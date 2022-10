Faltan trabajadores rurales para comenzar la cosecha en las chacras

El sector chacarero se encuentra en crisis al no contar con el personal necesario para iniciar el periodo de cosechas. Pese a que buscan coordinar para brindarles puestos de trabajo a las personas que se encuentran desempleadas en la zona, aseguran que es una tarea sumamente difícil por los prejuicios que hay respecto a la actividad.

Según expresaron los productores, se trata de un problema que se ha incrementado en los últimos años, dado que cada vez se cuenta con menos gente. “Esto no afecta solamente a lo que es la actividad de la cosecha, sino ahora lo que fue la poda estuvimos sufriendo el problema de mano de obra, hubo faltante de gente”, aseguró Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, en declaraciones con Telefe Neuquén.

Para remediar esta situación, los chacareros cuentam con la posibilidad de convocar para las tareas a personas que vienen de otras provincias, principalmente del norte del país. Pero estos llegan exclusivamente en época de cosecha y no en otras. “Durante el proceso de poda cuesta más y han quedado chacras que no han podido ser podadas por no tener la gente. Es un problema que hoy persiste y que en cosecha si no fuera por la cantidad de gente que viene de otras provincias, la verdad no podríamos llevarlo a cabo”, aseveró.

este es un problema que los productores tienen a nivel nacional ya que “la falta de mano de obra no es solamente para la pera y la manzana”. Es por ello que han hecho presentaciones oficiales para realizar una la Ley que contemple las economías regionales porque se trata de “una necesidad fundamental”. Sin embargo, Hernández, explicó queya que “la falta de mano de obra no es solamente para la pera y la manzana”. Es por ello que han hecho presentaciones oficiales para realizar una la Ley que contemple las economías regionales porque se trata de “una necesidad fundamental”. Por su parte, las organizaciones sociales aseguraron no haber sido convocadas para hablar sobre empleos formales y, no como se insinuado, porque las personas que reciben un programa social teman perder esta ayuda. Pero observaron que: “El trabajo rural es un trabajo en condiciones pésimas. Un peón rural en la actualidad está ganando prácticamente 90 mil pesos y en julio del año que viene va a llegar a 120 mil pesos, muy por debajo de la canasta básica en la actualidad”. Además, el dirigente social César Parra observó que las condiciones en que viven las personas que trabajan en la cosecha viven en condiciones “casi de esclavitud”. A lo que el representante de los productores respondió asegurando que se trata de casos puntuales, ya que es una actividad correctamente regulada por el Ministerio de Trabajo. “El movimiento migratorio que hacen las personas que vienen del norte lo hacen porque ganan bien sino buscarían otras opciones. Se hacen más de dos mil kilómetros para venir. El costo de vida en la Patagonia es alrededor de un 22% más y la actividad lo ha venido reconociendo entonces no estamos tan desfasados. Los arreglos salariales son en base a la canasta básica”, aseguró Hernández. Otras actividades económicas y el poco atractivo del trabajo rural Ante la falta de interés de las personas de la zona por trabajar en la cosecha, el ministro de Producción, Facundo López Raggi, aseguró que los acuerdos para traer obreros de otras provincias solo se realizará si presenta un faltante de personal. “Por supuesto que nosotros estamos tratando y procurando que la gente que no tiene empleo acá, en la zona, pueda entrar en estos puestos, que son de temporada, pero que después pueden extenderse”, informó. Esto se debe a que la época de cosechas comienza a mediados de noviembre con la cereza y termina a fines de marzo, mediados de abril con la manzana y vides. «Son varios meses de trabajo que hay”, observó. El funcionario aseguró que propusieron trabajos en las chacras, pero no han tenido ninguna demanda. “La verdad que por lo que se evidencia no debe ser muy atractivo el trabajo en las chacras. Es un trabajo digno, formalmente constituido y los productores necesitan de gente”, señaló. A este respecto, Hernández indicó que «en Neuquén y Río Negro no tendría que haber desempleo porque hay lugares para trabajar». “Es una actividad muy honrosa. Hay condiciones y mucha variación y a nosotros en las chacras nos hace falta mano de obra”, concluyó el representante de los productores. Fuente: LMN

