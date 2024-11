Es argentino, tiene 60 años y viajará a Grecia para correr el equivalente a 12 maratones en cuatro días

“Es una locura”. Así define Héctor Bengolea a la Authentic Phidippides Run, la carrera de 490 kilómetros -el equivalente a unas 12 maratones seguidas- que correrá el próximo 21 de noviembre en Grecia, con un plazo máximo de 98 horas para completarla. A los 60 años, el ultramaratonista argentino siente que está en el momento justo para emprender el que será el mayor desafío deportivo de su vida.

Bengolea siempre fue un apasionado del atletismo: empezó corriendo carreras de 5 kilómetros, luego de 10 y fue subiendo progresivamente hasta llegar a los 42k, la distancia “mítica” que muchos se ponen como objetivo, según sus propias palabras. Sin embargo, no se quedó ahí y decidió seguir escalando: fue en ese momento que desembarcó en las ultramaratones. Pasó por pruebas de 50 y 100 kilómetros, y en dos ocasiones completó los 245k del trayecto Atenas-Esparta. Esta vez, se animó a más y participará del desafío que implica ir ida y vuelta entre esas dos ciudades.

“Yo venía mirando hace tiempo esta carrera, pero siempre le tuve mucho respeto: es difícil, es una distancia larga, pero creo que ya tengo la suficiente experiencia para afrontarla, así que dije este es el año. Siempre fue una progresión, no fui un aventurero que me mandé sin estar preparado o sin que mi cuerpo pudiera soportarlo. Hoy me encuentro suficientemente maduro como para hacer esta locura”, sostiene en diálogo con TN el vecino de Vicente López.

Qué es la Authentic Phidippides Run

La Authentic Phidippides Run es una ultramaratón que recorre la distancia entre Atenas y Esparta ida y vuelta. Es una suerte de homenaje al soldado Filípides: según los historiadores, cuando Atenas estaba sitiada por los persas, lo mandaron a pedir ayuda a Esparta. Como en el medio del trayecto que debía cubrir corriendo había una tribu enemiga, tuvo que subir a una montaña para esquivarla y seguir su camino. Tras llevar su mensaje y cumplir con el pedido, regresó a su hogar. Ese mismo recorrido es el que harán los competidores de la carrera.

El corredor argentino participó de algunas de las carreras más exigentes del mundo (Foto: Instagram @hectorbengolea)

La distancia exacta que se recorre son 490 km: 246 de ida y 245 de vuelta. Los competidores tienen un plazo de 98 horas para hacerla: saldrán el jueves 21 a las 6 de la mañana y tienen que terminar antes del lunes 25 a las 8 de la mañana.

“Es una carrera difícil, es muy sufrida y está cargada de toda la mística que conlleva la historia de Grecia. Durante el trayecto ya desde Atenas se ven las ruinas de la cultura griega y se va bordeando el mar Egeo. Después nos metemos en una zona montañosa y se cruza el Canal de Corinto, donde se ve el mar color turquesa. La subida de Esparta también está protegida por unas montañas. Todo eso hace que sea mágica la carrera”, sostuvo el corredor argentino.

Aunque destacó: “Si bien en el momento uno la pasa mal, esos paisajes no se olvidan nunca más. Desde que yo me enteré de la existencia de la carrera no hago más que visualizarme llegando a la meta”.

Gimnasio, meditación y carreras de 24 horas: cómo es la intensa preparación

El 95% del recorrido es sobre asfalto, excepto en la montaña, que es un sendero de tierra y piedras sueltas en ascenso. Durante el trayecto hay 77 puestos de control de los cuales 12 son con horarios de corte: si el participante no llega en el tiempo que la organización pide, queda eliminado.

“El daño fibrilar y de las articulaciones por tanto tiempo de estar corriendo sobre el asfalto es tremendo, por lo tanto el entrenamiento se basa también en acostumbrar el cuerpo a distancias largas. Toda la suma de carreras largas de mi vida fueron para prepararme para esto”, sostiene Bengolea, que este año había sido convocado para ser parte de la Selección nacional de ultramaratón, pero rechazó la oferta para enfocarse en este gran desafío en Grecia.

Héctor Bengolea tiene 60 años: hace ejercicios de meditación y visualización como complemento al entrenamiento físico (Foto: Instagram @hectorbengolea)

La primera parte de la preparación del atleta fue de fortalecimiento, con trabajo en el gimnasio y con pesas. Después inició un segundo ciclo para acostumbrar al cuerpo a las carreras largas: este año hubo un día en el que estuvo las 24 horas corriendo sin parar.

El entrenamiento es muy sufrido, pero también requiere de una preparación espiritual: “Yo hago mucha meditación y ejercicios de visualización, que son que son importantísimos. Eso me hace tener una actitud positiva y creo que me va a dar resultado”.

“Si voy con mentalidad ganadora, voy a terminar la carrera. Si de entrada voy con miedo o no me considero capacitado para terminarla, ya estaría perdiendo”, explicó.

Los desafíos máximos que plantea la Authentic Phidippides Run

Héctor Bengolea sabe lo que es correr carreras extremas: estuvo en la más fría del mundo que es en Minnesota, en la más caliente que es en el Valle de la Muerte en California y hasta en la selva de Brasil en épocas de lluvia. Este año participó del ultramaratón Dos Anjos en Minas Gerais en la categoría “survival”, que implica correr totalmente solo, sin ningún tipo de asistencia desde la salida hasta la llegada.

“Creo que las pasé todas gracias a esta técnica de visualización que hago y estoy seguro de que esta vez el resultado va a ser positivo”, afirmó.

«Estoy seguro de que el resultado va a ser positivo», dijo sobre su próximo desafío. (Foto: Instagram @hectorbengolea)

El argentino considera que la mayor dificultad con la que se enfrentará en la Authentic Phidippides Run, más allá de la fatiga corporal, será el sueño: “Calculo que voy a estar llegando después de la tercera noche, eso implica que serían prácticamente tres noches sin dormir”.

“Yo en las carreras largas no suelo dormir: si vengo bien de tiempo, tal vez me tomo 15 minutos en uno de los puestos, me siento en una silla y aprovecho para dormir o recuperarme. Pero eso es muy estratégico, hay que ver si uno viene con tiempo a favor. Si uno va muy justo con los tiempos de corte, obviamente no se puede”, comentó.

Además, precisó que el relieve de esta carrera es como el dibujo de un electrocardiograma: “Las rutas de Grecia son en una zona montañosa y eso hace que haya calles que tienen falso llano o que parecen que son subidas y después bajan. Eso desgasta la energía y lo terminas pagando al final. Mi idea es ir a una velocidad crucero, para que no haya tanto consumo de energía, pero ir mirando los tiempos y tratando de no quedarme afuera por no llegar a un corte”.

El gran sueño que tiene Héctor Bengolea

“Creo que de la Argentina no la hizo nadie esta carrera, eso es lo que me motiva a iniciar el camino. Mi sueño es que después de que yo la termine, muchos más argentinos vayan. Quiero ser como un referente”, recalca Héctor, que viajará acompañado de su esposa y que en Grecia cuenta con un amigo al que conoció durante un entrenamiento, quien lo ayudará con el idioma.

Héctor Bengolea sueña con cruzar la meta envuelto en la bandera argentina (Foto: Instagram @hectorbengolea)

A tan solo días del desafío más grande de su vida, el corredor argentino confía en su fuerza mental para lograr el objetivo: “Creo que no hay ningún otro deporte que le exija tanto al cuerpo y hay momentos donde te morís y después revivís. Son ciclos: querés abandonar, pero te recuperas y seguís. En uno de los ejercicios de visualización que hago, me imagino llegando a Atenas a la vuelta, a lo mejor el domingo cuando está haciéndose de noche, y llegando con la bandera argentina. A cada rato me concentro y lo veo”.