El Presidente pidió unidad para 2023, pero Cristina Kirchner avisó que el futuro electoral lo definirá ella

Fue un discurso atípico para Cristina Kirchner. Breve, más enigmático de lo común y más medido en las críticas. Pero dejó en claro una cosa: está pensando en 2023 y se presenta como quien definirá el futuro electoral del Frente de Todos. También, le envió una advertencia a Alberto Fernández: “Voy a hacer lo que tenga que hacer”. Cerca del Presidente -que habló minutos más tarde en otro acto y volvió a pedir unidad para derrotar a la “derecha” las próximas elecciones – intentan bajarle el precio a la reaparición de la Vice, que ocupara el centro de la escena durante todo noviembre.

“Voy a hacer, como siempre, lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente”, dijo Cristina Kirchner en el congreso de la UOM en Pilar. Volvió a hablar luego de dos meses de bajo perfil tras el atentado que sufrió en su casa.

Fue justamente esa frase la que eligió destacar en público y en privado La Cámpora -a través de Andrés “Cuervo” Larroque- y el kirchnerismo en general. “Ese es el mensaje. En realidad, es ‘voy a volver a hacer lo que tenga que hacer’, como en el 2019. Reconoció que Alberto no es lo que esperaba, no es que no se arrepiente de Alberto, no se arrepiente de haber tenido que tomar una decisión y haberlo hecho”, leyeron en el entorno de la Vicepresidenta luego del acto.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participa como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar (Foto: FdT).

Minutos antes de prometer “hacer lo que tenga que hacer”, Cristina Kirchner recordó, entre palos a la CGT y al Movimiento Evita, cuando eligió a Alberto Fernández como el candidato a presidente de su fórmula. “Las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en que fueron tomadas, cuando el macrismo había endeudado al país de manera demencial y había vuelto el FMI. Tenía una responsabilidad política de que el peronismo ganara las elecciones. No me arrepiento, el objetivo era votar en contra de determinadas políticas”, se justificó.

El kirchnerismo impulsa cada vez con más insistencia su candidatura a la presidencia en 2023. La Vicepresidenta está lejos por ahora de definir que hará, o al menos no se lo ha trasmitido a nadie. Mientras tanto, habilita y deja hacer. De hecho, en el acto se pudo ver a un entusiasmado Axel Kicillof y al “Cuervo” Larroque cantar el “presidenta, Cristina presidenta” que resuena en sus apariciones desde antes del atentado.

Es en este contexto que el cristinismo presiona a Alberto Fernández para que abandone sus intenciones de ir por la reelección. Pero hasta ahora el presidente no ha cedido. De hecho, él, los movimientos sociales y la CGT se plantaron en la decisión de resistir el avance de gobernadores, intendentes y de La Cámpora que buscan eliminar las PASO. Por ahora, el Presidente pretende competir en las internas.

Alberto Fernández y Evo Morales en Santa Fe. (Captura de pantalla)

Mientras la Vicepresidenta hablaba en Pilar, el Presidente ya se encontraba en Santa Fe para participar de un acto junto al exmandatario de Bolivia Evo Morales. “Unidad en la diversidad para enfrentar a la adversidad. La adversidad se llama derecha, compañeros, entendámoslo de una vez por todas. La adversidad no está entre nosotros, está enfrente. Nos sigue amenazado todos los días, un día le pone la pistola en la cabeza a Cristina y al otro día al pueblo argentino”, dijo.

“No tenemos ninguna otra alternativa que unirnos indisolublemente para derrotar a la derecha y volverle a ganar”, siguió Alberto Fernández, también pensando en 2023.

Pese a las señales públicas y privadas de kirchnerismo duro, en la Casa Rosada rechazaron la hipótesis de que Cristina haya querido arrogarse el monopolio de la definición electoral oficialista y le bajaron el precio al discurso de la Vicepresidenta.

“Nosotros leemos mucha generosidad en su mensaje, y lo que haría cualquier referente político. No había expectativa especial por el acto de Cristina. Simplemente presidente y vicepresidenta tenían actividades. Por suerte salieron las dos muy bien”, dijo una fuente de trato diario con el Presidente en Balcarce 50.

