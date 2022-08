Elisa Carrió: «Massa es lo peor de la Argentina corporativa, es el príncipe de la amoralidad»

La líder de la Coalición Cívica lanzó duras críticas contra el superministro y también contra Cristina Kirchner, a quienes acusó de «un golpe de hecho». «A Alberto Fernández lo depusieron», lanzó.

Elisa Carrió, salió nuevamente este lunes 8 de agosto a apuntar fuerte contra el Gobierno nacional y la llegada del superministro Sergio Massa. «Es lo peor de la Argentina corporativa, es el príncipe de la amoralidad», lanzó al tiempo que para ella, tanto el tigrense como Cristina Kirchner «depusieron a Alberto Fernández».

Entrevistada por Joaquín Morales Solá en su programa Desde el llano que se emite por TN, Lilita manifestó: “Massa es lo peor de la Argentina, esa Argentina facilitadora de negocios, esa Argentina corporativa, esa Argentina que no tiene sentimientos, ojalá Dios lo perdone pero creo que Massa encarga al príncipe de la mentira y de la amoralidad”, afirmó.

Carrió: «Tenemos un presidente depuesto»

Asimismo, también apuntó contra la vicepresidenta: «Antes era militar, pero ahora se produjo un golpe de hecho. Acá tenemos un presidente depuesto. Lo hizo Cristina Kirchner. Lo que el presidente del Senado no puede hacer es presionar para cambiar al ministro. Estamos por legislar lo que significa el golpe de Estado. El presente es un golpe de hecho. La Argentina viene a tener un gobierno de coaliciones, con este precedente se puede tumbar cualquier presidente».

En esa línea, comentó: “Nadie se dio cuenta de lo que significa el Presidente. El PJ, como no puede tumbar a otros, se tumban entre ellos, su esencia es la violencia de hecho. ‘Ya no voy a revolear ministros’, dijo Cristina”.

Siguiendo con su ácido crítica contra los referentes del Frente de Todos, señaló: “El que cree que Alberto Fernández no se va a cobrar esta, está equivocado. El conflicto al interior del poder sigue. Cristina no asiste, los movimientos piqueteros kirchneristas van a salir a la calle contra Massa, y el programa de ajuste contra la clase media es tan fuerte…que a la gente no le alcanza”.

Y siguió con sus cuestionamientos contra el equipo económico de Massa: Cuando yo lo vi a De Mendiguren, vi devaluación asimétrica. Y es muy posible que se hayan pagado enormes coimas por la devaluación asimétrica. De Mendiguren es un lobista de empresarios ricos con empresas pobres. También tiene la energía, con Vila y Manzano. Es imposible que Massa no sea rico«.

Lilita Carrió.

Qué dijo Carrió sobre el juicio por la Obra Pública contra Cristina Kirchner

«Acá hay una gran asociación ilícita, como dijo uno de los fiscales. Si yo no lo denunciaba, Cristóbal López se quedaba con Petrobrás. Reivindico al fiscal Luciani”, expresó la líder de la Coalición Cívica.

Carrió también habló de la foto que divulgó Cristina sobre el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu jugando en el mismo equipo de fútbol en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.

«Son varias hectáreas que eran de Franco Macri. Vos entrás y tenés una gran cantidad de lugares donde juegan distintos equipos de fútbol. Hay un torneo que se juega a 41 años. Cualquiera va a jugar al fútbol. Es un terreno que está cedido. El control policial de custodia empieza antes de la entrada a las casas. El resto está cedido para jugar al fútbol. Si de repente Macri, o sus amigos, quieren jugar al fútbol, tienen que pedir turno. Es una cosa tan ridícula, que le digo a Luciani que no se preocupe, que está haciendo un alegato extraordinario”, explicó.

En ese sentido, también criticó al abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi: «Se degradó con la defensa de Cristina. Era bueno. Estas licitaciones son de nulidad absoluta. Me da pena que esté Máximo Kirchner, pero es responsable. Y hay que entender que Lázaro es Kirchner. Era el empleado de Kirchner».

«Se va a investigar y se va a saber que los Kirchner tienen acciones en YPF, tienen acciones en lo de Vaca Muerta”, agregó.

