En un cumpleaños y para 15 personas: asi fue la primera presentación de Soda Stereo

En la historia del rock nacional hay una fecha que se convirtió en hito y quedó marcada a fuego: 19 de diciembre de 1982. Un día como el de hoy, pero de hace 40 años, hacía su primera presentación para el público Soda Stereo, una de las bandas más emblemáticas de la escena local desde los años 80.

La agrupación liderada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti debutó ante una audiencia muy selecta, apenas 15 personas, y en el marco de una fiesta de cumpleaños. Así de modesto e íntimo fue el primer show de una banda que luego rompería records en toda América y brindaría recitales en estadios de fútbol vendiendo entradas como ningún otro trío.

Soda Stereo en sus primeros pasos. Reuniones sociales, cumpleaños y actuaciones para amigos. (Fotos-redes sociales).

Poco antes de la Nochebuena de 1982, tres pibes casi desconocidos en el ambiente de la música fueron presentados como la banda Soda Stereo en una pequeña reunión de amigos. Ahí estaban Gustavo, Zeta y Charly frente al público: un grupo de jóvenes que festejaban el cumpleaños de Alfredo Lois, un amigo del líder de la banda.

Una audiencia de 15 personas que ni siquiera les prestó atención

Lois y Cerati se habían conocido en la Universidad, donde estudiaban Publicidad, y Alfredo lo entusiasmó para que presentara a la banda en su cumpleaños. El show no resultó como esperaban, según admitió Gustavo.

“Tocamos con un sistema de amplificación muy deficiente, sin pruebas previas. Sonaba demasiado fuerte y la verdad que nadie nos prestaba atención. Pero a nosotros nos dio gusto, sirvió para comprobar que había química y que valía la pena seguir intentándolo”, dijo.

En la misma Universidad del Salvador donde estudiaba publicidad, Cerati también conoció a Zeta, que era un año mayor que él pero se había retrasado en sus estudios por el Servicio Militar. De modo que compartían aula y así se hicieron muy amigos.

La esquina «Soda Stereo», en Barilari y Victorino de la Plaza, Núñez, donde la banda comenzó sus ensayos.

“Escuchábamos a Elvis Costello, Jesus & Mary Chain, Gary Numan, Blondie y, sobre todo, The Police. Tocábamos covers básicamente. En ese tiempo también formábamos parte de una agencia de publicidad que resultó ser un desastre”, asegura Bosio.

Quiso ser el cuñado de Cerati, pero terminó tocando la batería en la banda

El objetivo era formar una banda en serio, pero les faltaba un baterista. Ahí apareció Charly Alberti, que en aquellos años cortejaba a la hermana de Cerati. Una llamada del “batero” a la casa de su pretendida fue atendida por Gustavo, y se pusieron a conversar. Le contó que tocaba la batería y que era hijo del famoso Tito Alberti, músico de jazz.

«Soda» en pleno ante su público, dando «Gracias Totales» en River.

Cerati no le ofreció ayuda para que conquistara a su hermana, pero si lo invitó a formar parte de la banda, que aún no tenía un nombre. “La verdad que a mí en ese momento me interesaba mucho más salir con su hermana –bromeó Alberti-, pero la música siempre fue mi gran pasión y acepté la propuesta”.

“Era 1982, pleno conflicto y Guerra de Malvinas. Yo trabajaba en una agencia como junior. Había estudiado publicidad con Zeta y teníamos asignaturas en común, pero más nos unía la música”, contó Cerati sobre los inicios del grupo.

Play Video

Nadie imaginaba aun en lo que se convertiría «Soda Stereo». Aquí, tocando en vivo en 1985.

“Yo estaba tocando en una banda de blues y rock de la zona de Flores y él con un grupo que hacía covers. En el verano me fui a Punta del Este con un grupo de música disco, para ganar dinero. Hacía cosas de The Commodores, de guitarrista rítmico y cantaba con un par de inglesas que hacían las voces. El lugar donde tocábamos quebró y nos quedamos sin un peso en Punta del Este».

Con influencia punk, y gustos en común, nació el trío argentino que se despidió en River con una serie de recitales que marcaron records. “El primer nombre que le pusimos a la banda fue “Estereotipos” y después lo cambiamos a “Soda Stereo”, decía Cerati respecto de aquellos comienzos.

Luego de ese tan particular debut cumpleañero, llegó el turno de un concierto frente a centenares de personas y en un boliche de moda. Fue en la famosa discoteca “Airport”, de Avenida Cabildo y Deheza, en Saavedra. Se escribían los primeros capítulos de la historia de una banda que se metería en el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo.

