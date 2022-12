En busca del Oscar: “Argentina, 1985″ fue preseleccionada como “Mejor Película Internacional”

Este miércoles, la Academia de Hollywood dio a conocer la “lista corta” de las películas nominadas a los premios Oscar. La gran noticia es que Argentina, 1985 se encuentra entre las 15 preseleccionadas como “Mejor film internacional”.

Las otras producciones que todavía tienen posibilidades son Corsage (Austria), Close (Bélgica), Retorno a Seúl (Camboya), Holy Spider, Saint Omer, Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Paquistán), EO (Polonia), Decision to Leave (Corea del sur) y Cairo Conspiracy (Suecia).

La película dirigida por Santiago Mitre todavía debe superar una instancia en las que interviene la Academia de Hollywood. El jurado debe ver las quince preseleccionadas y tomar la decisión de cuáles son las cinco nominadas a Mejor Film Internacional. Ese anuncio se realizará el 24 de enero.

El elenco de «Argentina, 1985». (Foto: Lina Etchesuri/Amazon Studios/La Unión de los Ríos/Kenya Films/Infinity Hill).

Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, se mete en uno de los momentos más valiosos de la historia argentina: el juicio a las Juntas Militares durante el inicio de la democracia en el gobierno de Raúl Alfonsín.

La última película argentina en competir en los Oscar fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, en 2014. En 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y en 1986, La historia oficial, de Luis Puenzo, fueron las dos producciones nacionales que ganaron la estatuilla. Emulando la gran conquista de la Scaloneta, ¿se viene la tercera?

“Bardo”, la película mexicana con talento argentino que también aspira al Oscar

Más allá de Argentina, 1985, otra de las precandidates también cuenta con talento argentino en sus créditos. Se trata de Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias, del ya oscarizado Alejandro González Iñárritu, una producción mexicana que cuenta con la actriz Griselda Siciliani y el guionista Nicolás Giacobone.

El filme es una historia de “auto-ficción” que a través de una experiencia onírica y psicodélica cuenta la vida Silverio Gama, un periodista que regresa a su país tras años de vivir en Los Ángeles, mientras explora temas políticos, su condición migratoria, el paso del tiempo, su identidad nacional, familiar y personal.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Daniel Giménez Cacho en una escena de «Bardo» (Netflix vía AP)

Una de las sorpresas de esta lista corta fue que la Academia de Hollywood dejó fuera de su lista corta de candidatas a Mejor Película Internacional a Alcarrás, que logró un histórico Oso de Oro para el cine español en el pasado Festival de Berlín.

18 vistas 18