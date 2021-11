Encontraron una grabación inédita de George Harrison y Ringo Starr: “Nadie podía creer que fuera tan antigua”

Una canción inédita en la que aparecen George Harrison y Ringo Starr fue encontrada el año pasado en un ático. El material fue presentado en las últimas horas en el Liverpool Beatles Museum.

El tema fue escrito y producido por el periodista y locutor Suresh Joshi, “Radhe Shaam”, se grabó en los estudios Trident de Londres en 1968, con la voz del músico indio Aashish Khan, Harrison tocando la guitarra y Starr en la batería.

“Nadie podía creer que fuera tan antigua”, le contó Joshi a Reuters después de reproducir la grabación ante un público en el museo. “Fue un momento absolutamente maravilloso y un alivio al mismo tiempo que lo haya entregado a mi humilde manera”.

Cómo nació la canción que tiene a George Harrison y Ringo Starr como invitados

Joshi dijo que estaba grabando música con Khan para la película “East Meets West” en los estudios Trident cuando Harrison entró y empezaron a hablar. Los Beatles estaban grabando “Hey Jude” en ese momento. Tanto el guitarrista como el baterista se ofrecieron después a participar en su tema.

Joshi encontró la grabación el año pasado, guardada entre otras pertenencias en el ático de su casa, después de que un amigo, al comunicarse durante la cuarentena, se sintiera intrigado por sus historias del pasado. Entonces trabajó con un productor para restaurar la cinta.

Suresh Joshi, en 1968, hablando con Ringo Starr (Foto: BBC).

“La rescatamos, la juntamos, tardamos casi un mes en devolverle su originalidad y la digitalizamos”, sostuvo. También contó que la canción, que se grabó hace 53 años, se lanzará próximamente y que todos los ingresos serán destinados a la caridad.

“El tema gira en torno al concepto de que todos somos uno y que el mundo está a nuestros pies, algo de lo que todos nos hemos dado cuenta durante esta pandemia”, concluyó.

“The Beatles: Get Back”, que podemos descubrir en el último tráiler

Un documental muy esperado por los fans. El mes pasado se conoció un tráiler de “The Beatles: Get Back”, que se podrá ver el 25, 26 y 27 de noviembre. La película dirigida por Peter Jackson tratará sobre la intimidad en el estudio de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison en cómo crearon el exitoso disco Let It Be.

Este especial, que en un principio iba a ser una película documental, se convirtió en una serie de tres capítulos de dos horas cada uno que reconstruirá, a partir de muchas horas de material inédito, el proceso compositivo y la grabación del álbum que terminó por descomponer la dinámica creativa de la banda más grande de todos los tiempos. “En enero de 1969, un equipo de filmación tuvo acceso a documentar el trabajo de los Beatles. Un resultado de más de 57 horas con la intimidad de la banda nunca antes visto”, aclara el nuevo tráiler.

Peter Jackson cree que el documental de Los Beatles va a sorprender

La gran novedad del proyecto es que mostrará un lado que se creía inexistente. A raíz de la película “Let it Be”, estrenada en 1970 con la banda ya separada, todos los documentos apuntaron a señalar esas sesiones frías alejadas de los estudios Abbey Road como el gen del divorcio del grupo. Gracias a un pequeño adelanto de cinco minutos -estrenado en diciembre- se puede vislumbrar que la historia será contada de otra manera.

EL 30 de enero de 1969 Los Beatles aparecieron sobre la terraza del edificio de oficinas de Apple, su sello discográfico, en pleno centro de Londres (Foto: Apple Récords)

En declaraciones con la revista GQ, el cineasta habló sobre lo que pueden esperar los fanáticos del estreno y sorprendió al develar que la música no será un factor preponderante. “Creo que la gente se sorprenderá con la serie porque será mucho más íntima de lo que imaginaban, porque todo el mundo está acostumbrado a ver que los documentales musicales son un poco como MTV, es solo la música, música, música y eso no está en la vanguardia de esta película: extrañamente, es lo que sucede detrás de la música”.

Además, Jackson apuntó al tono de comedia de la película. En el documental de 1970, que fue galardonado con un Premio Oscar, se apuntó a mostrar las peleas, discusiones y maltratos, sobre todo hacia George Harrison. Quizás, en el momento, fue una forma de explicar la separación, pero hoy el proyecto apunta a abordar el rescate de las cintas desde otro lugar. “Creo que lo que sorprenderá a la gente es lo divertida que es considerando la reputación de este metraje y la película “Let It Be”, dijo.

