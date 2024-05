Estados Unidos obligaría a la industria del automóvil a instalar una radio AM en cada vehículo

LA RADIO NO DESAPARECERA NUNCA . Alrededor de 82 millones de personas todavía escuchan la radio AM, según la Asociación Nacional de Locutores de Estados Unidos

En medio de una creciente controversia, el debate sobre la inclusión de radios AM en los vehículos ha alcanzado un nuevo capítulo en el Congreso de los Estados Unidos. Una ley, conocida como el “AM Radio for Every Vehicle Act” (Ley de Radio AM para Cada Vehículo), se encuentra cerca de ser aprobada, generando una fuerte oposición desde la industria tecnológica y la automotriz.

La medida, impulsada por los senadores Edward Markey y Ted Cruz, ha ganado apoyo bipartidista significativo en ambas cámaras del Congreso. Con 60 senadores respaldándola, el proyecto de ley parece encaminado hacia su aprobación definitiva.

El objetivo principal de esta ley es garantizar que todos los vehículos nuevos vendidos en los Estados Unidos estén equipados con radios AM, sin costos adicionales para los consumidores.

Por qué se defiende a la radio AM en Estados Unidos

El impulso detrás de esta legislación surge de la preocupación por mantener el acceso a la información de emergencia, ya que la radio AM desempeña un papel crucial en la difusión de alertas en momentos críticos. Según datos de la Asociación Nacional de Radiodifusores, alrededor de 82 millones de personas aún escuchan radio AM, y su importancia es particularmente notable en situaciones de crisis.

La radio AM ha sido eliminada de los nuevos automóviles porque interfiere en el desarrollo tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la industria automotriz ha expresado fuertes reservas respecto a esta iniciativa. Algunos fabricantes, como BMW, Ford, Tesla y Volkswagen, han eliminado la opción de radio AM en algunos de sus modelos, citando problemas como la interferencia electromagnética en los vehículos eléctricos.

Esta decisión ha generado preocupaciones sobre la viabilidad y la eficiencia de incluir radios AM en los nuevos vehículos, especialmente en un contexto de avance hacia tecnologías más modernas y digitales.

A pesar de las críticas y la oposición de la industria, los legisladores defensores de la ley argumentan que la radio AM sigue siendo una herramienta vital para millones de personas en todo el país, especialmente durante emergencias.

La radio AM ha sido eliminada de los nuevos automóviles porque interfiere en el desarrollo tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senadores como Cruz y Markey enfatizan la necesidad de garantizar que esta tecnología fundamental no sea relegada en favor de opciones más modernas, y destacan el papel esencial que desempeña en la entrega de noticias, deportes y actualizaciones locales.

Tras conocerse que el proyecto de ley ha alcanzado los 60 votos necesarios en el Senado para superar cualquier posible obstáculo legislativo, todo parece encaminado a que finalmente sea aprobada. Esta mayoría bipartidista refleja el reconocimiento generalizado de la importancia de la radio AM, especialmente en momentos de emergencia y para los sectores rurales.

Además de requerir la inclusión de radios AM en todos los vehículos nuevos, la ley propuesta también establece sanciones para los fabricantes que no cumplan con esta disposición. Esto ha generado preocupaciones adicionales en la industria automotriz, que teme que estas medidas afecten la eficiencia y el costo de los vehículos.

La radio AM ha sido eliminada de los nuevos automóviles porque interfiere en el desarrollo tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a estas preocupaciones, el senador Markey ha subrayado que la ley no busca favorecer a una industria sobre otra, sino garantizar la seguridad y el acceso a la información en un contexto de cambios climáticos que pueden aumentar la frecuencia y la gravedad de las emergencias.

Por otro lado, algunos críticos han sugerido que la presión legislativa podría motivar a la industria automotriz a reconsiderar su decisión de excluir la radio AM de sus vehículos. Aunque algunos fabricantes, como Ford, han comenzado a ofrecer actualizaciones de software para reintroducir la radio AM, otros se mantienen firmes en su postura.

A medida que el debate continúa en el Congreso, se espera que la ley pase por una serie de etapas antes de convertirse en legislación. Sin embargo, su avance hasta el momento indica un fuerte impulso hacia la inclusión de radios AM en los vehículos, desencadenando una fuerte lucha entre el equilibrio por la tradición y la innovación en la industria automotriz.