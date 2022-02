El video retro de Antonio Ríos que se volvió viral por un impensado detalle

“Amigo mío, amigo mío no sufras más por ella porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda”, canta Antonio Ríos mientras realiza pasos al ritmo de la música con las dos bailarinas que comparten con él el show. Se podría tratar de uno de los cientos de videos que aún circulan en redes al hablar de las llamativas performances que los artistas realizaban en los ‘90. Pero, en este caso se trata de una filmación especial al volverse viral por un detalle: se promovía la inclusión y pocos lo notaron, hasta ahora.

En Facebook y Twitter los usuarios se preguntaron lo mismo al compartir el video de la presentación del artista argentino en le programa chileno Pase lo que pase: “¿A qué edad se enteraron que las bailarinas de Antonio Ríos cantaban con lengua de señas?”. Lejos de prestar atención en los llamativos atuendos que se observan en el show, se hizo foco en este detalle que hasta ese momento para la mayoría pasó desapercibido.

Se trata de una filmación de 1998, en la que se visualiza que las dos mujeres que acompañan al músico durante toda la canción, además de bailar al ritmo de la música, interpretan el tema con lenguaje de señas para que las personas hipoacúsicas también puedan disfrutar del show, que trasmitía pura alegría.

Antonio Rios actualmente tiene 67 años (Foto Instagram @antoniorioseloriginalok)

Los usuarios de las redes se vieron totalmente sorprendidos ante este gesto que el intérprete de “Nunca me faltes” decidió incorporar en su presentación, más que nada porque no era algo común en ese momento. Actualmente, Patricia Sosa es una referente en el tema, dado que en sus show utiliza el lenguaje de señas.

El video se volvió viral en las redes (Foto captura video)

Casi a 25 años de esta presentación internacional, hoy Antonio Ríos cosecha miles de halagos en las redes ante la viralización del video. “Ahora ame vine a enterar y más a allá de los gustos musicales es algo muy bueno”; “Mis respetos al señor Ríos”; “Tengo 40 años y recién me entero, es buenísimo”; “Sin dudas un adelantado”; “No entiendo cómo tardamos tanto en darnos cuenta”; “Estoy maravillada”; “Les juro que nunca me hubiese dado cuenta” y “Estoy sin creer que nunca me había dado cuenta, lo escucho desde siempre”, fueron algunos de los comentarios tanto en Twitter como Facebook.

Las bailarinas interpretaban toda la canción Foto captura video)

Más allá de los que recién descubrieron lo de las bailarinas, gracias a la viralización del video, hubo quienes fueron en sentido contrario y remarcaron que estaban al tanto de la cuestión. “Tengo una sobrina hipoacúsica y mi hermana la llevaba a verlo a los boliches, yo no entendía cómo era posible el fanatismo de mi sobrina. Ahora entiendo todo, gracias”, escribió un usuario al hablar de su experiencia personal.

