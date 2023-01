El papa Francisco criticó las políticas económicas: «Argentina tiene un nivel de inflación impresionante»

El Sumo Pontífice se refirió a la crisis económica que vive el país: «Hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

El papa Francisco brindó un extenso reportaje en donde abordó distintos temas entre los cuales tocó la realidad económica argentina sobre la cuál lanzó un dura crítica al gobierno: “En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

“Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, dijo Francisco en la entrevista concedida a The Associated Press. “Hay una historia teológico-cultural, que dice que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste un riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas’. Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: ‘Para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”.

El papa Francisco pidió a los obispos católicos que apoyen las leyes LGBT: «Ser homosexual no es un delito

El papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como “injustas”, consideró que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos que apoyen las medidas que acojen a las personas LGBTQ en la Iglesia.

Entrevistado por The Associated Press, el máximo Pontífice aclaró que «ser homosexual no es un delito” y reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ.

De todos modos, Francisco se refirió a la homosexualidad como un “pecado” y atribuyó esas actitudes a contextos culturales. “También el obispo tiene un proceso de conversión”, dijo, añadiendo que debían «mostrar ternura». “Por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”, expresó.

Las leyes que criminalizan a la comunidad LGBT

Para el Papa argentino, las personas homosexuales deben ser recibidas y respetadas como cualquier otra persona, sin verse marginadas ni discriminadas. Ese espíritu, a su entender, es contrario al que plantean las leyes prohibitivas que existen en África y Oriente Medio, que datan de la era colonial británica o fueron redactadas con una inspiración en la ley islámica. Y una gran cantidad de obispos alrededor del Mundo las han defendido alineándolas a la concepción mencionada antes, de que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados.

Pero Estados Unidos también tiene normativas que criminalizan a la comunidad. Son más de una docena los estados con legislación vigente en contra de la sodomía a pesar de que un fallo de la Corte Suprema las declaró inconstitucional.

«Quién soy yo para juzgar», se preguntó el Papa cuando le preguntaron en 2013 por un sacerdote que supuestamente era gay. La declaración fue muy popular y dejó entrever de entrada la postura del Papa.

