“Estoy cansada de este país, te querés ir a la mierda”: el conmovedor relato de una docente de Chaco que fue atacada por piqueteros

Una docente de Resistencia, Chaco, fue víctima de un brutal ataque por parte de un grupo de piqueteros que se manifestaba el pasado jueves en el centro de la capital provincial. Justo cuando ella se dirigía al colegio de su hijo para recogerlo porque las autoridades le habían notificado que el niño estaba descompuesto, se topó con la concentración e intentó negociar con los organizadores para que la dejaran pasar. Sin embargo, su intento fue en vano: la situación derivó en ladrillazos y piedrazos contra su automóvil, lo cual la afectó emocionalmente y decidió compartir lo ocurrido en redes sociales.

“Hago este video porque la verdad es que estoy muy dolida. Me llaman del colegio de mi hijo para que vaya buscarlo porque estaba descompuesto. Salgo de mi trabajo y pido permiso para ir a buscarlo. Avenida San Martín y 9 de Julio estaba cortado con piquete, pero en Yrigoyen no había ningún policía así que yo paso”, comienza el relato entre lágrimas de la maestra, visiblemente afectada por el violento episodio que había sufrido instantes antes de grabar el video.

Luego, la mujer contó que quiso dialogar con los manifestantes para explicarles que necesitaba pasar por una razón extrema, pero ellos se negaron al responder que eran “los punteros” y no la podían dejar pasar. Firme en su objetivo, intentó dar la vuelta para no tener que hacer marcha atrás, pero tampoco se lo permitieron. Ante las constantes negativas, no tuvo otra opción que hacer las maniobras correspondientes para volver sobre sus pasos, pero en ese momento observó por la cámara de su automóvil que los piqueteros comenzaron a insultarla y arrojarle todo tipo de proyectiles en señal de repudio. “Doy la vuelta como para volverme por Italia hacia la Municipalidad y ahí me empezaron a decir de todo. Me rompieron el auto, me tiraron ladrillos”, detalló.

Si bien pudo huir de los violentos, la maestra no soportó la impotencia por el incómodo momento que había pasado y rompió en llanto cuando quiso alertar a un conductor que se dirigía hacia la protesta. “Es triste lo que pasa en este país, estoy cansada. Cansada de que vos laburás, soy docente, capaz que gano menos que ellos, y tener que pasar por esta situación… A lo mejor es una boludez para otro, pero cuando todos los días tenés que pasar por esto y que cada vez ves que laburás más, y ganás menos y te alcanza menos, te querés ir a la mierda”, lamentó la docente, mientras se filmaba con su teléfono celular dentro de su vehículo.

El conmovedor video de esta docente se conoce días después del salvaje enfrentamiento entre hinchas de Talleres de Córdoba y piqueteros que cortaban una ruta en la provincia de Santa Fe. Eran ocho los micros colmados de seguidores del club cordobés los que tuvieron que detenerse por el corte impulsado por el Polo Obrero, en el marco de una jornada de protestas en varios puntos del país. Ante el impedimento de avanzar y por la ausencia total de agentes de seguridad, decenas de hinchas armados con palos y objetos contundentes descendieron de los vehículos y emprendieron un combate contra los manifestantes, según se puede observar en los videos compartidos por redes sociales.

Las imágenes dan cuenta del nivel de agresión que se registró en la ruta 11 a la altura de Las Toscas, al norte de la provincia de Santa Fe. Según pudo saber Infobae, un hincha de la “T” sufrió un corte en la cabeza y otro manifestante resultó herido. En las grabaciones se escucha a varios de los piqueteros gritar que los fanáticos cordobeses tenían armas, pero la Policía local no confirmó esa versión.

Entre quienes participaban del corte había mujeres y niños, que tuvieron que huir rápidamente del lugar para no ser lastimados. Luego de un breve enfrentamiento, los ómnibus, custodiados por los hinchas, pudieron continuar su camino rumbo a Chaco y llegaron al partido que la “T” debía disputar ante Independiente por la Copa Argentina sin mayores inconvenientes.

