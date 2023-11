OPINIÓN EDITORIAL PRESTADA El sello de Macri en el gabinete de Milei: Bullrich se queda con Seguridad y Caputo se posiciona en Economía

Este jueves se confirmó que la ex candidata a presidenta volverá a ocupar la cartera que gestionó entre 2015 y 2019, mientras «el Messi de las finanzas» piensa si decirle sí o no a la propuesta de Javier Milei. Mauricio Macri sigue los acontecimientos desde Arabia Saudita.

Desde Arabia Saudita y con cariño. El expresidente Mauricio Macri se quedó con dos lugares claves a la hora de pensar el nuevo gobierno de Javier Milei y demostró el poder que tendrá en la administración que viene. Hace instantes se confirmó que Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad y todo indica que Luis «Toto» Caputo comandará la cartera de Economía.

Una de las preguntas centrales luego de la victoria de los libertarios en la segunda vuelta electoral rondaba en torno a cómo sería la sociedad política entre Milei y Macri, luego de aliarse para derrotar a Sergio Massa y Unión por la Patria. Parte de la respuesta se encontró este jueves, luego de que se confirmara que Bullrich ocupará Seguridad y Caputo es el nombre más instalado para el Palacio de Hacienda.

Ambos son macristas de paladar negro y de la primera hora. El ex presidente se encuentra de viaje por Arabia, mientras su nuevo socio intercala entrevistas, reuniones y llamados con otros pares de cara al 10 de diciembre.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich luego del triunfo libertario

La confirmación de Bullrich dejó de lado a Victoria Villarruel, la vicepresidenta de La Libertad Avanza, a quien el propio Milei calificaba como la más capacitada para encabezar el Ministerio de Seguridad. No solo no sucedió sino que en el área de Defensa, donde también se hablaba de su presencia, podría ser para el ex senador Federico Pinedo, otro integrante del partido amarillo desde la hora cero.

A favor de Villarruel juega una de sus declaraciones de los últimos días, donde afirmó que solo sería vicepresidenta. Bullrich, por su parte, afirmó el último lunes: «Pienso que cuando uno estuvo en un lugar, dos veces pasar por el mismo no es bueno. No hay que enamorarse de las cosas que hiciste». La declaración surgió luego de que le preguntaran si sería Ministra de Seguridad. 72 horas después, su pensamiento cambió.

Con la confirmación de la ex candidata presidencial y la posibilidad de que «el Messi de las finanzas«, como lo llamó el propio Macri, ocupe Hacienda, el macrismo tomaría el poder en dos de los ocho ministerios del próximo gobierno libertario. Los restantes son Relaciones Exteriores (Diana Mondino), Interior (Guillermo Francos), Defensa, Justicia (Mariano Cuneo Libarona ya fue ratificado), Capital Humano (Sandra Pettovello) e Infraestructura (Guillermo Ferraro).

Dos hombres de Schiaretti formarán parte del gabinete de Milei

Durante la campaña que transcurrió entre la primera vuelta y el balotaje, Juan Schiaretti no llamó directamente a votar ningún candidato. Sin embargo, en una de sus primeras apariciones públicas luego de quedar afuera de la carrera hacia la Casa Rosada, criticó a Sergio Massa, algo que desde UxP tomaron como un apoyo indirecto al libertario. Todavía resuenan las palabras de Macri, al ser consultado sobre la preferencia del mandatario provincial: «El Gringo sabe qué hacer».

Este jueves el gobernador saliente de Córdoba volvió a ser mencionado, pero por los dos funcionarios que formarán parte del armado de La Libertad Avanza. El primero de los nombres fue el de Franco Mogetta, quien ocupará la secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Infraestructura. En Córdoba, Mogetta ocupaba ese cargo provincial.

El segundo nombre causó más sorpresa. Este jueves se supo que Carolina Píparo finalmente no va a dirigir ANSES, más allá de que fue uno de los primeros nombres que trascendió y que había ratificado un encuentro con Fernanda Raverta para el 27 de noviembre. En su lugar estará Osvaldo Giordano, actual titular de Finanzas del schiarettismo.

Más allá de los nombres propios, Milei confirmó que su gabinete completo se conocerá el 10 de diciembre. Con nombres nuevos y otros no tanto, el reciente mandatario electo diagrama quiénes serán las personas que se ocuparán de gobernar un país en crisis. Muy lejos quedaron sus cuestionamientos a la casta.

