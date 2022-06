Emilio Pérsico: “Lo que propone Cristina Kirchner con los planes es un fraude laboral”

Emilio Pérsico, uno de los jefes del Movimiento Evita, respondió este miércoles a las críticas de Cristina Kirchner, luego de que la Vicepresidenta respaldara un proyecto para que los intendentes tomen el control de los planes sociales. “Lo que propone es un fraude laboral”, dijo el dirigente social en A Dos Voces y advirtió que, sin las organizaciones sociales, la gobernabilidad estaría en peligro.

La Vicepresidenta recibió este jueves en su despacho al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le “acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”, según publicó en su cuenta de Twitter.

Horas más tarde, el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora con pedido de licencia, Martín Insaurralde, salió a respaldar la iniciativa: “Los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios”, sostuvo.

“Eso es un fraude laboral. Una cosa es como se había hecho en la época de Cristina, con cooperativas. Otra cosa es que el intendente venga y diga usted tiene que hacer esto y esto. Si yo te mando a vos a hacer algo, te pago un plus y si encima te doy la obra social de los municipales, ¿quién es el empleador? ¿Eso no es el Estado? Vamos a tener un millón más de empleados del Estado, ¿eso queremos?”, dijo Pérsico en TN.

También anticipó que “las organizaciones se están organizando para presentarse ante la justicia laboral” si avanza la propuesta.

El referente del Movimiento Evita sostuvo que la ofensiva de Cristina Kirchner contra las organizaciones sociales forma parte de “una lucha de poder y una lucha de ideas”.

También lanzó una dura advertencia: “Las organizaciones sociales son garantía de gobernabilidad en la Argentina. Si no existiera eso, yo no se si aguantaría la democracia. No se cuánto tiempo aguantamos. No es una amenaza a la democracia, es una realidad”, sostuvo Pérsico.

En un tenso cruce con el exdiputado de Juntos por el Cambio Luis Petri, que acusó a los movimientos de amenazar con quitarle los planes a la gente, el dirigente social y funcionario del Ministerio de Desarrollo se defendió y también negó que las organizaciones manejen el dinero de los planes sociales.

“Nadie maneja ninguna caja. Tampoco se amenaza a los beneficiarios de los planes con darle de baja. No se le puede quitar el plan a nadie. Los compañeros que se quieren cambiar de unidad ejecutora pueden hacerlo”, agregó.

