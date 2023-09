El viaje de Massa a Neuquén: anuncios, críticas y un acto masivo con la mira puesta en Javier Milei

Cuando quedaban apenas horas para que termine la veda electoral para anuncios oficiales, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, dejó grabado el mensaje para confirmar el bono de $47.000 para 2,8 millones de trabajadores informales sin cobertura ni ingresos, y viajó hasta esta provincia, donde cumplió ayer una agenda intensa que combinó la gestión y la cuestión electoral. Llegó a una región, la Patagonia, donde Javier Milei arrasó en las PASO. Aquí, Unión por la Patria se propone desteñir algo de la ola violeta que lo cubrió todo. Y para eso, esta mañana hará una muestra de fuerza, reuniendo a toda la política detrás de su candidatura, en un acto multitudinario en la localidad de Plottier.

En Vaca Muerta, Massa anunció un dólar diferencial para el sector petrolero, destinado a sostener el ritmo de inversión y producción y, en simultáneo, a robustecer la oferta de dólares en la previa de las elecciones y evitar sobresaltos cambiarios. También inauguró la remodelación de una obra sanitaria en Centenario, y pasadas las 9 de la noche, firmó acuerdos con el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente de la capital, Mariano Gaido, ambos del oficialista Movimiento Popular Neuquino. Lo hizo ante la mirada y el plácet de Rolando “Rolo” Figueroa, el vencedor de 60 años de caudillismo de los Sapag.

En cada una de esas instancias estuvo presente “el factor Milei”, el rival con el que el candidato de Unión por la Patria quiere polarizar para llegar al balotaje.

Fueron las últimas actividades donde Massa estaba libre de usar alternativamente los dos “sombreros”: el de ministro de Economía y el de candidato. Por el Código Electoral, a partir de hoy tiene impedido hacer anuncios que puedan influir en el voto. Antes de subirse al avión de LADE, la línea del Estado que administra la Fuerza Aérea, había compartido un acto con su esposa, Malena Massa, y el presidente Alberto Fernández. “Ahora me toca laburar de candidato”, dijo ayer por la tarde Massa entre sus íntimos.

Ya a bordo del avión se conoció que el ministro tiene decidido que durante el debate presidencial va a hablar de su futuro equipo económico, donde aspira a sumar a la oposición. Que no va a ir al 59° Coloquio de IDEA. Que se unificarán los pagos al FMI hacia fin de octubre -una vez que se haya superado la elección-. Que habló con Cristina Kirchner después del acto que hizo el fin de semana. Y que hay confianza en que el peronismo pueda ganar en octubre más de 100 municipios en la provincia de Buenos Aires, la invariable “madre de todas las batallas”. Incluso creen poder ganar seis intendencias que están en manos de Juntos por el Cambio: creen que pueden mejorar en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Pergamino, Junín, Chacabuco.

Sabe que depende de la economía y por eso monitorea el impacto de las medidas tomadas en las últimas semanas para mejorar los ingresos. Es a todo o nada. Eliminación de Ganancias, créditos, suma fija para formales, bono para jubilados, bonos para informales, otro bono para desocupados, y devolución de IVA, entre más de 30 medidas preelectorales. “El programa de devolución de IVA ya lo usaron 9.044.778 personas, con un promedio de 2.200 pesos”, cuentan en su entorno.

Al aterrizar, a Massa lo esperaban el gobernador de Neuquén que termina en diciembre, el que empieza, el mandatario de Río Negro.

Vaca Muerta y “pax cambiaria”

El factor Milei también estuvo presente en el anuncio del dólar para Vaca Muerta. El ministro encabezó en el yacimiento La Amarga Chica una recorrida por el oleoducto norte junto Gutiérrez, Figueroa, Weretilneck; la secretaría de Energía, Flavia Royón; el presidente de YPF, Pablo González; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Tanto en el discurso como fuera de micrófono, Massa confirmó que la medida tuvo dos objetivos simultáneos: mantener el ritmo de inversión y producción de no convencionales y, al mismo tiempo, generar una “pax cambiaria” que perdure, al menos, hasta el 22 de octubre.

Para conseguir ambos fines, se habilitó un esquema de dólar diferencial -al estilo “dólar-agro”- para los exportadores de hidrocarburos de la cuenca de Vaca Muerta, con el fin de conseguir la liquidación de unos USD 1.200 millones entre octubre y noviembre.

El ministro adjudicó a la victoria de Milei en las PASO y los recálculos por el impacto de una posible dolarización el motivo principal de la retracción de la inversión.

“Venimos de récord de producción de gas, de producción de petróleo, inversión del sector de hidrocarburos en la Argentina. Pero hace algunos días, con el resultado electoral es como que alguno empezó a pensar que la incertidumbre le ponía un freno a la inversión en este sector. No queremos que se pare de generar empleo, no queremos que se pare de perforar para producir para el año que viene”, explicó.

Pero al mismo tiempo, los 1.200 millones de dólares -300 de los cuales brindarán oferta al mercado único y libre de cambios- Massa cree que podrán engrosar la oferta de dólares que permitan generar una “pax cambiaria” que no afecte el proceso electoral. En esa misma línea está la decisión de “patear” hasta el 30 de octubre todos los vencimientos con el Fondo Monetario: el 6 de octubre eran USD 1.280 millones; el 12 de octubre USD 640 millones; y un tercero por USD 673 millones, el último día de octubre. El 30, se harán todos los pagos juntos, en medio de una cada vez más tensa relación con el organismo.

En Vaca Muerta también insistió con la idea de formar un gobierno de unidad nacional, que viene planteando y que el fin de semana lo expuso en un encuentro con gobernadores donde estuvieron dos radicales, Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Massa encabezó el acto en Vaca Muerta junto el titular de YPF, Pablo González

Obra sanitaria

Después del acto en Añelo, Massa viajó a la localidad de Centenario, donde inauguró la remodelación de una obra cloacal que beneficiará a unos 57 mil vecinos y que estuvo a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas Sanitarias (ENOHSA). Esa planta de tratamiento sanitario era indispensable para que la región no arrojara al río Neuquén efluentes.

Junto a la misma comitiva y el intendente local Javier Bertoldi, Massa apuntó contra Milei sin nombrarlo: “Estamos en un tiempo en que aquel que dice la idea más loca, el que grita más, el que hace más ruido, pareciera que es el que se impone y el que tiene razón. Pero el 80% de nuestro cuerpo es agua y cuidar el río y cuidar los ríos es cuidar la vida”.

“Plantear que el cambio climático es una mentira, que contaminar los ríos es un problema de precio, que no hay problema, que la contaminación no influye en nada, y plantear la idea de que el desarrollo y la sustentabilidad no pueden ir de la mano también es una gran mentira”, agregó.

En ese sentido advirtió que “hay que entender que lo que se discute son valores. El valor del ambiente como valor de defensa de la vida. El valor del rol del Estado en el cuidado de la seguridad contra la libre portación de armas. Imagínense a cualquier mamá de Neuquén viendo a su hijo irse al colegio con un revólver en la mochila en lugar de una notebook en la mochila”.

“Si siguen adelante estas locuras que plantean otros de la libre venta de armas en la Argentina, piensen ustedes como sociedad el daño que nos haría. Defender la idea de que nuestros hijos vayan con una notebook al colegio en la mochila y no con un arma, también es parte de los valores que tenemos que defender”, continuó.

Y también allí apuntó a la unidad nacional: “Les pido que nos acompañen en el gobierno nacional, en la epopeya de construir el futuro de la Argentina y de trabajar por un país verdaderamente federal, integrando a santacruceños, neuquinos, jujeños, salteños y de todas las provincias de la Argentina. Los genios no están en las 60 manzanas de Buenos Aires”.

La firma de convenios

Massa estuvo en la Casa de Gobierno de Neuquén junto a funcionarios locales

Por último, cerró las actividades con un encuentro en la Casa de Gobierno de Neuquén, donde firmó acuerdos con el mandatario actual, en un acto que contó con Rolo Figueroa, el intendente local, y dirigentes y funcionarios locales. Entre Nación, provincia y la ciudad se firmó la continuidad del Paseo Costero sobre el río Neuquén y la pavimentación de la avenida Los Paraísos, en el ingreso norte de la ciudad. Además, se anunció aportes no reintegrables a la provincia por unos 600 millones de pesos para la provincia. Y otros 120 millones de ANSES con destino al sistema previsional.

En ese contexto, Massa tuvo el discurso más largo de toda la jornada, donde reiteró su propuesta de unidad nacional y volvió a criticar, sin nombrarlo, muchas de las propuestas de Javier Milei.

“En Argentina escuchamos hablar de la eliminación del régimen de coparticipación, de la eliminación de la obra pública como instrumento para el desarrollo, la eliminación del financiamiento educativo, para ir a un modelo de arancelamiento universitario”, resaltó el candidato de Unión por la Patria y se pronunció a favor de los que “creen en el INCUCAI y no en la venta de órganos”.

Además, agregó: “Escuchamos que los procesos de desarrollo requieren de la quita de derechos de los trabajadores y Neuquén es un buen ejemplo de que no hacen falta esclavos para que haya producción, trabajo, generación de divisas y de valor agregado. Los mejores salarios están en gran parte del sector económico de Neuquén. No hay un solo derecho excluido en los convenios colectivos de trabajo”.

Finalmente, recordó que “Neuquén es la provincia proporcionalmente con mayor cantidad de trabajadores beneficiados por la eliminación de Ganancias, por el impacto que los salarios del sector petrolero y la construcción. Aquí están la mayor cantidad proporcionalmente de trabajadores beneficiados con la eliminación del impuesto, que ya desde octubre lo dejan de pagar”.

Alineados

Massa encabezará hoy un encuentro que confirmará el alineamiento de todos los sectores políticos de peso de la política provincial y de los gremios detrás de la candidatura de Unión por la Patria. En el complejo Olivia de Plottier, estarán reunidos sindicatos y sectores políticos que acostumbran a recorrer caminos separados. Entre ellos no faltaron los enfrentamientos abiertos, incluso violentos. “Está todo bien y todos ordenados”, le dijo a Infobae uno de los convocados.

Se trata de un acto que se anunció como multitudinario, donde confluirán el Sindicato de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, la UOCRA, y ATE, tres de los más numerosos de la provincia y donde el peronismo pisa fuerte, pero que también pisan fuerte los partidos que dominan la escena local.

En ese sentido, también estarán representantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), del gobernador saliente Omar Gutiérrez; de Comunidad Neuquina, del mandatario electo Rolando “Rolo” Figueroa; y del sector del PJ que lidera Darío Martínez. “Es la primera vez que van a estar todos juntos. Massa lo hizo”, presumían en el avión que llevó a la comitiva.

El acto en sí será para celebrar la eliminación del Impuesto a las Ganancias, en la provincia que en términos porcentuales es la que tiene más trabajadores afectados a la cuarta categoría, que se eliminó por decreto y que se aprobará en las próximas horas por el Senado, por un proyecto de ley enviado por el ministro-candidato.

Neuquén es la puerta de entrada a la Patagonia, un territorio que se pintó íntegramente de violeta: Milei sacó más de 40 en la mayoría de las provincias de la región. También en Río Negro, por eso no llamó la atención que en el acto en Vaca Muerta estuviera Alberto Weretilneck, otro gobernador electo que también públicamente apoyó la postulación de Unión por la Patria. Más allá de los alineamientos, Massa sabe que para el peronismo es la Patagonia rebelde.

