Elisa Carrió: «Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Milei»

Elisa Carrió volvió a agitar las aguas en Juntos por el Cambio a cuatro meses de las PASO. Después de que Mauricio Macri renunciara a su candidatura y cruzara a Horacio Rodríguez Larreta por las elecciones «concurrentes» en CABA, la dirigente de la Coalición Cívica apuntó contra el expresidente y dijo que no quiere estar en el frente opositor sino junto a Javier Milei.

La exdiputada habló este domingo 16 de abril sobre el triunfo de Rolando Figueroa frente al Movimiento Popular Neuquino (MPN). Lilita criticó el optimismo de algunos sectores de Juntos por el Cambio ante ese resultado, ya que –sostuvo– sy espacio político perdió. Además, habló sobre las preferencias políticas del expresidente Macri.

«Mauricio no quiere estar más en Juntos por el Cambio. No quiere estar en el radicalismo. No quiere estar con la Coalición Cívica. Mauricio quiere estar con Milei», sostuvo Carrió en diálogo con José del Río en el programa Comunidad de Negocios por LN+.

«Esto no cambia el régimen. Acá quedó mucha gente indignada del PRO, también de la Unión Cívica Radical. La verdad es que Juntos por el Cambio perdió«, añadió luego respecto a la victoria de Figueroa en las elecciones de Neuquén.

«Estuve ahí con gente muy decente que vio perdidas las banderas y que las sigue sosteniendo, así que yo le mando un beso a todos los que, en soledad, tuvieron que trabajar sin acomodarse», agregó Carrió.

Por otra parte, la dirigente de la Coalición Cívica fue consultada sobre las últimas palabras de Aníbal Fernández, sobre quien lanzó: «Es un hombre que da asco».

De todas formas, aclaró que a rasgos generales en los medios de comunicación y en los discursos de los políticos ve «violencia y votos para la grieta, sin espiritualidad, con bronca y con odio». «Yo me quiero alejar del mal y la Argentina está penetrada por el mal», sostuvo y definió al «mal» como «la debilidad, la bronca y el odio».

«Hay que saber que hay todo un mecanismo internacional de mucho financiamiento para romper las democracias, y creo que lo pueden lograr», advirtió Carrió y agregó: «La sociedad argentina está deprimida. Yo vi las elecciones, no había clima electoral, era puro poder, puro aparato, puro dinero, y la gente está depresiva, la gente está callada».

En este punto, apuntó contra el economista liberal Javier Milei y disparó: «Recuerdo cuando Cristina decía cualquier barbaridad y ningún periodista se atrevía a contestarle. Me parece que esto también está pasando con Milei».

Sobre su propia precandidatura a presidenta, declaró: «Espero a junio. Yo no voy a hacer campaña. Yo quiero participar de un debate y, primero, quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio».

«La mayoría de Juntos por el Cambio está unida, el radicalismo, la Coalición Cívica está unida y la mitad del PRO», sostuvo y amplió: «No sé como va a jugar Mauricio. Lo acompañé hasta el final del gobierno. Pero voy a escribir una contestación al Primer Tiempo (libro)».

En este sentido, explicó: «Me parece una injusticia que a los que sostuvimos, paramos muchas cosas y tratamos de corregir errores que eran terribles, nos digan ahora que no apoyé».

Por último, la dirigente política manifestó su miedo por una «reconfiguración del poder» y los intereses de personas ligadas al financiamiento de campaña sobre Vaca Muerta.

«Veo muchos intereses y tengo miedo de que nos roben el futuro», advirtió Carrió y concluyó: «Veo a muchos grupos que lo que quieren es apoderarse. Y esto lo va a facilitar Milei, pero también lo puede facilitar una parte de Juntos por el Cambio, porque es un gran negocio que viene para la Argentina».

AS/ff