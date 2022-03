El NO de Sapag que catapultó a Koopmann

“Déjense de jorobar con mi posible, porque no voy a ser. Mariano -Gaido-, tampoco quiere ir como candidato a; así que no estiren más los tiempos y pónganse a trabajar sobre la candidatura de Marcos”, con algunos matices dicen que, así, fue la última comunicación que el ex gobernador y máximo referente del MPN,, mantuvo durante las primeras horas del lunes con sus apóstoles de la Lista Azul.