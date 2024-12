El presidente Joe Biden le otorgó un indulto oficial a su hijo Hunter

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este domingo un indulto oficial para su hijo Hunter, que enfrentaba una sentencia por dos casos penales, a pesar de las garantías de que no intervendría en sus problemas legales. «Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión«, dijo el demócrata.

«Ninguna persona razonable que examine los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso es incorrecto«, dijo el presidente. «Desde el día que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y cumplí mi palabra, incluso cuando vi a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta«, expresó.

El hijo de Biden, de 54 años, fue condenado a principios de este año por mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma (un delito grave) y también se declaró culpable en un juicio separado por evasión fiscal, pero aún no había enfrentado una sentencia. Fue el primer hijo de un presidente en funciones en ser condenado por un delito.

El indulto total e incondicional llega después de que el presidente hubiese dicho previamente que no concedería beneficios a su hijo. Sin embargo, este domingo por la noche, el presidente Biden dijo que, aunque creía en el sistema de justicia, «la política ha infectado este proceso y ha conducido a un error judicial». «Los cargos en sus casos surgieron sólo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaron a atacarme y oponerse a mi elección», añadió.

«Una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más», dijo Joe Biden. En una declaración, Hunter Biden dijo que los errores que cometió durante los días más oscuros de su adicción a las drogas habían sido «explotados para humillar y avergonzar públicamente» a su familia con fines políticos. «Nunca daré por sentada la clemencia que me concedieron y dedicaré la vida que he reconstruido a ayudar a los que todavía están enfermos«, añadió.

La medida seguramente provocará nuevos cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial estadounidense, especialmente en momentos en que el presidente electo Donald Trump, que asumirá el 20 de enero, ha nombrado a colaboradores leales al frente del FBI y el propio Departamento de Justicia.

El acuerdo fallido de Hunter Biden y los indultos de Trump

Los presidentes de Estados Unidos han convertido en tradición utilizar los indultos para ayudar a familiares y otros aliados políticos. Bill Clinton indultó a su medio hermano por antiguos cargos de posesión de cocaína y, durante su primer mandato, Trump perdonó al padre de su yerno por evasión fiscal, aunque en ambos casos ambos ya habían cumplido sus penas de prisión.

Hunter Biden se declaró culpable en un juicio por evasión fiscal en septiembre, y se enfrentaba a hasta 17 años de cárcel. Por la acusación separada de posesión de armas afrontaba 25 años de prisión. La revelación de las dos sentencias estaba prevista para mediados de diciembre.

Sus abogados han sostenido que Hunter fue llevado ante la Justicia únicamente por ser hijo del presidente. El hombre pagó los impuestos atrasados, así como las multas exigidas por las autoridades, e incluso llegó a un acuerdo de culpabilidad que lo habría mantenido fuera de la cárcel, aunque el pacto se vino abajo a último minuto.

Su caso ha sido durante mucho tiempo una espina clavada en la familia Biden, especialmente durante este año electoral en el que los republicanos han denunciado que Hunter Biden fue tratado con demasiada indulgencia. La retirada del presidente Biden de la carrera presidencial en favor de la vicepresidenta Kamala Harris le quitó gran parte del fervor al esfuerzo republicano por hacer de su hijo un ejemplo.

Aun así, los fiscales no parecieron estar dispuestos a darle más margen de maniobra y rechazaron la llamada «declaración Alford», mediante la cual Hunter Biden admitiría su culpabilidad debido a la alta probabilidad de condena, pero mantendría su inocencia. Trump, por su parte, prometió durante la campaña electoral de este año indultar a los partidarios que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un motín mortal el 6 de enero de 2021, en un intento de revertir su derrota electoral de 2020.