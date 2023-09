Escándalo de Batakis, numeróloga admitió que fue contratada por el Banco Nación: «¿Yo tengo la culpa? Vayan por ellos»

Luego de que la directora del Banco Nación, Silvina Batakis, quedara en el centro de las críticas por polémicas contrataciones -que incluyeron a su expareja-, el escándalo continúa.

Es que la numeróloga Verónica Laura Asad, más conocida como «Pitty» reconoció haber sido contratada por el la entidad bancaria estatal para brindar asesoramiento a la gerenta general María del Carmen Barrios. «Yo lo tomé como algo muy bueno, me está contratando el Banco Nación, ¿yo tengo la culpa? Vayan por ellos, no por una laburante», admitió.

¿Cuánto le pagó Batakis a la numeróloga en el Banco Nación?

En diálogo con Radio Mitre, Asad trabajó para la banca pública por seis meses y cobró como retribución 1.800.000 pesos. «Me pidieron que la pueda coachear y desarrollar todo el servicio de los números que es el que yo doy», detalló la numeróloga sobre los servicios que fueron pagados por el banco estatal. Y agregó: «A mí me contrata alguien y yo le pregunto a quién le tengo que hacer la factura, como corresponde».

Asimismo, «Pitty» aseguró que trabajó con firuas como Ricardo Arjona y Ricky Martin y presidentes y jueces argentinos, aunque no reveló los nombres de estos últimos.

«Vino esta persona y me dijo ‘Mirá, Pitty, me encanta tu servicio y me encantaría que el banco te contrate’. Yo dije, ‘¿cómo es?’ y me dijo ‘tenés que hacer una entrevista virtual y después tenés que presentar tu currículum’. Yo hice la entrevista virtual y presenté mi currículum», recordó la numeróloga en el programa DDM que se emite por América, en una entrevista con Mariana Fabbiani.

Finalmente, indicó que Barros la contrató para una sesión personal (con dinero de su bolsillo) y luego decidió llamarla para trabajar en la entidad. «Para mí fue una experiencia que duró seis meses y facturé como corresponde», añadió y dijo que hizo su trabajo «por dos mangos con cincuenta». Al respecto, destalló: «Hay una factura de 300 mil pesos y me quedó… o sea. Por todo lo que yo estudié, es regalado. No son millones como dicen», concluyó.

Banco Nación: Batakis, en pleno escándalo

La exministra de Economía quedó en el ojo del huracán luego de que la periodista, Cecilia Boufflet -de Periodismo para Todos- revelara que la directora del Banco Nación protagonizó supuestos manejos irregulares, entre ellos, contratar a su exmarido, Héctor Javier Silva, para un importante cargo y asignarle un sueldo cercano a los 6 millones de pesos.

Silva tiene 59 años y, respecto de otras contrataciones que se realizaron históricamente en el BNA, no se trata de una incorporación tradicional.

Al no avisar nada sobre su vínculo personal con él, Bakatis generó un malestar entre los miembros del directorio por omitir esa información. En ese sentido, en el caso de que Batakis dejara su puesto tras las elecciones, él continuaría en el cargo, ya que se oficializó su paso a planta permanente.

El escándalo ya tiene su capítulo judicial: este lunes, la diputada Graciela Ocaña se presentó en Comodoro Py para denunciar a Batakis y a la gerenta general del Nación, María del Carmen Barros, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.

Para la legisladora de Confianza Pública (JxC), ambas funcionarias cometieron «diversas maniobras fraudulentas para enriquecerse y enriquecer a terceras personas allegadas a ellas a costa del erario público».

«Estas decisiones tomadas por el dúo Batakis-Barros, fueron hechas a espaldas del directorio del Banco Nación, es decir que no contaban con el aval de los Directores de dicha entidad», advierte la denuncia señalando una primera irregularidad.

Por un lado, Ocaña apuna a la «escandalosa contratación» de “Pitty la numeróloga» por 1.800.000 pesos, a cambio de «un curso de coach”.

«Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la Gerenta General debía ir hasta su lugar de trabajo», se pregunta la denunciante, a partir de las declaraciones públicas de la propia Pitty respecto del lugar en el que realizaba su trabajo.

«Más que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abono mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que le pertenece a todos los argentinos», concluye.

La segunda parte de la denuncia refiere a «los nombramientos y autorización de pago de sueldos exorbitantes para familiares y amigos tanto de Batakis como de Barros.»

La primera beneficiaria de ese beneficio extraordinario sería la propia Barros, a quien según Ocaña Batakis «autorizó, sin consultar ni someter a votación del directorio del banco, a cobrar un sueldo de casi 9 millones de pesos mensuales. A esta friolera suma llega gracias a diversos plus y premios autorizados por Batakis sin consultar a nadie.»

La pareja de Barros, Juan Manuel Romero, percibiría un sueldo de más de 700 mil pesos «y que según dicen gente del propio banco, prácticamente no va a trabajar.»Barros también habría nombradoo «a su joven hijo Juan Pablo Pedemonte, al frente de una Gerencia en la casa matriz.»

Otro nombramiento sospechoso es el del gerente departamental Maximiliano Piantanida, con un sueldo de más de 2,5 millones de pesos. Piantanida sería amigo de Barros.

Pero «Batakis no quiso ser menos que Barros, y nombro en la Gerencia de Sistemas del Banco a su ex marido Héctor Javier Silva.»

Estos nombramientos y autorizaciones de plus y premios exorbitantes que lleva adelante la gestión Batakis-Barros, sin el aval del directorio, dejan en evidencia el desmanejo de los fondos del Banco Nación«, concluye la denuncia.

Ocaña, que afirma haber pedido acceso a la información pública del Banco Nación sin que nadie le contestase, pide que se ordene al Nación a brindar las actas de directorio de los últimos dos años» para chequear si allí se avalaron las contrataciones, que se ordene al Banco que informe si la contratación de Pitty la numeróloga fue efectuada en el marco de una licitación pública o una contratación directa, y que informe cuál fue el servicio prestado por ella a la entidad pública.

El Banco Nación también debería ofrecerle al fiscal interviniente los comprobantes de pago a Pitty, indicando fecha y monto.

Ocaña también quiere conocer cuál es el sueldo bruto de María del Carmen Barros, ver los últimos doce recibos de sueldo y también el expediente administrativo que otorga premios, plus u otro concepto «que hacen que el sueldo de María del Carmen Barros llegue a los 9 millones de pesos.»

Respecto de los nombramientos y ascensos de Juan Manuel Romero, Maximiliano Piantanida y Juan Pablo Pedemonte, la denuncia reclama que el Nación adjunte todos los antecedentes personales y Curriculum Vitae de cada uno, en base a qué se consideraron sus fulgurantes ascensos, y qué cargos ocuparon.

Visitas:14 Hoy: 14