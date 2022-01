Entre chicanas y acusaciones, Wado de Pedro y Gerardo Morales se cruzaron fuerte por Milagro Sala

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó contra el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, luego de su visita a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra detenida hace seis años. El funcionario nacional no se quedó atrás, y le contestó al jefe provincial, a quien le expresó que le preocupa «las irregularidades del funcionamiento de la justicia jujeña».

«Estimado, Wado de Pedro Ud. es Ministro de la Nación no de una Facción«, comenzó diciendo el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a través de su cuenta oficial de Twitter. A continuación, invitó al referente de la agrupación militante La Cámpora a visitar a «los miles de jujeños y jujeñas víctimas del sistema fascista de violencia, impunidad y corrupción que imperó por más de una década en Jujuy y fue liderado por Milagro Sala«.

Además, calificó como «inaceptable» que los funcionarios que «representan a todos los argentinos defiendan delincuentes condenados en tribunales de distintas instancias y no respeten las sentencias del poder judicial».

Minutos después, el titular de la cartera del Interior, quien se encontró con la líder de la organización Tupac Amaru junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, utilizó la misma red social para responder al referente opositor. «Porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño», lanzó.

«Me preocupa la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo, dos de los cuales eran diputados que votaron la ampliación y uno de ellos ex ministro», añadió. Sobre esta línea, dijo que el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Baca, reconoció en audios «que una dirigente opositora está presa por la necesidad política de su Gobierno y no por sus delitos».

Por último, de Pedro manifestó preocupación de que «un Ministerio Público Fiscal de la Provincia sea vaciado creando un organismo extra constitucional (Ministerio de la Acusación) para tomar su control».

El cruce no quedó allí porque Morales recogió el guante e insistió: «Hable con las victimas de Milagro Sala, las que durante 10 años se cansaron de denunciar los ataques, vejaciones, abusos y atropellos de todo tipo que recibían» por no acatar su “autoridad”. En ese sentido, recordó que las causas de Sala fueron revisadas por 40 jueces y fiscales jujeños y «algunas revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Esa misma Corte que el gobierno nacional quiere destituir porque a su espacio político no le gustan sus fallos», subrayó en referencia a las declaraciones realizadas en el último tiempo por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y el presidente Alberto Fernández, entre otros funcionarios.

Por último, lo acusó de no «escuchar otras voces» sobre el caso de la dirigente social y le indicó que los miembros judiciales que había mencionado no «intervinieron en ninguna de las causas» de Sala. «El pueblo jujeño recuperó La Paz y también la dignidad», aseveró antes de concluir con una pregunta: «¿Usted menciona lo de la intervención al poder judicial de Jujuy ¿esto lo menciona al pasar o es una amenaza?«.

El encuentro de Milagro Sala con ministros de la Nación

La referente de la Tupac Amaru fue visitada por de Pedro y Gómez Alcorta para dialogar sobre la «continuidad del hostigamiento que vive ella y los otros presos y presas políticas de Jujuy», además de la situación en la que se encuentra la provincia.

Después, el ministro del Interior había asegurado que es necesario «reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno». Y añadió: «Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática».

