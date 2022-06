Elisa Carrió: «Cristina Kirchner está desesperada porque saben que van a un choque»

Luego de recorrer «10 mil kilómetros por todo el país» en auto, Elisa Carrió reapareció en televisión confirmando que agosto será un mes complicado para el país. Además, analizó la interna a cielo abierto del Frente de Todos y cuestionó a la dupla presidencial compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La líder de la Coalición Cívica-ARI habló en la noche de este martes y avisoró un complejo panorama para la sociedad argentina. Dentro de su análisis incluyó la interna oficialista, un supuesto choque que se generará entre organizaciones sociales e intendentes y además, la pérdida de legitimidad del gobierno actual.

“Vamos a un tiempo terrible: no los puedo engañar. Vine a decir la verdad y me retiro”, comenzó Carrió. En una charla extendida de casi 40 minutos, la ex diputada lanzó sus verdades reveladas luego de «hablar con economistas» en los que confía y recorrer kilómetros de territorio nacional.

“La fricción entre movimientos sociales e intendentes va a ser terrible, están abriendo un problema de una magnitud y, en conflicto, en el mismo momento que tenes que renovar dólares”, analizó, adelantando un «combo explosivo» de problemas para el oficialismo falto de legitimidad.

Para Carrió, en la coalición panperonista «están abriendo todos los frentes al mismo tiempo, y lo que necesitan es estabilidad en el frente para generar confianza, para que le renueven”. También reconoció que sus asesores en economía le explicaron que “ya están usando encajes de los dólares que están en los bancos”.

Carrió le reclamó al Presidente no haber formado el «albertismo»

Al comienzo de su alocución, Elisa Carrió recordó la instrucción que dio a sus correligionarios en el Congreso para que apoyaran el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sostuvo que en el tiempo venidero el Gobierno Nacional ya no tiene margen de mejora.

La referente de origen radical expresó que agosto es “clave por la fecha de los vencimientos” de la deuda y detalló que “en general el cuello de botella está en septiembre, pero la sociedad anticipa”.

“Lo que sabe todo el país es que ya no hay más dólares, y la confianza para renovar deuda en pesos se terminó”, agregó. También ahondó sobre esta falta de presencia oficialista en el discurso social. Por eso reconoció que Alberto Fernández tiene el 17% de aprobación y “está en caída libre y no tiene acuerdos con gobernadores”.

“Hoy no existe el Presidente de la República”, lapidó. “No acierta con una medida, y no se enfrenta con las medidas que deberían hacerse”, agregó, además de reconocer que su debilidad política decayó porque no se apoyó en la Liga de Gobernadores.

Qué dijo Carrió sobre Cristina Kirchner

Para la ex candidata presidencial, hay una estrategia clara de la Vicepresidenta de tender puentes y conformar un espacio competitivo contra la oposición, aunque descontando la presencia de Alberto Fernández.

“Está usando esto para ver si ganan controlando el voto de los intendentes, y para desarticular a Juntos por el cambio”, sostuvo, en referencia a los últimos dichos públicos de CFK contra el Movimiento Evita. «Cristina Kirchner está desesperada porque saben que van a un choque«, aseguró.

Luego habló de su situación judicial y de la «Causa Vialidad», donde se acusa a la titular del Senado por sobreprecio en la obra pública. Para Carrió, Cristina Kirchner “va a llegar a los 70 años con condena firme”, aunque ya “vive en prisión domiciliara” porque “De Juncal no puede salir”.

Carrió y la oposición de Juntos por el Cambio

Para «Lilita», la oposición debe estar a la altura de este momento frágil del gobierno y la complejidad de la situación del país. Por eso, develó que le pidió a sus políticos más cercanos que se tomarán al menos dos semanas de vacaciones para el tiempo que se viene.

“Dejen de viajar, de dar conferencias, dejen de hacer política para el año que viene porque guarda que la crisis exige mucha responsabilidad de la oposición”, pidió.

Si bien consideró que la oposición está unida, dijo que la falta de confianza también golpea a JxC. “Les estoy diciendo que no adelanten candidaturas. Si el iceberg está ahí, ¿para qué vas a estar pensando en el año que viene? El problema es hoy”, dirigió un dardo hacia Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Miguel Pichetto, los referentes cambiemitas que ya muestran sus precandidaturas.

Agregó también que mantuvo reuniones con el Jefe de Gobierno porteño, el gobernador Gerardo Morales y el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en diputados, Mario Negri. “Con Mauricio Macri no pude hablar porque está de viaje en Costa Rica”, agregó.

Por otro lado, pidió bajar la belicosidad por parte del armado opositor. “La sociedad pide a veces ser halcón, pero no es momento de halcones, es momento de templanza”, advirtió. “Si se siguen repartiendo los cargos, siguen haciendo fiestitas, y nos agarra entretenidos, sin entereza, sin templanza», analizó.

“Lo que puede hacer la oposición es tener más consistencia, suspender las candidaturas, no estar entretenidos, haciendo actitos y actitos”, inquirió a los presidenciables opositores.

Avión venezolano en Argentina

“Hay venezolanos, cubanos e iraníes, ligados a inteligencia, que están entrando desde Ciudad del Este por un campo en Formosa, perteneciente a un alto funcionario de esa provincia”, disparó la líder del ARI, sin dar nombres propios.

La causa por el avión venezolano que llevaba 14 ciudadanos de ese país junto a cinco iraníes continúa siendo investigada por la justicia argentina y la pista de lazos terroristas es una de las hipótesis que se manejan.

