El presidente de Irán nombró a otro acusado por el atentado en la AMIA en un alto cargo de su gobierno

Otro acusado por el ataque terrorista a la AMIA en Argentina fue nombrado por el presidente Ebrahim Raisí en su gobierno. Se trata de Mohsen Rezai, un ex comandante de la Guardia Revolucionaria, que fue nombrado en el cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos. Es el segundo caso, tras la designación de Ahmad Vahidi como ministro del Interior de involucrados en el peor ataque terrorista ocurrido en territorio argentino, que en 1994 dejó 85 muertos.

La decisión generó una fuerte crítica de parte de Israel, ya que la embajada de ese país en Buenos Aires advirtió en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter: “El gobierno de Irán sigue sumando terroristas. Tras la designación de Vahidi como Ministro de Interior, ahora es el turno de Mohsen Rezai”. En un tuit que reprodujo el mensaje anterior, la embajadora Galit Ronen agregó: “ Ninguna sorpresa. Un gobierno terrorista con ministros y otros altos funcionarios que son terroristas ”.

La crítica de Israel ocurrió luego de que el Parlamento iraní diera este miércoles su voto de confianza a todos los ministros, menos uno, propuestos por el ultraconservador, Ebrahim Raisí, para formar su Gobierno conservador. Dieciocho de los candidatos, salvo el propuesto para ministro de Educación, Hosein Baghgolí, por falta de experiencia en el sector, recibieron la aprobación de la Cámara, que está dominada por los conservadores y empezó su evaluación el pasado día 14.

Varios de los seleccionados por Raisí, entre ellos los nuevos titulares de Interior Vahidi, y de Carreteras, Rostam Qasemí, fueron de hecho ministros durante los mandatos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013). Vahidi, aprobado con 266 votos a favor, es un antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria y titular de Defensa entre 2009 y 2013, y está acusado de ser uno de los organizadores del atentado en Buenos Aires. A su vez, el nuevo presidente designó hoy por decreto a Rezai, otro antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria y secretario del Consejo de Discernimiento que también está acusado por el ataque a la mutual judía.

Los acusados

Junto a Vahidi y Rezai, también fueron acusados formalmente Mohsen Rabbani, cuyo cargo oficial era agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; Alí Fallahijan, ministro de Información y Seguridad entre 1989 y 1997; y el ex jefe de Inteligencia política de Hezbollah, Imad Mughniyah. También fueron apuntados Ali Rafsanjani, jefe de estado iraní al momento del ataque, y el ex embajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour. Sin embargo, estos dos últimos no tienen pedido de captura internacional. En tanto, sobre el actual diplomático iraní Alí Akbar Velayati, pesa un pedido de captura nacional e internacional desde noviembre de 2006 aunque no rige una “alerta roja” de Interpol, lo que impide una detención automática.

