«Es momento de estar por fuera de la grieta de los partidos nacionales”, manifestó el ex gobernador Jorge Sapag

SMAndes.- Cada vez que tiene una aparición mediática el ex gobernador y principal referente del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag, todo el arco político neuquino pone atención. Este martes el referente del sector Azul del MPN, señaló que hubiera preferido que no se vaya a las urnas en medio de la situación de pandemia que todavía se atraviesa.

“Hablar de elecciones en estos tiempos es difícil pero la democracia nos convoca y debemos responder a ese llamado”, sostuvo Sapag, a través de declaraciones radiales.

Al igual que los precandidatos a diputados nacionales, Sapag fue claro y manifestó que no era el momento más oportuno de realizar las elecciones en un año donde aún el país sigue transitando la pandemia y los efectos de la misma.

“Nosotros hubiéramos preferido que estas PASO no existieran pero estamos transitando ese camino al 12 de septiembre y como partido siempre hemos propuesto desde la época de Elías y Felipe tener un representante en el Congreso de la Nación, que sea un embajador de la provincia, para que no se generen las mayorías automáticas y que se busque un equilibrio y una necesidad de diálogo”, declaró.

Sobre el hecho de que las próximas elecciones van a seguir respondiendo a una bipolaridad nacional, el ex gobernador indicó la importancia que tiene ser de un partido provincial que hace 60 años que continúa gobernando.

«Hay que tener presencia, voz y voto como neuquinos, para discutir, por ejemplo, la Ley de Presupuesto, que es la que determina cómo se distribuyen los fondos que van a las distintas provincias”, sostuvo.

A su vez, señaló que es “es momento de estar por fuera de la grieta de los partidos nacionales”.

Además respecto a la situación del país, dijo que no se puede “vivir en inflación”, reconoció los reclamos salariales para poder equiparar esto con el IPC pero advirtió que estas situación llevan a “los piquetes” y que lo que se debe aspirar es a “trabajar en construir paz social”.

FUENTE: NoticiasNqn

