El tuit amenazante de Aníbal Fernández contra Nik y su respuesta: “Tengo miedo”

El ministro de seguridad, Aníbal Fernández, tuvo una polémica reacción en redes sociales al salir al cruce de un comentario del historietista Cristian Dzwonik, conocido como Nik, el creador de Gaturro​: le dio a entender que sabía a dónde iban al colegio sus hijas, lo que despertó la reacción de la oposición por el mensaje, leído como intimidatorio y amenazante.

Un tuit de Nik fue el disparador del hecho. «Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo», había escrito el dibujante, en una crítica a las medidas del Gobierno para levantar la derrota electoral en las PASO.

Y fue allí que llegó el texto con ribetes intimidatorios del ministro de Seguridad de Alberto Fernández.

El violento tuit de Aníbal Fernández contra Nik. Foto captura Twitter.

«Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?», escribió Fernández.

La respuesta del humorista gráfico fue inmediata. «El ministro de seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo«, escribió, sin ninguna intención de ser gracioso.

Además, en otro tuit confió que «el rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después, que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet», continuó el creador de Gaturro.

A pesar de que dijo que lo borró, pasadas las 17.15 Fernández no había borrado el posteo.

La respuesta de Nik

El humorista gráfico, que publica sus historietas en el diario La Nación, le confirmó a ese medio que este martes denunciará a Aníbal Fernández. «Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad”, sostuvo.

Nik agregó: “Siempre he recibido ataques y amenazas del Gobierno, también de los medios ultrakirchneristas. Pero lo que me asustó esta vez es que se metan con tus hijos. Tengo dos hijas que van a la ORT. Justo el ministro de Seguridad produce inseguridad un día feriado”.

El dibujante cuestionó la divulgación de «datos privados», la definió como «una pelea del Estado con ciudadanos de a pie» y remarcó: «Ejercer violencia psicológica desde el Estado me dejó temblando».

Por último, señaló que las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación tienen, además, «un tufillo antisemita», una acusación que extendió al resto del Gobierno.

«También hay un tufillo antisemita del fanático promedio: por Alberto Nisman, por la AMIA. Este gobierno tuvo actitudes que rozan el antisemitismo», dijo Nik.

La polémica sobre el subsidio o no de la escuela, en todo caso, fue menor ante la reacción de un ministro ante un ciudadano por una crítica. Referentes de la oposición no tardaron en salir a cuestionar el gesto de Aníbal Fernández e incluso, pedir su remoción de su cargo.

Piden la renuncia de Aníbal F.

Uno de los primeros en salir a contestarle al tuit de Aníbal Fernández fue Ricardo López Murphy: «El mensaje del Ministro de Seguridad de la Nación es de una enorme gravedad institucional«.

«Utiliza información personal de un ciudadano para amenazarlo por su opinión política. Una respuesta intimidante y antisemita, del funcionario que debería cuidar a los argentinos», disparó el candidato a diputado de Juntos.

La presidenta del PRO y ex ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, también se refirió al asunto. «Esto se llama ESCRACHE Ministro Aníbal Fernández, por una opinión de Nik. Retráctese YA y le advierto #ConLosChicosNo!», escribió.

Mario Negri, diputado nacional por Córdoba, presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, mostró un comunicado de este último, en el que repudiaron «la amenaza que el ministro de Seguridad nacional realizó en las redes sociales al humorista Nik».

«Quien debe garantizar la seguridad de cada ciudadano utilizó las redes sociales para dar información personal y familiar del colegio al que asisten los hijos de Nik. Esta conducta no es otra cosa que un acto intimidatorio», consideraron, al tiempo que definieron que el ministro «acaba de traspasar un límite delicadísimo» que puso en peligro a las hijas del humorista.

Gerardo Milman, candidato a diputado nacional de Juntos y ex mano derecha de Bullrich en la misma área fue directo: pidió la renuncia del ministro Fernández.

«El Ministro de Seguridad debe renunciar. Es su responsabilidad cuidar a los argentinos. No amenazarlos, no apretarlos, no intimidarlos. Queda claro que Aníbal Fernández no está a la altura del cargo. Lo que hizo con Nik es canallesco. Pida disculpas y renuncie«, escribió.

En otro tuit se cuestionó: «¿Por qué entre tantas escuelas Aníbal Fernández elige usar como ejemplo la ORT? ¿Intimida al ciudadano con información personal o desliza un comentario antisemita? Grave y delirante por donde se lo lea».

Por su parte, María Eugenia Vidal -candidata a diputada nacional por la Ciudad- aseguró: «El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, como respuesta a una crítica de Nik le avisa que sabe a qué escuela van sus hijos. Con los chicos no. #VolvieronPeores».

También se manifestó Cristian Ritondo, diputado nacional​ por la Provincia de Buenos Aires. «Repudio las amenazas y me parece muy grave que surjan del Ministro de Seguridad. No podemos permitir que para callar al que opina diferente se utilice información sobre sus hijos. Mi solidaridad con Nik», expresó el ex ministro de Seguridad bonaerense.

Otro que siempre sale a expresar sus opiniones por Twitter es el diputado nacional de CABA, Waldo Wolff, y esta vez también lo hizo.

«El ministro de seguridad amenaza veladamente a quien critica acciones de gobierno», definió.

«Exhibe información de la vida privada dando a entender que los hijos de Nik con quien me solidarice van a ORT. Seguramente me amenace a mí también. Estamos acostumbrados en la familia», terminó.

También se sumó a las críticas Silvana Giudici, que repudió el «escrache y amenaza del ministro de seguridad a Nik». «Inadmisible conducta de un ministro patotero contra un ciudadano».

Por su parte, la diputada nacional Adriana Cáceres le preguntó al ministro de seguridad: «¿Está Ud. amenazando a un ciudadano?».

Y continuó: «Aprietes, antisemitismo, bravuconadas y agravio público ante expresiones libres. Este 14 de noviembre, le ponemos punto final a la prepotencia y a los que nos quieren sumisos y dependientes». concluyó.

La también diputada nacional, Graciela Ocaña, aseguró que «Volvieron peores», en relación al peronismo y la famosa frase sobre la vuelta al poder.

Y siguió. «No solamente es un machirulo, también amenaza a un ciudadano que sólo dijo lo que pensaba. Mi solidaridad con Nik, vamos a presentar un proyecto repudiando la actitud del Ministro de la Inseguridad y el apriete, Aníbal Fernández. #ConLosChicosNo», adelantó.

El siempre polémico diputado Fernando Iglesias le dijo a Fernández: «Volvé al baúl».

«El ministro de seguridad de la nación apretando a ciudadanos privados con información sobre sus vidas. Pero los fascistas son los otros… Mi solidaridad con Nik«, se sumó.

«Mientras Argentina sangra por la inseguridad y el narcotráfico, el ministro Aníbal Fernández, nunca no está patoteando. Eso son los k«, escribió la diputada provincial Carolina Píparo, candidata de José Luis Espert.

El diputado Federico Angelini, de JxC fue categórico ante la respuesta de Aníbal Fernández. «Lo peor de lo peor ha vuelto», escribió. Y detalló. «Sale a apretar con información de la vida PRIVADA«. «No naturalicemos esto. Es GRAVÍSIMO», reclamó.

El candidato a diputado liberal por La Libertad Avanza, Javier Milei, también se pronunció sobre el tema y le dio a Aníbal Fernández «repudio total» a la «actitud patotera«.

«Así es la casta política, usan el monopolio de la violencia del Estado para perseguir a individuos que piensan distinto. Mi absoluta solidaridad con Nik contra este atropello», culminó.

