“Es el camino”: Juan Grabois respaldó el impuesto a las grandes fortunas

Luego de que este viernes se presentara el proyecto del kirchnerismo para crear un impuesto sobre las grandes fortunas en la Cámara de Diputados, el dirigente social Juan Grabois se pronunció a favor de la iniciativa en las redes sociales.

“El proyecto que grava a las grandes fortunas es el camino. No puede haber paz social con tanta desigualdad. No puede reducirse la desigualdad si los más ricos no aportan. Que sea ley #TenemosPlan”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Qué plantea la propuesta apoyada por Juan Grabois

El proyecto propone crear por única vez un impuesto a los patrimonios que superen los 200 millones de pesos. El objetivo es reforzar la recaudación fiscal luego de la fuerte caída a causa de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

La intención es comenzar a debatir el proyecto la semana próxima en comisión, aunque el oficialismo todavía debe sortear la parálisis del protocolo virtual.

Según el proyecto, las personas que tengan más de $200 millones pagarán una tasa del 2% y ese porcentaje será progresivo, con un tope del 3,5%. Se tomará como base los bienes personales declarados hasta marzo de este año.

De esta forma, el oficialismo calcula que se podrán recaudar unos $300 mil millones, que serán invertidos en obras públicas, mejora del sistema de salud, apoyo a las Pymes y programas sociales, entre otros.

“El destino de los fondos recaudados será con afectación específica a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria; empleo y remuneración de trabajadores; becas Progresar para estudiantes”, según indicaron.