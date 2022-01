Estafa y final caótico: «Malevo» canceló su temporada en Mar del Plata

Luego de triunfar en un plano internacional y en el país durante todo 2021, Malevo viajó esperanzado a Mar del Plata para que cientos de personas puedan conocer su arte y pasión por el folklore en la temporada de verano. Pero aquel sueño llegó a su fin luego de que la agrupación sufriera una estafa por parte del productor que los representaba.

«Estamos pasando un momento terrible, venimos hace rato con una producción estafadora que nos trajo a bases de promesas inexistente e insolvente. No tuvimos promoción, alimentos, cobertura médica, no están pagados los alquileres ni los proveedores. No puedo continuar, me tengo que llevar la gente a casa«, manifestó el bailarín en diálogo con Intrusos.

«Tenemos nuestras abogadas, pero viste cómo es la Justicia, parece que no alcanza con tener las cosas en regla«, cerró.

Tras la polémica de la que fueron víctimas, Malevo brindó un comunicado oficial a través de sus redes sociales: «Con profunda tristeza anunciamos que por motivos de público conocimiento y completamente ajenos a la compañía, nos vemos imposibilitados de continuar ofreciendo el show ‘Espíritu Indomable’ en el teatro América«.

«Pedimos disculpas al público por todos los inconvenientes generados por esta situación. Aquellas personas que hayan comprado entradas podrán solicitar en reembolso al teatro«, continuaron.

«Agradecemos el apoyo y el amor recibido en estas funciones de lo que fue nuestra primera temporada en el país. Nos quedamos con los buenos recuerdos y con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de nosotros como artistas, personas y como compañía«, expresaron.