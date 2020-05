El ‘New York Times’ homenajea a las víctimas por Covid-19 publicando el nombre de 1.000 fallecidos

La portada de The New York Times de este domingo ha causado un gran impacto no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Cuando el país se acerca a los 100.000 fallecidos, el rotativo estadounidense ha publicado los nombres de 1.000 de ellos con una breve reseña.

Estados Unidos es el país con más víctimas mortales por coronavirus. Actualmente la cifra asciende a 97.000 muertos. Mientras Donald Trump ha salido de la Casa Blanca por primera vez para jugar al golf en su club de Virginia, los ciudadanos estadounidenses se han estremecido con la portada en papel del diario más prestigioso del planeta.

El amplio listado ha sido elaborado, según han explicado los responsables del periódico, recopilando los nombres en las esquelas publicadas en periódicos de todo Estados Unidos. Además, se escogían reseñas significativas de algunos de los muertos. «Alain Delaquérière, un investigador del diario, revisó distintas fuentes en línea de obituarios y esquelas donde se señalaba la COVID-19 como causa de muerte. Compiló una lista de cerca de mil nombres provenientes de centenares de periódicos. Un equipo de editores de distintas secciones de la redacción, más tres estudiantes de periodismo, leyeron todos y seleccionaron frases que retrataran la singularidad de cada vida perdida», explican en su versión en español.

En España, el diario El Mundo también realizó un ejercicio similar al del rotativo neoyorquino. El pasado 21 de abril publicó en su portada los rostros de 100 de los miles de fallecidos que han perdido la vida en España por la pandemia.

2 Visitas