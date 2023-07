Estafa con planes sociales en Neuquén: se quiebra el pacto de silencio

-Todo esto pasó mientras yo me estaba muriendo.

-Dejá de mentir Ricardo, empezá a decir la verdad.

El fuerte cruce se produjo el jueves a la tarde en la sala de audiencias 12 de la Ciudad Judicial entre Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales de la provincia, e Isabel Montoya, esposa de Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social.

Soiza, Sanz y Marcos Ariel Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas del Ministerio, fueron detenidos por la declaración de cuatro arrepentidos en la causa de Planes Sociales, una gigantesca estafa cometida con fondos destinados a los sectores más vulnerables y que, presuntamente se desviaron hacia la financiación de campañas políticas.

La amenaza : «Si hablan, se quedan sin trabajo»

Entraron en un círculo vicioso en el que se veían obligados a hacer determinadas cosas porque que si no, la amenaza era clara: ‘si no lo hacen, se quedan sin trabajo’«, advirtió.

Isabel Montoya está imputada en la causa, pero en libertad. Dijo a diario RÍO NEGRO que su esposo «se va a encargar de decir todo lo que tiene para decir», pero pidió «custodia para mi familia y mis hijos».

«No sólo estamos hablando de Soiza, sino del (exministro de Desarrollo Social, Abel) Di Luca, del gobernador (Omar Gutiérrez). Siempre tuvimos miedo. Nos ofrecieron plata a cambio de llevar todo esto en paz. ¿Sabés cuántas veces nos amenazaron?».

Estafa con planes sociales en Neuquén: A un año de la investigación

Según la investigación que comenzó hace justo un año por parte de la fiscalía de Delitos Económicos, Soiza, Sanz y Osuna encabezan una asociación ilícita de la que participaban entre 15 y 20 personas más, la mayoría empleados de planta permanente o política del ministerio de Desarrollo Social. Se quedaban con dinero de planes sociales que les correspondía a personas en situación de vulnerabilidad.

El 1 de septiembre se hicieron 11 allanamientos simultáneos en los que secuestraron medio centenar de computadoras y decenas de teléfonos celulares. Y en noviembre les formularon cargos a los imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. Todos y todas quedaron en libertad.

Estafa con planes sociales en Neuquén: Pedido de campaña

La investigación entró en modo hibernación hasta después de las elecciones del 16 de abril. Durante la campaña, Rolando Figueroa reclamó varias veces más acción a los fiscales, y detenciones. Intensificó la presión después de triunfar en los comicios.

Este jueves, en vísperas del acto de entrega de diplomas a las autoridades electas, la fiscalía que comanda Pablo Vignaroli realizó cinco allanamientos: tres en propiedades de Soiza -su casa, su chacra, su negocio céntrico- y dos en las viviendas de Osuna y Sánz. Sólo el primero fue detenido en el momento.

¿Qué cambió? El aire político, en primer lugar. Al expediente ingresaron otros abogados defensores, con otra perspectiva. Hasta entonces, el monopolio lo tenía Alfredo Cury, quien ayer reconoció a diario RÍO NEGRO que es empleado del Estado desde 2009.

Aseguró que no hay incompatibilidad entre ejercer la profesión y defender a quienes le dan empleo.

Estafa con planes sociales en Neuquén: Los arrepentidos

El fiscal jefe Vignaroli y el fiscal del caso Narváez, durante el allanamiento en el comercio de Soiza. (Flor Salto)

Cuatro imputados de los que representa Cury se presentaron como arrepentidos a denunciar que Soiza, Osuna y Sánz los amenazaban para hacer o no hacer determinadas cosas. Por ejemplo, les ordenaron borrar el contenido de celulares y computadoras en los que la banda llevaba una contabilidad paralela, explicó a este diario el fiscal Narváez.

El entorpecimiento de la investigación es un peligro procesal que puede invocarse para pedir una detención. Y eso fue lo que hicieron los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez.

Soiza fue el único detenido durante la mañana. Además le secuestraron 1,5 millón de pesos en su comercio Nuevo Faraón; y 700.000 pesos y 2.000 dólares en su vivienda particular.

Estafa con planes sociales en Neuquén: El cambio de defensor

Durante todo el día, el exdirector de Planes Sociales intentó comunicarse con Cury, quien estuvo inhallable. Designó entonces a los defensores públicos de turno, Raúl Caferra y José Maitini.

A las 18:30, en la Ciudad Judicial, el abogado Cury apareció acompañado por Osuna y Sánz. «Acá están los supuestos prófugos, no se están escondiendo», dijo a Diario RÍO NEGRO.

Instantes después llegó el fiscal Narváez con un grupo de penitenciarios, y les comunicó a ambos que estaban detenidos. Los esposaron y se los llevaron.

Unos 15 minutos después comenzó la audiencia en la que se iba a definir el futuro de Soiza, dirigida por el juez Lucas Yancarelli. El exfuncionario entró a la sala y se sentó lejos de Cury. En otro sector aguardaban Caferra y Maitini.

Fue el fiscal Narváez quien explicó que Soiza había designado a la defensa pública porque no podía ubicar a su abogado particular. «Bueno, entonces me voy», dijo Cury, tomó sus cosas y se marchó.

Estafa con planes sociales en Neuquén: «Me quieren sacar del medio»

Este abogado, como informó Diario RÍO NEGRO, también está imputado en la causa. Cuando se lo consultó sobre este punto, dijo: «me quieren sacar del medio», y aseguró que «todo esto se cae en el juicio».

¿Sabía Cury que cuatro de sus asistidos se habían presentado a declarar en contra de otros tres de sus asistidos?

Según Isabel Toledo, la esposa de Pablo Sanz, «Cury era el intermediario que usaba Soiza. Que diga todo lo que hacía detrás, la plata que le mandaba a estos chicos que vinieron a hablar ahora (por los arrepentidos). Porque hay lugar, fecha y hora en que se juntaban para que estén callados la boca».

Toledo aseguró que su marido le revocará el mandato y cambiará de defensor. «El abogado es pagado por Ricardo, vamos a buscar otro», dijo.

Cury y Soiza tienen un amigo en común: Claudio Domínguez, el concejal azul allegado al intendente Mariano Gaido que este viernes recibirá el diploma de legislador provincial electo.

Estafa con planes sociales en Neuquén: Postergación hasta el lunes

La cuestión es que la audiencia para definir la prisión preventiva de Soiza se retomó ya sin el abogado particular presente, y la defensa pública solicitó una postergación de 72 horas para examinar el legajo. El fiscal Narváez no se opuso, la querella (fiscalía de Estado) no estuvo presente, y el juez Yancarelli dispuso que continúe el lunes. Ese día estará de turno el juez Cristian Piana.

Cuando Soiza se retiraba, Diario RÍO NEGRO le preguntó si quería decir algo. Fue en ese momento que aludió a su enfermedad. No es la primera vez que lo hace, y en efecto, estuvo de licencia médica durante gran parte del período en que se cometió la estafa.

Pero como hay rastros de que la maniobra viene por lo menos desde el 2020, la fiscalía cree que siempre mantuvo el control, incluso cuando se encontró de licencia e incluso después de dejar el cargo.

Fuente: Diario RN

