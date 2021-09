Encontraron fajos de dólares termosellados en la casa de un administrador de los Kirchner

“Los dólares estaban termosellados y como “sucios”, pero dejamos todo en el lugar”, dijo el abogado “Hicimos una presentación ante la jueza López Lestón pidiendo un allanamiento, ordenó la medida pero no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares y además, en ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí me iba a cagar a trompadas”, dijo Trevotich, resaltando el cambio de actitud del dueño de casa entre ese día y la noche anterior cuando encontraron esa fortuna guardada en cajas de oficina.

Posteriormente, ante la posibilidad de que alguien sacara las cajas con dólares de allí, el Dr Trevotich junto con la hija y las nietas de Marcela López, instalaron una vigilancia que dio resultado positivo ya que esa noche, a pesar de que en ese momento había restricción de circulación hasta las 18 hs, tres personas que se movían en un Chevrolet Corsa gris alrededor de las 20:00hs comenzaron a retirar las cajas de la casa, acción de la cual existe un video que la querella ha pedido anexar a una causa denunciada en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

En este marco, tras la negativa de la jueza López Lestón de continuar con los allanamientos en la búsqueda de identificación de restos humanos en el terreno de Balado, más los dólares que la justicia se negó a investigar, la querella pidió la separación de la magistrada, quien temporalmente aparece separada de la causa.

La teoría del abogado Jorge Trevotich, es que la desaparición de Marcela López está íntimamente relacionado con el hallazgo de estas cajas con dinero sucio, que podría ser procedente de actividades ilegales (lavado de dinero o narcotráfico), en virtud de la forma en que estaban escondidos, en un inmueble abandonado usado como depósito, propiedad de Mario Alejandro Balado, sobrino de José Luis Balado y quien lo mencionó como propietario del inmueble y de todo lo que había adentro, tal cual cosita en las grabaciones que el abogado tiene en su poder. (Agencia OPI Santa Cruz)