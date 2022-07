Ernesto Tenembaum, durísimo con Horacio Pietragalla por la muestra en la ex ESMA: “Me parece una burrada”

La muestra “Neoliberalismo Nunca Más”, montada en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue objeto de duras críticas por parte de Ernesto Tenembaum, quien la calificó como “una burrada de un grupo de energúmenos” dentro de un espacio “que debería representar a todos y no a Horacio Pietragalla y sus amigos”. El periodista criticó en duros términos el montaje realizado en el actual sitio de la memoria, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura (1976-1983). La muestra vincula la tradición económica liberal con el terrorismo de Estado llevado adelante por la junta miliar.

“La ESMA está manejada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que pertenece a un sector de La Cámpora. Hicieron una muestra vinculando al neoliberalismo con la dictadura, que son dos cosas distintas, es evidente que esto es así”, consideró el conductor de Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio con vos), y agregó: “Hay dictaduras como la venezolana que no son neoliberales con lo cual, la ideología política va por un lado y la económica por el otro”.

“Utilizar un lugar como la ESMA para mostrar que los neoliberales actuales están vinculados a Jorge Videla andá explicarla… está en la cabeza de alguna gente y me parece una burrada”, sostuvo y dijo también que caracterizarla como una muestra “fascista”, como la describieron desde la oposición, es una palabra exagerada “pero le pega en el palo”.

Uno de los afiches exhibidos en la ex ESMA

La opinión de Tenembaum se dio en el contexto de la visita de José Luis Espert y Ricardo López Murphy, entre otros referentes del liberalismo, a la muestra en la ex ESMA. “Así ha operado deliberadamente el fascismo en los tiempos más oscuros de la historia: creando monstruos y demonizando a sus opositores. La muestra ‘neoliberalismo nunca más’ es una vergüenza, una persecución y otro intento de adoctrinamiento”, advirtió López Murphy.

La dura crítica de Tenembaum a la muestra en la ex ESMA

Como informó LA NACIÓN, la exposición llevada adelante dentro del Archivo Nacional de la Memoria fue calificada por el oficialismo como “una herramienta de capacitación” y está dividida en tres partes: del “terrorismo de Estado” (1976-1983) al gobierno de Cambiemos (2015-2019), pasando por el menemismo y la Alianza (1989-2001).

Ernesto Tenembaum criticó al secretario de derechos humanos, Horacio Pietragalla, y dijo que le da “enorme pena cada vez que paso por la ESMA» Archivo

“Me da enorme pena cada vez que paso por la ESMA, porque eso podría haber sido como el Parque de la Memoria, que es un lugar de todos y que no está sesgado políticamente”, dijo el conductor. Y añadió: “Que se vulnere así la memoria histórica me parece agraviante para los desaparecidos, no sé si es fascismo pero sí un acto agresivo, no tiene nada que ver con la memoria de los desaparecidos, por lo menos no la que siento yo y la que siente la mayoría; un grupo de energúmenos lo usan para escrachar a Macri en la ESMA”.

“Cada vez que paso por la ESMA digo ‘este lugar no me representa’. Es un lugar de un sector político que debería representarme: yo marché contra los militares; debería representar a todos los chicos de este país y a todos los padres y no a Pietragalla y sus amigos”, recriminó y finalizó: “Me parece vergonzoso lo que están haciendo en la ESMA, no sé si quedó claro”.

LA NACION

20 vistas 20