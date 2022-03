El sorteo del Mundial Qatar 2022: cuándo es, cómo se definen los grupos y cuáles podrían ser los rivales de Argentina

La cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ya está en marcha. El viernes 1 de abril es la fecha que estableció la FIFA para celebrar en Doha (a las 13 de la Argentina) el sorteo que definirá los ocho grupos a los que serán destinado los 32 equipos que disputarán el certamen. Antes de ese día, se definirán 14 de las 17 plazas vacantes, con duelos atrapantes en todos los continentes. Como nunca antes, el día del sorteo quedarán aún sin resolver tres lugares, correspondientes a repechajes que se jugarán en junio. Habrá, en definitiva, 37 países pendientes de las bolillas de la suerte.

La organización de la Copa definió ya la modalidad del procedimiento para armar los grupos: se tomará como referencia para ordenar a los equipos la posición en el ranking FIFA que se publicará el jueves 31, al cabo de los últimos duelos de Eliminatorias. La última versión de ese listado tiene a la Argentina en cuarto lugar, lo que le garantiza a la selección de Lionel Scaloni una de las cabezas de serie. Los resultados con Venezuela y Ecuador pueden hacerlo subir o bajar algún lugar, pero nunca por debajo de las posiciones que garantizan estar en el preciado bombo 1. Aunque eso le evitará cruzarse en la primera fase con algunos de los grandes favoritos, no impide que entre los posibles rivales se encuentren gigantes del fútbol mundial, como Alemania.

El cronograma que se conocerá el 1 de abril durante el acto que se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha (DECC) trazará el fixture completo del campeonato que arranca el 21 de noviembre, con el primer partido del local Qatar en el estadio Al Bayt, y termina el 18 de diciembre, con la final pautada en el Estadio Lusail, con capacidad para 80.000 personas. Nunca antes un Mundial se había disputado en los últimos meses del año.

El mecanismo del sorteo

Los equipos clasificados serán distribuidos en cuatro copones, ordenados según su posición en el ranking FIFA. Los ocho grupos estarán conformado por un equipo de cada copón, en busca de un nivel lo más uniforme posible. Se establecieron una serie de restricciones para garantizar la diversidad geográfica: no puede haber más de dos equipos europeos juntos y de las restantes federaciones (Sudamérica, Centro-Norteamérica, África, Asia y Oceanía) solo puede haber uno por grupo. La FIFA aclaró que esto se dará “en la medida de lo posible”, dada la complejidad que suma el hecho de tener bolillas indefinidas. Otra regla que añadió la FIFA es que todos los grupos deben tener al menos un europeo, con lo que habrá cinco que tengan dos selecciones de la UEFA.

Lo único que ya está resuelto es que Qatar estará en el grupo A. Al empezar el sorteo se distribuirán el resto de las cabezas de serie entre los grupos B y H. Luego se sortearán los demás copones: una bolilla determinará qué país va a cada grupo y otra, en qué posición (del 2 al 4) se ubica dentro de la zona. Esto último sirve para establecer el orden de los partidos de la primera ronda.

Los posibles rivales de la Argentina

Argentina será uno de los ocho cabezas de serie, privilegio que compartirá con Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra y España (que ya no dependen de los resultados de sus próximos dos partidos). El último lugar podría definirse en el más impactante de los play-off de repechaje que se disputan en Europa, en un grupo de cuatro equipos que integran Portugal e Italia. Si uno de los dos se clasifica, será cabeza de serie. Si los dos quedaran eliminados (tienen que jugar antes con Turquía y Macedonia del Norte, previamente), se abre una opción de ser cabeza de grupo a Dinamarca o a Holanda (que juegan un amistoso entre ellos que puede influir en este caso). Alemania, México y Estados Unidos (estos dos últimos aún deben clasificarse) tendrían alguna lejana opción si se combinan ciertos resultados.

Joshua Kimmich, durante un partido de las eliminatorias contra Rumania; Alemania será el gran cuco del sorteo

El segundo copón tendrá grandes potencias que podrían tocarle a la Argentina en el sorteo. Si no se diera la situación antes descripta, estarán allí Alemania, Holanda, Dinamarca, Suiza y Croacia. Más, de no ocurrir nada extraño, México y Estados Unidos, bien posicionados en el octogonal de la Concacaf. Si Uruguay se clasificara (al día de hoy entraría sin repechaje) también estaría en este lote, aunque no podría tocarle a Argentina por ser de la misma federación.

Memphis Depay (derecha) anota el segundo gol de Holanda en la victoria 2-0 ante Noruega en las eliminatorias del Mundial, el martes 16 de noviembre de 2021. Otro de los históricos que integran el copón 2

En el tercer copón quedarían los equipos en teoría más débiles de Europa. De los ya clasificados caería ahí Serbia, que mandó al Portugal de Cristiano Ronaldo al repechaje. Según quiénes sean los que ganen los últimos tickets, podría haber más europeos en este copón, lo que incrementaría la posibilidad de que la selección de Lionel Messi quede emparejada con dos equipos de ese continente. En este lote muy probablemente figuren los ya clasificados Irán y Corea del Sur.

El último copón, de los a priori más débiles, incluirá las tres bolillas que todavía no tienen dueño. No es un problema en el caso del play-off europeo, pero plantea una complicación adicional en los otros dos casos porque se deberán considerar múltiples posibilidades para cumplir con la regla de que no se repitan equipos de una misma federación. La FIFA todavía no informó de qué manera resolverá ese inconveniente.

Los equipos que pelean por los últimos lugares

La semana que viene se juegan los partidos de vida o muerte que darán 14 lugares para Qatar 2022 y quedarán armados los play-off que resolverán en junio las últimas tres vacantes.

En Europa, 11 equipos pelean por tres lugares. El formato del repechaje es electrizante: se armaron tres llaves de cuatro equipos, que se enfrentan en un formato tipo semifinal/final, a partido único. La guerra en Ucrania añadió un elemento dramático. La FIFA decidió descalificar a la selección de Rusia, que debía jugar de local con Polonia. Así, el equipo de Robert Lewandowski pasa directo a la final, que será de local contra el vencedor de Suecia–República Checa.

El polaco Robert Lewandowski presionó para que Rusia fuera eliminado de la competición; su país jugará el repechaje contra el vencedor de Suecia-República Checa

Ucrania debe jugar de visitante contra Escocia, pero por la invasión que sufre el país del este europeo la FIFA decidió postergar el partido a junio. El ganador se enfrentará de visitante al que pase el duelo entre Gales (local) y Austria, que se disputa en Cardiff el jueves 24.

Nada supera en emoción a la tercera llave, que tiene de un lado Portugal–Turquía y del otro Italia–Macedonia del Norte. El esperado choque de gigantes entre Portugal e Italia, si se confirma, se jugaría en Lisboa.

Cristiano Ronaldo se juega a todo nada la clasificación a su último mundial PATRICIA DE MELO MOREIRA – AFP

En América del Sur ya están clasificados Brasil y Argentina. Ecuador se perfila para ser el tercero, mientras que Uruguay ocupa el cuarto puesto, que da lugar directo. Perú llega a las dos fechas finales en posiciones de repechaje. Chile y Colombia mantienen esperanzas de meterse.

Tabla de posiciones — Clasificatorias Sudamericanas Pos. PJ G E P DG Pts Resultados recientes 1 Brasil 15 12 3 0 27 39 E G G E E G 2 Argentina 15 10 5 0 16 35 G G G E G G 3 Ecuador 16 7 4 5 10 25 P E G G E E 4 Uruguay 16 6 4 6 -3 22 P P P P G G 5 Perú 16 6 3 7 -4 21 P P G G G E 6 Chile 16 5 4 7 -1 19 G G G P P G 7 Colombia 16 3 8 5 -3 17 E E P E P P 8 Bolivia 16 4 3 9 -12 15 G G P G P P 9 Paraguay 16 2 7 7 -14 13 P P P E P P 10 Venezuela 16 3 1 12 -16 10 G P P P G P

La liguilla de la Concacaf muestra muy encaminado a Canadá, a falta de tres partidos. Estados Unidos y México son claros favoritos para las otros dos lugares directos, mientras que la vacante de repechaje se la disputan entre Panamá y Costa Rica.

El ex-River Rogelio Funes Mori, actual jugador de la selección de México, que se juega la clasificación la próxima semana

En Asia ya están resueltos los dos clasificados del grupo A (Irán y Corea del Sur), mientras que el grupo B mantiene el suspenso entre Arabia Saudita, Japón y Australia. Los terceros de grupo irán a una última fase que habilita al ganador a un play-off con el quinto de Sudamérica. Emiratos Árabes Unidos y Líbano tienen opciones de jugar con el tercero del grupo B. Ese partido se jugará en junio en Qatar.

La definición africana también se prevé atrapante. Son cinco cruces, ida y vuelta, con un boleto a Qatar como premio. Se enfrentan: República Democrática del Congo vs. Marruecos, Malí vs. Túnez, Egipto vs. Senegal, Nigeria vs. Ghana y Argelia vs. Camerún.

El argentino Héctor Cúper busca una clasificación histórica con la República Democrática del Congo Twitter / Archivo

Qué repechajes se resuelven después del sorteo

Dos repechajes intercontinentales se resolverán en junio. El quinto de Sudamérica compite a partido único en Qatar contra el mejor tercero de Asia, mientras que el cuarto de la Concacaf enfrentará también en el país anfitrión del Mundial al ganador de la eliminatoria de Oceanía, en la que es claro favorito Nueva Zelanda.

El procedimiento, al detalle

Qatar, anfitrión, será cabeza de serie y estará acompañado en el Bombo 1 por los siete mejores del ranking mundial que FIFA publicará el 31 de marzo. De todas formas la Selección Argentina, cuarta en la actualidad, ya tiene el lugar asegurado junto a Brasil, Bélgica, Francia, Inglaterra y España.

Vale destacar que Alemania, cuatro veces campeona del mundo, estará en el Bombo 2, por lo que enfrentará si o si a algún cabeza de serie en la fase de grupos.

