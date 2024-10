Elisa Carrió prometió candidatearse y dijo que Milei «se lo está tragando a Macri»

La líder de la Coalición Cívica consideró que el Presidente pone en juego la educación y la Constitución Nacional. «Él mata por desfinanciamiento», advirtió.

Tras un tiempo lejos de los primeros planos de la política, la líder de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió, volvió a la primera escena después de que el presidente Javier Milei la ubicará en un hipotético «frente de izquierda populista» en su contra. Es por ello que reapareció este sábado a cuestionar abiertamente al Gobierno y se ilusiona con las elecciones 2025: «Seguramente sea candidata si está en juego el tronco de la Constitución Nacional».

Tras el veto a la ley de financiamiento universitario, Carrió ya no tiene de dudas sobre Milei: «Va por la liquidación de la educación pública». «No se trata ya de si aumento o no a los profesores. Yo lo dije una vez: ‘Hay que ver el huevo de la serpiente, cuando no se ve el huevo de la serpiente estamos fritos‘», advirtió.Informate más

Ante esta política de ajuste, Carrió analiza volver a ser candidata «si está en juego el tronco de la Constitución Nacional y la educación. Y ese discurso de la ONU que es contrario a todos los tratados internacionales que yo misma redacté, que tienen jerarquía constitucional».

«Y como él señala, y lo dice en los libros en que se basa, hay que aniquilar el Estado, por lo cual hay que aniquilar la Nación, no es posible que exista nación sin Estado.», cuestionó Carrió. Para la líder de la Coalición Cívica, el Estado precedió a la Nación. ¿Cómo? A través de la escuela y la universidad, por ejemplo. «Él mata por desfinanciamiento», señaló.

Carrió sobre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

En uno de los pocos encuentros entre Macri y Cristina: en 2012 para el 158 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La dirigente y Mauricio Macri fueron fundadores del Frente Cambiemos que le ganó al kirchnerismo en 2015, después de 12 años de gobierno. Ahora distanciados, Carrió descalificó al expresidente: «Nunca fue de clase media, porque su padre era un maestro mayor de obra y él es hijo de nuevo rico». Asimismo analizó que Milei «finalmente se lo está tragando a Macri».

«El PRO no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque si vos ves los dirigentes del PRO, la mayoría son egresados. Yo creo que también el ministro de Economía es egresado de la UBA de Economía. O sea, está tocando la identidad», señaló Carrió.

Sobre la posibilidad de ser rivales con Cristina Kirchner, en el caso de que la expresidenta se presente a las elecciones de 2025, la líder de la Coalición Cívica no le dio importancia. «No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Solo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie», afirmó.