El Tribunal Constitucional de Bolivia ratificó que Evo Morales no puede volver a ser candidato a presidente

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha ratificado la imposibilidad de una segunda reelección presidencial de manera consecutiva o discontinua en el país, cerrando los caminos para una eventual candidatura de Evo Morales en los comicios de 2025.

La decisión, reportada por medios locales como El Deber, Opinión, Brújula y El Día, se formalizó mediante el Auto Constitucional 0083/2024 ECA, una respuesta a la solicitud de enmienda de la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 de diciembre de 2024.

La resolución del TCP responde a un recurso del diputado José Carlos Gutiérrez, del partido Creemos, quien solicitó una postura definitiva sobre la interpretación de la reelección en el caso del amparo favorable a Miguel Ángel Balcázar.

En el fallo, el TCP establece que ninguna autoridad puede postularse para un tercer mandato tras haber cumplido dos periodos, ya sea de forma consecutiva o alternada. Evo Morales (REUTERS/Claudia Morales)

“El periodo de mandato de los representantes nacionales, se sujetará a las reglas constitucionales señaladas en el mismo, siendo posible para los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el ejercicio de dicho mandato por dos períodos similares, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato; dado que, el fin del Constituyente, a partir de lo determinado por la Constitución Política del Estado en actual vigencia, es evitar de cualquier modo, la permanencia de una autoridad electa; en el caso de los Órganos Ejecutivo y Legislativo por más de diez años; en el Judicial por más de 12 años; y en el Electoral a uno solo sin posibilidad a reelección”,

El fallo también tendrá impacto en las elecciones regionales, ya que se aplicará a gobernadores y alcaldes que hayan completado dos mandatos, impidiéndoles postularse nuevamente. En un apartado categórico, el documento señala: “Ninguna autoridad electa que hubiera superado dos candidaturas anteriores podrá candidatear y menos ejercer el cargo de Presidente”.

Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), había argumentado previamente que este fallo no le afectaría, ya que no participó en las elecciones de 2020. No obstante, el dictamen del TCP, al restringir explícitamente la posibilidad de reelección a quienes ya cumplieron dos mandatos, cierra las aspiraciones de Morales de participar en los comicios programados para el 17 de agosto de 2025.

Tensión en el Parlamento

Los agentes de seguridad protegen al vicepresidente boliviano David Choquehuanca, tercero desde la izquierda, del agua y las flores arrojadas por los legisladores que apoyan al expresidente Evo Morales (Foto AP/Alejandro Mamani Apaza)

Los parlamentarios oficialistas del ala afín al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) impidieron este viernes con violencia la instalación de la sesión legislativa en la que el presidente del país, Luis Arce, debía presentar un informe de gestión al cumplir cuatro años de Gobierno e iniciar el quinto y último de su gestión.

El vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, que también preside la Asamblea Legislativa, se disponía a iniciar la sesión parlamentaria cuando un grupo de diputados y senadores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) afines a Morales se aproximaron violentamente al estrado principal.

Los parlamentarios de la llamada ala ‘evista’ o cercana al exgobernante destrozaron un arreglo floral colocado delante del estrado y arrojaron tomates y agua a Choquehuanca, mientras el equipo de seguridad del vicepresidente intentaba cubrirle con una chaqueta.

Choquehuanca finalmente abandonó el lugar y la sesión no llegó a instalarse, por lo que ahora se espera alguna información oficial sobre el lugar desde donde Arce dará su informe de gestión.

(Con información de EFE)