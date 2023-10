Famosos que murieron llevándose consigo grandes secretos: amantes de décadas, hijos negados, abusos y vínculos con la mafia

Abusos en la infancia

La vida privada de Whitney Houston se convirtió con frecuencia en material para la prensa sensacionalista, que se centró en su abuso de drogas y su matrimonio violento. Pero la cantante fue capaz de guardar un secreto hasta su muerte, contándoselo sólo a unas pocas personas muy cercanas.

El empeño del cineasta Kevin Macdonald por elaborar el documental Whitney lo llevó a una inquietante revelación familiar. Su hermano, Gary, lanzó fuertes acusaciones contra la cantante Dee Dee Warwick -prima de los Houston-, asegurando que había sido víctima de sus abusos. Inquietantemente, los hallazgos de Kevin también sugerían que Dee Dee supuestamente habría sometido a Whitney a la misma forma de abuso.

Mary Jones, quien fuera asistente y amiga de la protagonista de El Guardaespaldas, relató ante las cámaras del documental cómo fue el día en que se enteró del secreto. “(Whitney) me miró y me dijo: ‘Mary (…) yo también sufrí abusos a una edad temprana’. Me dijo: ‘Pero no fue un hombre, fue una mujer’. Tenía lágrimas en los ojos y siguió: ‘Mamá no sabe por lo que hemos pasado’”.

Whitney Houston

Aunque la cantante nunca habló públicamente de los presuntos abusos, podría haberlo insinuado alguna vez en una entrevista. Cuando le preguntaron qué la enojaba, Houston respondió: “El abuso infantil me enfada. Me molesta que los niños, que están indefensos, dependen de los adultos para tener seguridad y amor. Simplemente me molesta. Me enoja”.

Benefactor secreto

“Mis sentimientos hacia la prensa eran tan horrendos… Estaba tan indignado”, declaró George Michael en una de sus pocas entrevistas televisivas. Entre los ocasionales escándalos públicos y mediáticos que salpicaron la vida y la carrera del cantante británico, la narrativa cambió tras su fallecimiento, arrojando sobre sí la luz de un guardián compasivo.

George Michael

Según Associated Press, Michael había realizado una serie de importantes donaciones a diversas causas benéficas, como Childline, Macmillan Cancer Support y Terrence Higgins Trust, una organización de concientización sobre el VIH. El artista ocultó estos actos de generosidad. Se aseguró meticulosamente de que su participación permaneciera en secreto para todo el mundo, excepto a los beneficiarios.

Esther Rantzen, fundadora de Childline, compartió un detalle especialmente intrigante: George destinó todos los derechos de autor de uno de sus éxitos más escuchados -como “Jesus to a child” y otros- a la organización. Las palabras de Esther, transmitidas a Associated Press, afirmaron que las contribuciones del músico ascendieron a millones de dólares a lo largo de los años.

Amor a escondidas I

Sally Ride (Getty)

En 1983, cuando la astronauta Sally Ride realizó el primero de sus dos viajes fuera de nuestra atmósfera, hizo historia como la primera mujer estadounidense en el espacio. Se convirtió en una gran presencia en la comunidad de la NASA, promoviendo la educación y el interés por el espacio entre los jóvenes. Tras su muerte, el por entonces presidente Barack Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero no sería precisamente luego de su triste fallecimiento, en el 2012, cuando trascendió que era gay.

Entre 1982 y 1987 Sally estuvo casada con el astronauta Steven Hawley, pero durante ese tiempo inició una relación paralela con Tam O’Shaughnessy, la cual mantuvo en secreto. Cuando en su obituario se la mencionó como “su pareja durante 27 años”, el público descubrió por fin la verdad de este amor que floreció en la penumbra.

Tam O’Shaughnessy y Sally Ride

Amor a escondidas II

Años después de su fallecimiento, un proceso judicial reveló un aspecto de la vida de Farrah Fawcett que hasta entonces había permanecido encubierto. Se supo que había mantenido comunicación y una relación sentimental con su novio de la universidad, Greg Lott, la cual reavivó en 1998 y continuó hasta su muerte, en el 2009.

Farrah y Greg concurrieron a la Universidad de Texas y mantuvieron un vínculo sentimental durante sus años de estudio. La celebridad incluyó a Lott en su testamento, prueba de su vínculo duradero. Cuando el hombre habló con ABC News, afirmó que lo que había entre ellos era algo como “una relación amorosa, consentida y de complicidad el uno hacia el otro”.

Farrah Fawcett con Greg Lott

Conocido el secreto, circularon entonces rumores de un triángulo amoroso en el que estaban implicados Ryan O’Neal, expareja de Fawcett, y Greg. Y es que Ryan y Farrah mantuvieron una relación intermitente durante tres décadas. De hecho, Greg afirmó que el actor le impidió estar con la actriz durante sus últimos días. Farrah murió de cáncer a los 62 años.

Novia no identificada

El difunto presentador Johnny Carson mantuvo durante años un romance con una mujer de Texas, cuya identidad no se reveló. Mantuvo la relación cuando visitaba el estado para comprobar su inversión en un centro comercial. Henry Bushkin, su abogado, escribió un libro sobre Carson en el que destacaba sus supuestas aventuras amorosas. En esas páginas, Bushkin se refiere a la amante de Johnny como “Miss Texas”.

En 1973, Pelé demuestra sus dotes ante Johnny Carson, en su programa de la NBC (AP)

El libro afirma que el presentador y su amante se conocieron en 1974 y mantuvieron una relación durante ocho o nueve años. A pesar de la inclusión de la supuesta amante en el libro, nunca se reveló su identidad. Es posible que siga en algún lugar del mundo, pero quién es sigue siendo un misterio.

Aunque el libro de Bushkin incluye información sobre algunos de los encuentros con “Miss Texas”, Joanne Copeland, la segunda esposa de Carson, negó al menos una de las anécdotas. Cuando Johnny murió en el 2005, seguía casado con su cuarta esposa.

Una hija negada

Clark Gable (EFE)

Décadas después de la muerte de Clark Gable en 1960, y poco antes de la suya propia, Loretta Young admitió que su hija, Judy Lewis, fue concebida con la estrella de Lo que el viento se llevó(1939). Esto se confirmó en la biografía autorizada de Loretta, titulada Forever Young: The Life, Loves, And Enduring Faith Of A Hollywood Legend, que se publicó pocos meses después de su fallecimiento.

La biografía señala que Loretta quedó embarazada de Clark mientras rodaban La llamada de la selva (1935). Luego dejó la vida pública: habría dado luz a su hija en secreto. La propia Judy publicó las sospechas de que Clark Gable era su padre en su libro Uncommon Knowledge, pero su madre nunca confirmó el viejo rumor. A los 31 años Judy se enfrentó a Loretta para saber quién era su padre, y fue entonces cuando ella por fin le contó la verdad.

El otro hijo de Clark fue John Clark Gable: lo tuvo con su quinta esposa, Kay Spreckles, y nació tras la repentina muerte del actor, en noviembre de 1960.

Dos mega rockstars por amantes

Carrie Fisher, en 1977 (Getty Images)

Revelado en una biografía después de su muerte, Carrie Fisher -actriz conocida por interpretar a la Princesa Leia Organa en las películas originales de Star Wars– tuvo relaciones con David Bowie y Freddie Mercury en 1973, cuando sólo tenía 17 años. Según la biografía no autorizada de Darwin Porter y Danforth Prince, Carrie Fisher & Debbie Reynolds: Princess Leia & Unsinkable Tammy In Hell, Freddy y David engañaron a sus respectivas parejas para estar con ella en aquella época.

Carrie conoció supuestamente a las dos estrellas del rock a través de Mick Jagger, cuando asistió a una de las fiesta del cantante de los Rolling Stones junto a su madre, Debbie Reynolds. Darwin Porter es un viejo conocedor de Hollywood que, entre otros, entrevistó a Joan Hackett, una de las amigas más íntimas de Carrie. Hackett reveló a Darwin algunas de las cosas que ella dijo sobre su época con David Bowie. Según Joan, contó: “Tomé drogas con él. No tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma de mi futura adicción, pero él ciertamente me llevó al agua para beber”.

Amigo de la mafia

Bing Crosby (Cummings Archives/Redferns)

El actor Bing Crosby no sólo se juntaba con mafiosos de poca monta, sino que también era amigo de algunos de alto nivel, como Jack Machine Gun McGurn, uno de los presuntos pistoleros de la Masacre de San Valentín de Chicago. Según documentos del FBI, los vínculos de Crosby con el crimen organizado son largos. Una de las razones por las que el artista pasaba tanto tiempo con mafiosos era simplemente porque quería tener a alguien con quien jugar al golf. El biógrafo J. Roger Osterholm señaló que “a Bing simplemente le encantaba el golf; no le importaba con quién jugaba, insisto en que era muy inocente, sólo jugaba al golf”.

Aunque algunas de las interacciones pueden haber sido inocentes, uno de los documentos del FBI afirma que Bing tuvo que pagar 10 mil dólares para eliminar una amenaza relacionada con la mafia. Estos documentos dictan que hubo varias amenazas contra la vida de Bing Crosby por parte de varios miembros del sindicato del crimen organizado.

