El Presupuesto 2024 llega a un Congreso en campaña: Massa pateará el debate y JxC denuncia un pacto con Milei

El Presupuesto demostró otra vez que, pese a que en los papeles es la “ley de leyes”, en los hechos es una iniciativa más que no escapa a la lógica electoral. Sergio Massa cumplirá con presentarlo, como trámite, y con algunos agregados de campaña; JxC no esperaba más que un “dibujo” que nada tendrá que ver con la realidad económica actual ni la del año que viene y Javier Milei aprovechó para intercambiar guiños con el ministro de Economía y plantarse, casi, en el lugar de un presidente electo.

Este jueves, la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, alfil parlamentario de Massa, confirmó efectivamente que el Presupuesto 2024 ingresaría a la Cámara Baja -como lo establece la Ley de Administración Pública- pero adelantó que no darían “los tiempos” para tratarlo antes de las elecciones del 22 de octubre. La cuestión tiene más que ver con decisión política que con tiempos.

Poco antes, el massismo se había encargado de hacer trascender que el ministro de Economía encontraba “razonable” el pedido de Milei de postergar el debate y que sería analizado. En los hechos, Milei no había solicitado simplemente postergar el tratamiento, sino que, a través de un pedido formal con una carta al Ejecutivo, había pedido que Massa directamente ni siquiera hiciera ingresar el proyecto; es decir, que el Gobierno incumpliera la ley.

Juntos por el Cambio vio allí una nueva muestra del pacto de campaña que existiría entre el libertario y el ministro: excluir a la coalición opositora –que lleva a Patricia Bullrich como candidata a presidenta y que tiene hoy 114 diputados más que el espacio de Milei- de la discusión pública y plantear que la disputa electoral pasa entre ellos dos.

Pero además, en el interbloque opositor aseguran que la situación les conviene a ambos: el oficialismo no tendrá que defender un proyecto que, creen, sería indefendible a la luz de la crisis económica actual y la ampliación, medida tras medida, del déficit y la emisión; y Milei no tendrá que confrontar con la política económica de Massa, ni adelantar como concretaría sus propios planes.

También en JxC pensaban que el Presupuesto no avanzaría demasiado antes del 22 de octubre, pero la coalición no puso en duda que deba ser presentado como marca la ley: “Lo que hace Milei es un error, es romper la institucionalidad argentina. El 15 tiene que entrar, después lo podés modificar. Lo que no podés hacer es romper la institucionalidad porque querés salvar a Massa de mostrar cuáles son sus prioridades, qué déficit proyecta y qué inflación”, dijo Bullrich en Solo una vuelta más, por TN.

Moreau prometió convocar para el miércoles próximoa los jefes de los distintos bloques parlamentarios, junto al presidente de la comisión de Presupuesto, el oficialista Eduardo Heller, para empezar a definir un cronograma de trabajo. Cerca de la presidenta de la Cámara anticipan que, a lo sumo, la discusión preelectoral no pasaría de un par de reuniones informativas.

Así, pese a que a JxC le hubiera gustado confrontar durante horas con el ministro de Economía y candidato presidencial al que acusa de llevar al país derecho a una “hiperinflación” y de dejar una bomba para la próxima gestión, Massa no iría personalmente a defender el proyecto ni a responder las preguntas de los diputados, como lo hizo el año pasado, a fines de septiembre.

El tratamiento del proyecto será -esperan en Diputados- más parecido al que tuvo en el 2021, otro año electoral con derrota para el oficialismo, cuando Martín Guzmán ya era resistido sin disimulo por el sector más duro del Gobierno alineado con Cristina Kirchner. Guzmán recién fue al Congreso en diciembre, y el proyecto de Presupuesto 2022 fue rechazado en el recinto una semana más tarde en una sesión que terminó de hacer estallar Máximo Kirchner.

O tal vez termine siendo más parecido a lo que sucedió en el 2019, cuando el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2020 que presentó el entonces ministro de Cambiemos, Hernán Lacunza, tras la derrota del macrismo en las PASO, se postergó hasta después de las elecciones de octubre. Finalmente, el nuevo gobierno de Alberto Fernández decidió no aprobar ninguno, y terminó prorrogando, con la discrecionalidad que otorga la herramienta, el del año previo.

El año pasado, con el oficialismo obligado a negociar por falta de mayoría, el Presupuesto 2023 incluyó una cláusula gatillo que se disparaba si la inflación del año superaba el 60% anual que se proyectaba y que, en ese caso, el Gobierno debía enviar una ley complementaria con “un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos”.

La inflación superó la meta, y el ministro de Economía no presentó la adecuación del Presupuesto 2023. Este jueves, en JxC amenazaban con denunciar a Massa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” si no lo hacía este viernes, como se le reclamó. El Presupuesto 2024 llega a un Congreso caliente, marcado por la campaña y fuertes acusaciones cruzadas.

