Elecciones en Brasil: los cortes en carreteras en 20 estados para protestar por la derrota de Bolsonaro dividen a los camioneros

Los estados con más bloqueos son Santa Catarina (42), Rio Grande do Sul (39) y Mato Grosso do Sul (32).

«La posición del presidente determinará el rumbo de las protestas»

Lo que está planteado, la no aceptación del nuevo presidente, es distinto del objetivo de otras protestas en las que participó el camionero, como en 2014, cuando se hizo un paro para reclamar una baja en los precios de los combustibles, y en 2019, cuando exigían la contratación directa de los camioneros sin intermediarios.

También asegura que las protestas no tienen un liderazgo directo ni un reclamo específico .

Algunos, por ejemplo, defienden un golpe de Estado militar -que dice que no es su caso-, pero todos tienen en común el rechazo a Lula y la no aceptación de la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones.

«Es la posición del presidente la que va a determinar el rumbo de las protestas. Estamos esperando que hable. O Bolsonaro va a la guerra, o desaparece de la escena política , porque entonces es no el líder que pensábamos», expone.

Dice que «ir a la guerra», para él, es no aceptar el resultado, pero no describe exactamente cómo podría desarrollarse esto, ya que él mismo aclara que no apoya un golpe militar. Dice que espera que el presidente anuncie la solución.