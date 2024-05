Estafas con sitios falsos del BPN: así es la modalidad que ya tiene siete casos en Neuquén

Durante los últimos 10 días, se registraron al menos siete casos de estafas virtuales ejecutadas a través de cuentas y sitios falsos del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Así lo confirmaron desde la Policía, que precisó que ese número responde a las denuncias efectivamente presentadas y brindó recomendaciones a la población para evitar los engaños, realizados generalmente mediante supuestas «promociones o beneficios».

La modalidad es el pishing y no es la primera vez que los estafadores la emplean en la provincia. En abril del año pasado, también con el BPN, ya se habían registrado 12 víctimas por un monto aproximado de 25 millones de pesos.

El subcomisario Gerardo Oviedo, del área de Delitos Económicos de la Policía, indicó a Diario RÍO NEGRO que la maniobra consiste, centralmente, en la utilización de la imagen del banco, con cuentas falsas en redes sociales como Instagram y Facebook, en la que se publican presuntos descuentos a los clientes de esa entidad.

Todo comienza cuando los usuarios, al ver esos beneficios, ingresan al sitio web que aparece en el posteo y empiezan a cargar sus credenciales bancarias. Al completar los pasos, «los estafadores piden los 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de vencimiento de la misma y el código del cartón, que aparece en su anverso«, precisó Oviedo.

Con esos datos, logran identificar la cuenta del home banking de la víctima, extrayendo su usuario y contraseña. Una vez dentro, «empiezan a realizar transferencias» que en muchos casos terminan vaciando la cuenta.

Los movimientos, explicó el comisario, son reportados luego al verdadero dueño de la cuenta, que descubre de esa manera envíos de dinero y accesos a su home banking, todos desde otro dispositivo.

Hasta el momento, se han presentado siete denuncias en Neuquén, con beneficios o descuentos falsos empleando la imagen del BPN. En algunas ocasiones, las publicaciones engañosas también incluyen sorteos de vehículos, especialmente camionetas.

Estafas con cuentas falsas del BPN: las recomendaciones a la población

Ante el crecimiento de los casos, Oviedo recomendó a los usuarios extremar la precaución y recordó con énfasis que «si existe algún beneficio, no es necesario cargar ningún dato ya que, si es con tarjeta u otra forma de pago, este se aplicará directamente a la cuenta o al resumen que corresponda«.

También pidió a la población que preste atención a la URL de la cuenta falsa, así como a su cantidad de seguidores y fecha de creación. «Por lo general, son cuentas que se crean en el mismo día para ejecutar la estafa, por lo que casi no tienen publicaciones ni interacción» dijo a este medio.

Remarcó, además, que el dominio del BPN o cualquier otro banco en el país debe terminar en .AR -que corresponde a Argentina- mientras que en los sitios falsos, se han registrado dominios de otros países, como .NZ o .CL.

El subcomisario explicó que esta modalidad, la del pishing, ya había tenido un vertiginoso crecimiento en febrero, pero en el banco de La Pampa. «Se mantienen en la misma entidad hasta que deja de ser redituable y pasan a otra», motivo por el que consideró que estas recomendaciones son aplicables también para clientes de otras instituciones bancarias.

Información oficial de BPN, sobre estafas:

Robo de Tarjeta (Pescador)

Para conseguir las tarjetas, los delincuentes implantan dispositivos que atrapan la misma evitando que le sea devuelta al cliente. Ante esta situación NO teclee su PIN (Personal Identification Number) por ningún motivo, aunque algún atento personaje insista en ayudarlo o le diga que a él le ocurrió lo mismo y quiere ver qué pasa.

Teclados Falsos

Aquí nos encontramos ante un fraude, hasta ahora solo para especialistas que saben instalar dispositivos que se asemejan a teclados sobre el teclado original del cajero, si observa algo inusual en la textura o conformación del teclado no utilice la unidad automática.

Retención del efectivo

Los adelantos delictivos han llevado a los delincuentes a diseñar lo último en dispositivos que facilitan el quedarse con su dinero, sea cuando Usted retira dinero y el cajero no se lo presenta por tener un panel frontal sobre la puerta donde sale el dinero; o un ingenioso sistema de hilos, que tejidos con destreza no permiten que un sobre con un depósito llegue al contenedor seguro dentro del cajero. Preste atención a la apariencia del cajero y si observa cualquier diferencia, por pequeña que sea, no utilice la unidad.

Skimming

Son dispositivos utilizados por los delincuentes para obtener por lectura electrónica o directa los datos de su tarjeta y su clave PIN. Recuerde que estos dos elementos son los que protegen su dinero; júntelos solamente cuando realice una transacción. Si algo en la ranura donde se introduce la tarjeta le parece extraño o diferente de lo usual no utilice el cajero. Notifíquelo a la institución de inmediato.

Espiar al descuidado

Tan sencillo como eso, se obtiene el número de PIN en el momento en que el cliente lo introduce en el teclado del cajero automático o en un teclado de validación del cliente en el momento de realizar una compra con su tarjeta de débito. Esté alerta de lo que ocurre a su alrededor en el momento de una transacción y cuide su clave.

Estafas BPN: Acciones para la prevención

Reporte los fraudes

Si tiene sospechas de fraudes relacionados con sus tarjetas de cajero o de débito, póngase en contacto con la institución. Revise su estado de cuenta con frecuencia; si encuentra discrepancias con sus operaciones recurra de inmediato a la sucursal donde tiene su cuenta. Indique cualquier uso no autorizado de su tarjeta y clave. Recuerde que la protección de sus fondos depende de la celeridad con que se notifiquen los eventos. El riesgo de no informar al Banco Provincia del Neuquén S.A. puede significar una pérdida cuantiosa de dinero.

Reaccione

Como líderes zonales en la lucha contra el fraude en cajeros automáticos, el BPN S.A. mantiene una base de datos sobre fraudes y tentativas ocurridos en sus cajeros. Usted puede ayudarnos a combatir este delito reportando los acontecimientos. Mantendremos su información personal confidencial y con su reporte nos ayudará a diseñar nuevas medidas de prevención, que redundarán en su beneficio.

Desde el propio BPN se difundió días atrás un video con advertencias para sortear los perfiles falsos.