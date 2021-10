Escándalo en el futsal: la vergonzosa actitud antideportiva de Banfield para perder el duelo con Gimnasia que dio la vuelta al mundo

El sábado Gimnasia y Esgrima de La Plata se quedó con una importante victoria por 4 a 2 ante Banfield en la lucha para conseguir el ascenso a la máxima categoría del futsal femenino de la AFA. Sin embargo, el partido correspondiente a la Fecha 10 del torneo disputado en en el club Nueva Estrella quedó en el centro de la polémica por la vergonzosa actitud antideportiva que tuvo el plantel del Taladro. Las futbolistas del conjunto del Sur, tras comenzar arriba en el marcador, se hicieron cuatro goles en contra.

“Estos fueron los goles que Banfield realizó en su propio arco durante el encuentro del sábado, el cual terminó 4 a 2 en nuestro favor. Ante lo sucedido, nuestra Institución presentará un informe en AFA”, anunció la cuenta de Twitter de Gimnasia Futsal. Antes de este enfrentamiento ambos equipos tenían su boleto a los playoffs asegurado y eran los escoltas del líder Almafuerte, producto de siete partidos ganados, uno empatado y uno perdido.

El mensaje de Gimnasia una vez finalizado el partido con Banfield El mensaje de Gimnasia una vez finalizado el partido con Banfield

A los 8 minutos de juego, Banfield se imponía por 2 a 0 y todo hacía suponer que se quedarían con la victoria. Sin embargo, el cotejo dio un giro inesperado.

A los 16 minutos una defensora del Taladro le pasa el balón a su arquera, quien no opuso resistencia para que el balón ingresara a su propia puerta. Pero la siguiente acción fue aún más alevosa. En el saque de arco la pelota entró directo a la portería, ya que una futbolista y la arquera dejaron que ingresara a propósito, lo que despertó la queja del público. “Si van a jugar así…” se escuchó desde una de las tribunas.

Cuando restaban pocos segundos para la finalización de la primera parte, el plantel del Sur nuevamente anotó un gol en contra para dar vuelta el marcador. En esta ocasión, luego de dar algunos pases dentro de su propio campo, una jugadora le pasó el balón a la arquera. La 1 ni se inmutó para evitar el tanto.

Durante el encuentro, Gimnasia alertó sobre el accionar de Banfield Durante el encuentro, Gimnasia alertó sobre el accionar de Banfield

En el complemento la historia se repitió, ya que una deportista de Banfield le pasó la pelota a su portera, pero ella elevó la pierna con intención para dejar que entre en el arco. “¡Ganó Gimnasia! Estamos felices por sumar los 3 puntos pero no por cómo lo logramos. Banfield se hizo ¡LOS 4 GOLES EN CONTRA! Estas conductas antideportivas no las celebramos”, anunció el Lobo en sus redes sociales una vez finalizado el encuentro. El elenco de La Plata jugará en la última jornada de la Zona A de la Primera B ante Boca Juniors.

A falta de una fecha, varios equipos estarán atentos a lo que decida hacer la Asociación del Fútbol Argentino con este encuentro luego de que se viralizaran las imágenes de los cuatro goles en contra que anotaron las jugadoras del Taladro para perder el partido.

A la espera de un comunicado oficial por parte de Banfield, todo hace indicar que el accionar del plantel fue para evitar un hipotético cruce ante Estudiantes de Caseros, uno de los principales candidatos al ascenso y de gran andar en la Zona B.

El tema no pasó inadvertido en el mundo deportivo. El diario español Marca catalogó lo sucedido como una “vergonzosa actitud antideportiva”, mientras que el periódico AS no dudó en definir como “lamentable” lo ocurrido y planteó: “Imaginen haber pagado para ver este partido”.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...