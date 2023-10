Encuesta: el 50% de los argentinos aceptaría «un gobierno no democrático si resuelve los problemas»

dos días de que los argentinos voten en las próximas elecciones generales del 22 de octubre, una encuesta consultó respecto de la situación actual del país y también sobre el funcionamiento de la democracia. Y en ese marco la adhesión que logró una de las preguntas genera preocupación: la mitad de los consultados admitió que “no le importaría” que un gobierno no democrático llegara al poder en la Argentina, si en su gestión «resuelve los problemas de la gente».

“¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente frase: ‘No me importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas de la gente’?”, fue el disparador de la encuesta de opinión pública de Poliarquía Consultores sobre la cultura constitucional en Argentina.

Fuente: Poliarquía.

Un 50 por ciento dijo estar de acuerdo con esa afirmación, mientras que un 49% dijo estar en desacuerdo. El mayor porcentaje de consultados que estuvieron a favor de esa idea (un 67%) tienen como nivel educativo máximo la escuela primaria, de acuerdo al relevamiento de la encuestadora, y un 56% del total son jóvenes entre 18 y 29 años.

El menor porcentaje de adhesión se da en los niveles educativos más altos (terciario y universitario) con un 25%; y en el segmento etario entre 30 y 49 años (47%)

Otra de las preguntas relacionadas fue la siguiente: “En general, ¿usted diría que está muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país?”.

Frente a esto, un 72% dijo estar “poco” o “nada” satisfecho con cómo funciona el gobierno democrático en Argentina. En tanto, apenas un 25% se mostró entre “muy” y “bastante” satisfecho.

El estudio se realizó consultando a 1000 personas residentes en grandes centros urbanos mayores de 18 años de edad mediante una encuesta telefónica a teléfonos fijos y celulares mediante sistema CATI. El margen de error es +/- 3,10% para un nivel de confianza del 95%; entre el 25 de septiembre y 6 de octubre de 2023.

Prioridades en la sociedad: el respeto a las leyes

“En su opinión, ¿qué es más importante lograr en una sociedad?”: en este punto, Poliarquía comparó los resultados de la encuesta actual con otros sondeos realizados en 2014 y 2004.

“Que se apliquen y respeten las leyes” sigue siendo la afirmación más elegida, wen 2004 (69%) en 2014 (69% y en 2023 (62%). Le siguen “que haya menos diferencia entre ricos y pobres” con un 56%; “Que no haya delincuencia” con un 54%; y por último “que sea más democrática”, con un 26%.

Pesimismo hacia el futuro

Ante una nueva posibilidad de elegir quién gobernará los próximos cuatro años, el contexto parece en gran medida estar dominado por una perspectiva pesimista.

“¿Cómo cree que estará la situación del país dentro de un año?”, preguntó Poliarquía. Un 40% cree que la situación será peor, un 20% cree que seguirá igual y un 27% cree que mejorará.

El mayor porcentaje de optimismo se encuentra en la franja etaria de 50 años o más (33%), mientras que el segmento entre 30 y 49 es el que más pesimismo muestra (47%) frente a un 43% de los jóvenes entre 18 y 29 años; y un 33% de los adultos de 50 o más.

