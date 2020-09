“Esto es traición”: la reacción de Rodríguez Larreta al anuncio del presidente

By GAM Multimedios

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, se habría sentido “traicionado” por el presidente Alberto Fernández cuando le comunicaron sobre la decisión referente al retiro de fondos de coparticipación. “Esto es una traición, no me podés avisar 5 minutos antes”, le habría dicho Rodríguez Larreta al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando este se comunicó con el mandatario porteño poco antes del anuncio oficial para anticiparle la determinación.

La charla fue revelada por el periodista Marcelo Bonelli en TN. Públicamente, Larreta no respondió directamente al anuncio del presidente de quitarle un punto de coparticipación. Por el contrario, dijo que “en un momento de tanta angustia para los bonaerenses”, reafirmaba su “convicción de que el conflicto de la Policía debe solucionarse por vías institucionales”. “Mañana me voy a referir al anuncio del presidente”, agregó sin decir más, en su cuenta de Twitter. “En un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto de la Policía debe solucionarse por vías institucionales. Mañana me voy a referir al anuncio del presidente”, dijo Rodríguez Larreta en Twitter.

El Presidente explicó que le sacará un punto de la coparticipación a la Ciudad para destinarlos a Buenos Aires, con el propósito de financiar el aumento a la Policía Bonaerense, en medio de una jornada de extrema tensión con protestas con patrulleros en Olivos. Los fondos -unos 35.000 millones por año- que hoy usa la Ciudad para financiar parte del funcionamiento de la Policía Metropolitana, provendrán del porcentaje de Coparticipación que le cedió a la Ciudad el gobierno de Mauricio Macri cuando transfirió la Policía Federal a la Capital Federal.

Fernández dijo que “nadie se puede sorprender” de su decisión, tras señalar que había hablado varias veces del tema con Rodríguez Larreta. Sin embargo, la discusión por la coparticipación, que habían empezado a principio de año, se congeló en marzo último con la emergencia sanitaria y ahora se reflotó en esta decisión presidencial. DS

