EN EL DÍA DE LA LEALTAD EL PERONISMO NEUQUINO LLAMÓ A VOTAR A MASSA Y TODERO

Más de trescientas vecinos y vecinas, militantes y simpatizantes participaron de las actividades artísticas organizadas por el Partido Justicialista de la provincia del Neuquén en conmemoración del “Día de la Lealtad”, donde en cada discursos todos llamaron a votar a Sergio Massa presidente, a Pablo Todero y Vane Vivero, diputados nacionales y a Carlos “chino” Sánchez, al Parlasur.

El presidente del PJ, Darío Martínez, encabezó las actividades, junto al candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero, la senadora nacional Silvia Sapag, los diputados provinciales Darío «Pampa» Peralta y Soledad Salaburu, el dirigente Santiago Arizio y el concejal electo Daniel Figueroa.

Martínez, aseguró que «es un día de celebración porque es el nacimiento del peronismo. Agregó que «es momento de estar unidos para defender los derechos conquistados y seguir militando por la Argentina que soñamos, con más lealtad que nunca y solo lo podemos lograr con Sergio Massa como presidente y Pablo Todero como diputado nacional».

Por su parte, Todero resaltó «es un día especial para los peronistas, y para todos los trabajadores y trabajadoras porque faltan cinco días para una elección donde se ponen en juego los derechos de los trabajadores».

Añadió que «hay un despeinado que a los gritos dice que los trabajadores no pueden tener vacaciones, no pueden cobrar indemnización o que un trabajador no va a cobrar su aguinaldo, la verdad que hoy el 17 de octubre cobra mucha relevancia para todos los argentinos y argentinas.

De las actividades que se realizaron en las puertas del PJ en el centro de la ciudad, donde Juan Vega grafitero hizo su aporte en la fachada del local partidario conmemorando la fecha peronista. Del acto participaron también organizaciones sociales y políticas que integran Unión por la Patria en Neuquén referenciadas con el peronismo: Octubre, MUP, Territorio Evita, CTEP, Eva Pueblo, Identidad, “trasvasamiento generacional”, JP, MTE y Uocra. También se sumaron dirigentes vecinalistas, cooperativistas, y sindicales.

Visitas:35 Hoy: 35