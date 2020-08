En el Instituto Patria impulsan una movilización para “recuperar la calle”, pero Alberto Fernández rechaza la opción combativa

By GAM Multimedios

Desde el Instituto Patria, el centro de operaciones del kirchnerismo duro, dicen que el Gobierno debe “recuperar el manejo político de la calle”.

Estos dirigentes que responden a Cristina Kirchner proponen salir a confrontar con la oposición y responder, incluso, con otra movilización ya que entienden que la pasividad de Alberto Fernández provoca que la oposición tome las riendas de la calle.

Los sectores que responden a Cristina Kirchner buscan retomar la iniciativa ante el 17A. Inquietud en Olivos por la masividad de la protesta.

La marcha del 17A, impulsada por la oposición y que llevó a la calle diversos reclamos contra la administración de Alberto Fernández generó posiciones y opiniones diversas en el Frente de Todos.

Aseguran, a su vez, que la pasividad de Alberto Fernández provoca que la oposición tome las riendas de la calle. Sin embargo, cerca del Presidente rechazan de plano esta postura de “guerra”.

El mandatario no quiere una movilización a favor del Gobierno al entender que si la propia Casa Rosada cuestionó la marcha por poner en riesgo la salud de sus participantes, no puede impulsar una propia.

En este contexto, el Presidente no comparte la propuesta combativa del Instituto Patria y dice que esta clase de marchas dividen a la oposición. Para Alberto Fernández la movilización del lunes no fue capitalizada por ningún dirigente que no forme parte del oficialismo.

Pese a que en la Quinta de Olivos se diferencian del Instituto Patria, existe entre los colaboradores más cercanos a Alberto Fernández preocupación por la gran cantidad de personas que se movilizaron en diferentes puntos de la Argentina.

La del lunes fue la marcha más importante que enfrentó, hasta el momento, la gestión del Frente de Todos. Las consignas fueron varias: rechazo a la reforma judicial y críticas a la extensión de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, entre otras cuestiones.

En el Gobierno tomaron nota de la gran cantidad de personas que integraron la marcha. Créditos: Captura de TV – TN.

Es este el motivo por el que cerca del jefe de Estado hay inquietud política. Observan que las movilizaciones son cada vez más numerosas y temen que aumente la conflictividad social a fin de año.

La situación social y económica del país podría colaborar para que en los últimos meses del año se desaten marchas aún más grandes.