oviedo (padres de Solange) realizaron una presentación judicial en la que solicitaron ser aceptados como querellantes.

“Queremos justicia para todas las víctimas de Alberto Fernández. Valor que de ningún modo puede ser comprado con dinero”, sostuvo el letrado en su cuenta de Twitter.

En su publicación, Sarubbi Benítez adjuntó el escrito presentado ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. El el se remarcó que “ofrecer una reparación económica resulta a toda vista insatisfactorio e improcedente, en particular en los casos de Alberto Ángel Fernández y Fabiola Yáñez pues el primero es el Presidente de la Nación y la segunda es la Primera Dama”.

Aceptaron la donación de $1,6 millón propuesta por el presidente Alberto Fernández para cerrar la causa de la Fiesta VIP en Olivos (Foto: Archivo).

El fiscal Domínguez había aceptado lo propuesto por Fernández: una donación de $1,6 millones a instituciones médicas para cerrar la causa por violar las restricciones que él mismo dispuso por la pandemia. Yañez, por su parte, ofreció donar $1,4 millones.

En el petitorio, la familia de Solange solicitó, a través de su abogado, “que se efectúe la citación oportuna para la ratificación de la presente y se me convoque a aportar las pruebas en mi poder”. También que “se haga lugar a mi pedido de oposición a la reparación económica pretendida por los imputados”.

Solange falleció el 21 de agosto de 2020 luego de permanecer varios días en grave estado debido al cáncer avanzado que padecía. Pablo, su papá, viajó desde Neuquén hasta la localidad cordobesa de Huinca Renancó con el propósito de visitar a su hija. Sin embargo, a pesar de contar con los permisos correspondientes, no le permitieron ingresar a la provincia.

Pablo Musse sobre la donación de Alberto Fernández: “Tendría que ir a juicio”

“Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente. No es una persona común en este caso. Tendría que ir a juicio, pedir disculpas, que nunca más ocupe un cargo público”, expresó Pablo Musse tras conocer que la Justicia aceptará la donación del presidente Fernández.

“Es un sinvergüenzas, porque otra cosa no es. En este caso la Justicia no tiene que ser igual para todos: es el que dictó el DNU, el que lo rompió y el que nos mintió. Pero la Justicia es eso, con un poco de plata lo arreglás. Y así fue, lo aceptaron”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

«Ver a mi papá es lo que más quiero en este mundo», había pedido Solange en una carta antes de morir (Foto: Archivo). Por: Facebook/Pablo Musse

“Nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada y no sabemos si va a pasar porque es ir contra el Estado. Tendrían que ver el pedido de Solange, que me necesitaba. Tendrían que ver todo y decir ‘esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo’”, planteó Musse.

“Yo querría ponerle al fiscal y al juez que vean el video de Solange y que vean los videos de las personas que estaban afuera de Formosa y San Luis”, dijo el papá de Solange.

Y concluyó: “En principio rompió la cuarentena el mismo que hizo el DNU y lo desmintió. Y cuando ya era imposible (negarlo), en vez de hacerse cargo, le echó la culpa a la mujer”, criticó Pablo y remarcó: “Ni ellos ni la oposición ven el hartazgo de la sociedad, pero no tenemos huevos”.