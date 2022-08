“Estuve 22 minutos muerta”: el relato de una atleta que sufrió muerte súbita en los 21K de Buenos Aires

El domingo, Manuela Bugueño Ipinza cruzó la meta de la Media Maratón de Buenos Aires 2022 en el puesto 118, con un crono de 01:27:38, a 22:38 minutos de Irine Jepchumba Kimais, la keniata que ganó. Lo que siguió fue el peor momento de su vida al sufrir una muerte súbita: “Estuve 22 minutos muerta”, contó la chilena desde el Hospital Alemán, donde se encuentra internada.

“El domingo, la corredora chilena Manuela Bugueño, de 30 años, se desvaneció al cruzar la meta en un tiempo de 1h28m. Fue rápidamente atendida por el equipo médico de la organización y se le realizaron las tareas de reanimación”, informó la Asociación Ñandú, organizadora de la competencia en una nota en la que luego agregó: “En coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano del gobierno porteño se agilizó el traslado de una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde se completó su atención, mientras se mantuvo en contacto directo a su familia”.

Bugueño Ipinza habló desde su internación y se mostró aún shockeada: “Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida”, dijo al diario La Nación. Curiosamente, la profesión de la atleta chilena es la de médica, por lo cual conoce a la perfección lo que vivió y en ese contexto destacó el rápido accionar de los servicios médicos que la asistieron. “Yo primero tuve una taquicardia ventricular, en la que se puede usar el DEA porque es desfibrilable. Pero luego tuve actividad eléctrica sin pulso. Eso no se puede desfibrilar, entonces me pasaron adrenalina y otra medicación. Con eso me sacaron del paro”.

Lo que recuerda de su “muerte”

Manuela Bugueño Ipinza tiene recuerdos del momento en el que sufrió una muerte súbita una vez que cruzó la meta de la Media Maratón de Buenos Aires. “Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto. Esto es de verdad, porque fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación. O sea, como que en el fondo estuve 22 minutos muerta y después me trasladaron muy rápido al hospital. Lo último que me acuerdo es que me desvanecí y luego me desperté en la sala de emergencias del hospital”.

El susto de su vida tras una experiencia de una década como atleta

“Hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón y nunca me había pasado y ahora me pasó”, detalló la trasandina al mencionado diario.

“Me sacaron del paro”

Consciente de cada acción de los médicos porque ella también lo es, Manuela Bugueño Ipinza, de 30 años, destacó: “Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. Se portaron muy bien en el Hospital Fernández allá y también acá (en el Hospital Almán). De verdad, estoy impactada y agradecida. Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy muy agradecida porque les debo más que la vida”, destacó.

Cómo está hoy la atleta chilena que sufrió muerte súbita en la Media Maratón de Buenos Aires

“El electroencefalograma no aparece ninguna lesión neurológica y, hasta el momento, el corazón está normal todos los estudios. En el Hospital Fernández fue increíble la atención, estoy muy agradecida. Hoy (por el martes) a la madrugada me trasladaron acá al Hospital Alemán donde voy a tener que estar dos o tres días, no saben bien exactamente, porque me tienen que conectar un aparato al corazón que controla a ver si aparece alguna otra señal porque, al parecer, es un problema eléctrico del corazón”, dijo Manuela Bugueño Ipinza sobre su salud tras la peor experiencia de su vida.

Certificado médico obligatorio, un requisito de la organización de la Media Maratón de Buenos Aires

La presentación de un certificado de aptitud física para carreras de calle es un requisito obligatoria para disputar la Media Maratón de Buenos Aires. En la página oficial del evento está disponible el PDF con los datos requeridos y allí el doctor Federico López, Director del Servicio de Cardiología, informa que “la Evaluación Cardiológica Deportiva es un certificado médico que se pide en forma obligatoria a deportistas, ya sean recreativos o profesionales, en gimnasios, clubes, maratones, colegios, federaciones y todo centro donde se realice actividad física”.

“Más allá de que sea obligatorio”, agrega, “destacamos que visitar al médico periódicamente y realizar un chequeo es fundamental para detectar enfermedades a tiempo, fomentar estilos de vida saludables y evaluar el riesgo de problemas futuros”.

